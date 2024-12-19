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Orion soft Орион софт -

Orion soft - Орион софт -

Orion soft  известен на рынке с 2005 года в качестве разработчика системы виртуализации zVirt и ПО для безопасного терминального подключения персонала к инфраструктуре организации Termit. Продуктовый портфель содержит решения, включенные в Реестр российского ПО. «Инфолэнд» сотрудничает с поставщиками программного обеспечения, телефонной и оргтехники, кабельного и электротехнического оборудования и предоставляет спектр ИТ-услуг. В их числе настройка оборудования и телефонии, обслуживание информационных систем, периферии и ПО, обеспечение защиты корпоративных данных на базе коммерческих ЦОД или локальных дата-центров, консультирование и др. Orion soft помогает государственным и коммерческим организациям модернизировать ИТ-инфраструктуру, запускать процессы цифровой трансформации и реализовывать проекты в области импортозамещения. .


19.12.2024 Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств

мониторинга и управления печатью Printum и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость своих продуктов. Использование решений «Printum. Монитор
12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов

Российские разработчики Data Sapience и Orion soft успешно провели совместные нагрузочные и функциональные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Проду
11.11.2024 Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений

Технологическая компания, лидер разработки и производства вычислительных платформ Yadro и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость системы хранения данных Tatlin.Unified и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Благодаря этому российские компании впервые получили возможность
31.10.2024 Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным

йших российских компаний вынужденно испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного программного обеспечения, пишет Forbes со ссылкой на статистику компании Orion Soft. Чаще всего они жалуются на проблемы совместимости, особенно когда нужно заставить российские и зарубежные программы работать в тандеме. В ходе исследования Orion Soft были оп
31.10.2024 Orion Digital Day

31 октября разработчик инфраструктурного ПО Orion soft проведет в Москве Orion Digital Day — ИТ-конференцию про инфраструктуру, информационную безопасность и тренды в сфере разработки в российском Enterprise-бизнесе. Ключевые темы дискус
30.10.2024 Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах

ма поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для безопасного управления средой виртуализации zVirt разработчика Orion soft. Совместное использование систем позволяет обеспечить полную видимость трафика в виртуальных ИТ-инфраструктурах. Благодаря интеграции просматриваются даже сетевые взаимодействия межд
25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчикам новые возможности для построения сувер
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений

Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry

04.10.2024 ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt

Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила работу всех базовых инфраструктурных сервисов ОЭЗ и дала возможности для масштабирования серверных мощностей. Об этом CNews сообщили представители <
01.10.2024 «Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes

Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и разработчик инфраструктурного ПО для enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость продукта для обеспечения безопасности контейнерной среды «Нота Купол. Контейнеры» и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Теперь заказчики могу
20.09.2024 Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию системы терминального доступа Termit 2.2. В ней реализована поддержка новых LDAP каталогов, подключение пользовательских сетевых дисков, поддержка LDAP SSL и LD
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft

Вендор корпоративной Business Intelligence платформы Visiology и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, подтвердили совместимость своих продуктов. No-code/low-code BI-платформа Visiology и промышленная СУБД Proxima DB в связке о
11.09.2024 «K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы

Системный интегратор «K2Тех» оптимизировал работу технической поддержки российского разработчика инфраструктурных ИТ-решений Orion soft с помощью ITSM-системы RockIT Manager (IT Service Management, управление ИТ-услугами и сервисами). Ее внедрение помогло увеличить доступность клиентского портала для пользователей, с
02.09.2024 Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки

«Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуляторов. Приобрести лицензии на vGate 4.9
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB

Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны компаниям с быстро растущими и изменяющимися мас
30.07.2024 Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2

Российский разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft представил новый мажорный релиз своего флагманского решения — системы виртуализации zVirt. Теперь она позволяет работать с учетными записями пользователей через Keycloak, обеспечивае
17.07.2024 Orion soft расскажет о масштабных обновлениях системы zVirt

30 июля в 11:00 российский ИТ-разработчик Orion soft проведет онлайн-презентацию нового релиза флагманского решения компании — системы виртуализации zVirt. Представители компании раскроют технические особенности новых фичей, проведут д
07.06.2024 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика Orion Soft

накомит партнеров с их преимуществами и возможностями. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В техническом центре Merlion на виртуальном полигоне развернута Cloud Management Platform (CMP) от Orion Soft под названием Cloudlink. Она позволяет управлять внутренними кластерами виртуализации, а также внешними облачными ресурсами. Платформа предоставляет широкие возможности для автоматиз
04.06.2024 «Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений

«Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время запуска решения с нескольких месяцев до тридцати минут,
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Российские разработчики программного обеспечения и оборудования «Киберпротект», Orion soft и Yadro подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Компании договорились о совместных усилиях, направленных на технологи
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития РФ включило решение для безопасного управления секретами StarVault в реестр отечественного ПО (запись №22639 от 24.05.24). Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 г. и стало первым полноценным аналогом недоступного в России HashiCorp Vault. Включение в реестр подтверждает,

27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и отечественный вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого провели тестирование своих продуктов. Совместимость и беспере
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений

