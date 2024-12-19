Orion soft Орион софт -
Orion soft известен на рынке с 2005 года в качестве разработчика системы виртуализации zVirt и ПО для безопасного терминального подключения персонала к инфраструктуре организации Termit. Продуктовый портфель содержит решения, включенные в Реестр российского ПО. «Инфолэнд» сотрудничает с поставщиками программного обеспечения, телефонной и оргтехники, кабельного и электротехнического оборудования и предоставляет спектр ИТ-услуг. В их числе настройка оборудования и телефонии, обслуживание информационных систем, периферии и ПО, обеспечение защиты корпоративных данных на базе коммерческих ЦОД или локальных дата-центров, консультирование и др. Orion soft помогает государственным и коммерческим организациям модернизировать ИТ-инфраструктуру, запускать процессы цифровой трансформации и реализовывать проекты в области импортозамещения. .
|19.12.2024
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Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств
мониторинга и управления печатью Printum и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость своих продуктов. Использование решений «Printum. Монитор
|12.12.2024
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Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов
Российские разработчики Data Sapience и Orion soft успешно провели совместные нагрузочные и функциональные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Проду
|11.11.2024
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Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений
Технологическая компания, лидер разработки и производства вычислительных платформ Yadro и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость системы хранения данных Tatlin.Unified и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Благодаря этому российские компании впервые получили возможность
|31.10.2024
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Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным
йших российских компаний вынужденно испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного программного обеспечения, пишет Forbes со ссылкой на статистику компании Orion Soft. Чаще всего они жалуются на проблемы совместимости, особенно когда нужно заставить российские и зарубежные программы работать в тандеме. В ходе исследования Orion Soft были оп
|31.10.2024
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Orion Digital Day
31 октября разработчик инфраструктурного ПО Orion soft проведет в Москве Orion Digital Day — ИТ-конференцию про инфраструктуру, информационную безопасность и тренды в сфере разработки в российском Enterprise-бизнесе. Ключевые темы дискус
|30.10.2024
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Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах
ма поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для безопасного управления средой виртуализации zVirt разработчика Orion soft. Совместное использование систем позволяет обеспечить полную видимость трафика в виртуальных ИТ-инфраструктурах. Благодаря интеграции просматриваются даже сетевые взаимодействия межд
|25.10.2024
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«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчикам новые возможности для построения сувер
|10.10.2024
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Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений
Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry
|04.10.2024
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ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt
Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила работу всех базовых инфраструктурных сервисов ОЭЗ и дала возможности для масштабирования серверных мощностей. Об этом CNews сообщили представители <
|01.10.2024
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«Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes
Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и разработчик инфраструктурного ПО для enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость продукта для обеспечения безопасности контейнерной среды «Нота Купол. Контейнеры» и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Теперь заказчики могу
|20.09.2024
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Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности
Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию системы терминального доступа Termit 2.2. В ней реализована поддержка новых LDAP каталогов, подключение пользовательских сетевых дисков, поддержка LDAP SSL и LD
|17.09.2024
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Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft
Вендор корпоративной Business Intelligence платформы Visiology и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, подтвердили совместимость своих продуктов. No-code/low-code BI-платформа Visiology и промышленная СУБД Proxima DB в связке о
|11.09.2024
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«K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы
Системный интегратор «K2Тех» оптимизировал работу технической поддержки российского разработчика инфраструктурных ИТ-решений Orion soft с помощью ITSM-системы RockIT Manager (IT Service Management, управление ИТ-услугами и сервисами). Ее внедрение помогло увеличить доступность клиентского портала для пользователей, с
|02.09.2024
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Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки
«Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуляторов. Приобрести лицензии на vGate 4.9
|27.08.2024
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SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB
Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны компаниям с быстро растущими и изменяющимися мас
|30.07.2024
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Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2
Российский разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft представил новый мажорный релиз своего флагманского решения — системы виртуализации zVirt. Теперь она позволяет работать с учетными записями пользователей через Keycloak, обеспечивае
|17.07.2024
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Orion soft расскажет о масштабных обновлениях системы zVirt
30 июля в 11:00 российский ИТ-разработчик Orion soft проведет онлайн-презентацию нового релиза флагманского решения компании — системы виртуализации zVirt. Представители компании раскроют технические особенности новых фичей, проведут д
|07.06.2024
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Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика Orion Soft
накомит партнеров с их преимуществами и возможностями. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В техническом центре Merlion на виртуальном полигоне развернута Cloud Management Platform (CMP) от Orion Soft под названием Cloudlink. Она позволяет управлять внутренними кластерами виртуализации, а также внешними облачными ресурсами. Платформа предоставляет широкие возможности для автоматиз
|04.06.2024
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«Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений
«Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время запуска решения с нескольких месяцев до тридцати минут,
|28.05.2024
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«Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Российские разработчики программного обеспечения и оборудования «Киберпротект», Orion soft и Yadro подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Компании договорились о совместных усилиях, направленных на технологи
|28.05.2024
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Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО
Министерство цифрового развития РФ включило решение для безопасного управления секретами StarVault в реестр отечественного ПО (запись №22639 от 24.05.24). Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 г. и стало первым полноценным аналогом недоступного в России HashiCorp Vault. Включение в реестр подтверждает,
|27.05.2024
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«DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB
Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и отечественный вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого провели тестирование своих продуктов. Совместимость и беспере
|24.05.2024
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«Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений
«Группа Астра» и российский разработчик платформ виртуализации и инфраструктурных решений Orion soft заключили соглашение о технологическом партнерстве. Вместе компании будут работать над тем, чтобы поддерживать совместимость и непрерывную доступность актуальных версий своих продукт
|22.05.2024
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Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации
Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и подставщик решений для кибербезопасности Positive Technologies подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились развивать сотрудничество в сфере разработки
|06.05.2024
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Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault
Российский разработчик программного обеспечения Orion soft выпустил решение для безопасного хранения и доступа к конфиденциальной информации, используемой для функционирования ИТ-инфраструктур – StarVault. Решение является полноценным аналог
|03.05.2024
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Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании
1 мая российский разработчик ПО Orion soft попал под блокирующие санкции США. Основные продукты компании – система для защищенной виртуализации zVirt, платформа оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platf
|27.02.2024
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ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве
ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик ПО Orion soft подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества ICL Services уже внедряет флагманский продукт Orion soft, разработанную на замену ушедшему VMware платформу zVirt,
|27.02.2024
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Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК
Российский разработчик Orion soft сообщил о сертификации платформы виртуализации zVirt Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Сертификат №4780 от 19 февраля 2024 г. подтверждает соответствие
|22.02.2024
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Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1
Российский разработчик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVi
|22.12.2023
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Orion soft стал партнером программы «Федерация»
Компания Orion soft вошла в программу «Федерация», которая обеспечивает экосистемный подход к созданию композитной импортонезависимой архитектуры, предполагает установление единого подхода к методологии
|08.12.2023
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«Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt .
Компания «Бизнес система телеком» (БСТ) и вендор ПО для виртуализации Orion soft объявили о совместимости системы защищенной виртуализации zVirt (флагманского решения Orion soft) с производимыми БСТ серверами «Звезда» серии «Иридиум» на базе процессоров In
|28.11.2023
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«Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника»
Вендор «Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве после завершения тестирования с
|24.11.2023
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Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0
Российская ИТ-компания Orion soft выпустила обновление своего флагманского продукта – безопасной среды виртуализации zVirt. Версия 4.0 проще интегрируется в другие системы и более устойчива за счет статической маршру
|08.09.2023
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Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО
ение, вошедшее в реестр, соответствует стандартам Минцифры РФ и рекомендовано к использованию госорганами и коммерческими компаниями в проектах импортозамещения. Один из ключевых продуктов экосистемы Orion soft – платформа Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового
|07.09.2023
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Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО
е, вошедшее в Реестр, соответствует стандартам Минцифры России и рекомендовано к использованию госорганами и коммерческими компаниями в проектах импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Один из ключевых продуктов экосистемы Orion soft – платформа Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в Реестр отечеств
|31.08.2023
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Холдинг «Т1» расширяет сотрудничество с Orion soft
Входящая в холдинг «Т1» «Сервионика» заключила соглашение о партнерстве с Orion soft, российским разработчиком платформы виртуализации и ИТ-инфраструктурных решений. Новое сотрудничество дает возможность клиентам холдинга получать техническую поддержку комплексных ин
|29.08.2023
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Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета
Флагманское решение Orion soft – платформа виртуализации zVirt – вошло в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного универ
|24.08.2023
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Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3
ком рынке. Еще одной новой функцией в обновленном продукте станет интеграция с системами класса SIEM, что значительно повысит безопасность работы в среде виртуализации. Флагманский продукт экосистемы Orion soft платформа серверной виртуализации zVirt теперь доступна в новой версии 3.3. Одно из самых важных нововведений в рамках нового релиза – запуск сервиса «Управляемые сети» (SDN), благод
|21.08.2023
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Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft
спользоваться комплексным решением серверной виртуализации на российской аппаратной платформе. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализации zVirt от Orion soft. Все продукты включены в реестры Минцифры и Минпромторга, подходят для миграции с иностранных решений. Разработчики гарантируют совместимость оборудования и ПО, а также готовы предос
|17.07.2023
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Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования
Серверное оборудование российского разработчика и производителя Gagar>n успешно протестировано на совместимость с платформой виртуализации zVirt от Orion soft, VDI-платформой Termidesk и ПО для резервного копирования данных «Кибер бэкап». Эти программные продукты могут использоваться на серверах Gagar>n, как отдельно и независимо друг от д
Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 112 29
|Гавриленко Александр 16 16
|Морарь Максим 17 15
|Орловский Михаил 11 8
|Родионова Любовь 6 6
|Мерещенко Сергей 5 5
|Зинкевич Сергей 55 3
|Зотов Алексей 42 3
|Кузнецов Артем 12 3
|Акишин Александр 3 3
|Зельдец Игорь 22 2
|Векуа Амиран 2 2
|Антонов Вигель 4 2
|Унтила Дмитрий 4 2
|Мылицын Роман 110 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Макаревич Александр 3 1
|Козлов Евгений 34 1
|Рудевский Антон 39 1
|Типисова Елена 5 1
|Расколов Сергей 43 1
|Макевнин Борис 44 1
|Терещенко Максим 20 1
|Виноградова Леся 8 1
|Дворцов Дмитрий 9 1
|Шернек Ольга 10 1
|Польшаков Денис 1 1
|Сысоев Александр 41 1
|Пауков Сергей 14 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Губарев Валентин 15 1
|Мелькова Екатерина 4 1
|Акопов Сергей 21 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Синёв Иван 1 1
|Бъядовский Тимур 1 1
|Сычев Артем 73 1
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