«Группа Астра» и российский разработчик платформ виртуализации и инфраструктурных решений Orion soft заключили соглашение о технологическом партнерстве. Вместе компании будут работать над тем, чтобы поддерживать совместимость и непрерывную доступность актуальных версий своих продукт
22.05.2024 Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и подставщик решений для кибербезопасности Positive Technologies подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились развивать сотрудничество в сфере разработки
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft выпустил решение для безопасного хранения и доступа к конфиденциальной информации, используемой для функционирования ИТ-инфраструктур – StarVault. Решение является полноценным аналог
03.05.2024 Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании

1 мая российский разработчик ПО Orion soft попал под блокирующие санкции США. Основные продукты компании – система для защищенной виртуализации zVirt, платформа оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platf
27.02.2024 ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик ПО Orion soft подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества ICL Services уже внедряет флагманский продукт Orion soft, разработанную на замену ушедшему VMware платформу zVirt,

27.02.2024 Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК

Российский разработчик Orion soft сообщил о сертификации платформы виртуализации zVirt Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Сертификат №4780 от 19 февраля 2024 г. подтверждает соответствие
22.02.2024 Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1

Российский разработчик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVi
22.12.2023 Orion soft стал партнером программы «Федерация»

Компания Orion soft вошла в программу «Федерация», которая обеспечивает экосистемный подход к созданию композитной импортонезависимой архитектуры, предполагает установление единого подхода к методологии
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt .

Компания «Бизнес система телеком» (БСТ) и вендор ПО для виртуализации Orion soft объявили о совместимости системы защищенной виртуализации zVirt (флагманского решения Orion soft) с производимыми БСТ серверами «Звезда» серии «Иридиум» на базе процессоров In
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника»

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве после завершения тестирования с
24.11.2023 Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0

Российская ИТ-компания Orion soft выпустила обновление своего флагманского продукта – безопасной среды виртуализации zVirt. Версия 4.0 проще интегрируется в другие системы и более устойчива за счет статической маршру
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО

ение, вошедшее в реестр, соответствует стандартам Минцифры РФ и рекомендовано к использованию госорганами и коммерческими компаниями в проектах импортозамещения. Один из ключевых продуктов экосистемы Orion soft – платформа Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового

07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО

е, вошедшее в Реестр, соответствует стандартам Минцифры России и рекомендовано к использованию госорганами и коммерческими компаниями в проектах импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Один из ключевых продуктов экосистемы Orion soft – платформа Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в Реестр отечеств
31.08.2023 Холдинг «Т1» расширяет сотрудничество с Orion soft

Входящая в холдинг «Т1» «Сервионика» заключила соглашение о партнерстве с Orion soft, российским разработчиком платформы виртуализации и ИТ-инфраструктурных решений. Новое сотрудничество дает возможность клиентам холдинга получать техническую поддержку комплексных ин
29.08.2023 Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета

Флагманское решение Orion soft – платформа виртуализации zVirt – вошло в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного универ
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3

ком рынке. Еще одной новой функцией в обновленном продукте станет интеграция с системами класса SIEM, что значительно повысит безопасность работы в среде виртуализации. Флагманский продукт экосистемы Orion soft платформа серверной виртуализации zVirt теперь доступна в новой версии 3.3. Одно из самых важных нововведений в рамках нового релиза – запуск сервиса «Управляемые сети» (SDN), благод
21.08.2023 Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft

спользоваться комплексным решением серверной виртуализации на российской аппаратной платформе. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализации zVirt от Orion soft. Все продукты включены в реестры Минцифры и Минпромторга, подходят для миграции с иностранных решений. Разработчики гарантируют совместимость оборудования и ПО, а также готовы предос
17.07.2023 Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования

Серверное оборудование российского разработчика и производителя Gagar>n успешно протестировано на совместимость с платформой виртуализации zVirt от Orion soft, VDI-платформой Termidesk и ПО для резервного копирования данных «Кибер бэкап». Эти программные продукты могут использоваться на серверах Gagar>n, как отдельно и независимо друг от д

Публикаций - 104, упоминаний - 108

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 16
Proxima 28 14
К2Тех 130 9
8213 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 7
Softline - Софтлайн 2811 6
Ред Софт - Red Soft 700 6
Крок - Croc 1777 5
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 5
Microsoft Corporation 24625 4
Oracle Corporation 6688 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 4
К2Тех - К2 НейроТех 15 4
SAP SE 5277 3
Merlion - Мерлион 793 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 3
Системы документооборота 498 3
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Ростелеком 9701 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Intel Corporation 12197 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Red Hat 1305 2
Selectel - Селектел 385 2
Visiology - Визиолоджи 71 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Хост ГК - HostVM 46 2
Baum - Baum Inform - Баум НПО 20 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 4
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 3
Unsplash 764 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
Газпром ПАО 1342 1
Tesla Motors 396 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
МузТорг 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ГалоПолимер 8 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 74
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 67
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 23
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 10
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 9
Виртуализация - SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности - Защищенная среда виртуализации - Защита виртуальных инфраструктур 23 9
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 8
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 64
Orion soft - Proxima DB 36 34
Orion soft - Nova Container Platform 35 33
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 25
Huawei nova - Серия смартфона 63 17
Orion soft - Cloudlink 17 17
Huawei Cloud 60 14
Linux OS 9937 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 11
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 9
Orion soft - StarVault 8 8
Broadcom - VMware vSphere 554 7
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
НКТ - Р7-Офис 380 4
HashiCorp Vault 8 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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