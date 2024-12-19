Orion soft - Орион софт

Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств мониторинга и управления печатью Printum и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость своих продуктов. Использование решений «Printum. Монитор

Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов Российские разработчики Data Sapience и Orion soft успешно провели совместные нагрузочные и функциональные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Проду

Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений Технологическая компания, лидер разработки и производства вычислительных платформ Yadro и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость системы хранения данных Tatlin.Unified и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Благодаря этому российские компании впервые получили возможность

Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным йших российских компаний вынужденно испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного программного обеспечения, пишет Forbes со ссылкой на статистику компании Orion Soft. Чаще всего они жалуются на проблемы совместимости, особенно когда нужно заставить российские и зарубежные программы работать в тандеме. В ходе исследования Orion Soft были оп

Orion Digital Day 31 октября разработчик инфраструктурного ПО Orion soft проведет в Москве Orion Digital Day — ИТ-конференцию про инфраструктуру, информационную безопасность и тренды в сфере разработки в российском Enterprise-бизнесе. Ключевые темы дискус

Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах ма поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для безопасного управления средой виртуализации zVirt разработчика Orion soft. Совместное использование систем позволяет обеспечить полную видимость трафика в виртуальных ИТ-инфраструктурах. Благодаря интеграции просматриваются даже сетевые взаимодействия межд

«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчикам новые возможности для построения сувер

Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry

ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила работу всех базовых инфраструктурных сервисов ОЭЗ и дала возможности для масштабирования серверных мощностей. Об этом CNews сообщили представители <

«Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и разработчик инфраструктурного ПО для enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость продукта для обеспечения безопасности контейнерной среды «Нота Купол. Контейнеры» и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Теперь заказчики могу

Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию системы терминального доступа Termit 2.2. В ней реализована поддержка новых LDAP каталогов, подключение пользовательских сетевых дисков, поддержка LDAP SSL и LD

Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft Вендор корпоративной Business Intelligence платформы Visiology и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, подтвердили совместимость своих продуктов. No-code/low-code BI-платформа Visiology и промышленная СУБД Proxima DB в связке о

«K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы Системный интегратор «K2Тех» оптимизировал работу технической поддержки российского разработчика инфраструктурных ИТ-решений Orion soft с помощью ITSM-системы RockIT Manager (IT Service Management, управление ИТ-услугами и сервисами). Ее внедрение помогло увеличить доступность клиентского портала для пользователей, с

Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки «Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуляторов. Приобрести лицензии на vGate 4.9

SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны компаниям с быстро растущими и изменяющимися мас

Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2 Российский разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft представил новый мажорный релиз своего флагманского решения — системы виртуализации zVirt. Теперь она позволяет работать с учетными записями пользователей через Keycloak, обеспечивае

Orion soft расскажет о масштабных обновлениях системы zVirt 30 июля в 11:00 российский ИТ-разработчик Orion soft проведет онлайн-презентацию нового релиза флагманского решения компании — системы виртуализации zVirt. Представители компании раскроют технические особенности новых фичей, проведут д

Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика Orion Soft накомит партнеров с их преимуществами и возможностями. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В техническом центре Merlion на виртуальном полигоне развернута Cloud Management Platform (CMP) от Orion Soft под названием Cloudlink. Она позволяет управлять внутренними кластерами виртуализации, а также внешними облачными ресурсами. Платформа предоставляет широкие возможности для автоматиз

«Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений «Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время запуска решения с нескольких месяцев до тридцати минут,

«Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве Российские разработчики программного обеспечения и оборудования «Киберпротект», Orion soft и Yadro подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Компании договорились о совместных усилиях, направленных на технологи

Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО Министерство цифрового развития РФ включило решение для безопасного управления секретами StarVault в реестр отечественного ПО (запись №22639 от 24.05.24). Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 г. и стало первым полноценным аналогом недоступного в России HashiCorp Vault. Включение в реестр подтверждает,

«DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и отечественный вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого провели тестирование своих продуктов. Совместимость и беспере

«Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений «Группа Астра» и российский разработчик платформ виртуализации и инфраструктурных решений Orion soft заключили соглашение о технологическом партнерстве. Вместе компании будут работать над тем, чтобы поддерживать совместимость и непрерывную доступность актуальных версий своих продукт

Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и подставщик решений для кибербезопасности Positive Technologies подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились развивать сотрудничество в сфере разработки

Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault Российский разработчик программного обеспечения Orion soft выпустил решение для безопасного хранения и доступа к конфиденциальной информации, используемой для функционирования ИТ-инфраструктур – StarVault. Решение является полноценным аналог

Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании 1 мая российский разработчик ПО Orion soft попал под блокирующие санкции США. Основные продукты компании – система для защищенной виртуализации zVirt, платформа оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platf

ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик ПО Orion soft подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества ICL Services уже внедряет флагманский продукт Orion soft, разработанную на замену ушедшему VMware платформу zVirt,

Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК Российский разработчик Orion soft сообщил о сертификации платформы виртуализации zVirt Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Сертификат №4780 от 19 февраля 2024 г. подтверждает соответствие

Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1 Российский разработчик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVi

Orion soft стал партнером программы «Федерация» Компания Orion soft вошла в программу «Федерация», которая обеспечивает экосистемный подход к созданию композитной импортонезависимой архитектуры, предполагает установление единого подхода к методологии

«Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . Компания «Бизнес система телеком» (БСТ) и вендор ПО для виртуализации Orion soft объявили о совместимости системы защищенной виртуализации zVirt (флагманского решения Orion soft) с производимыми БСТ серверами «Звезда» серии «Иридиум» на базе процессоров In

«Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» Вендор «Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве после завершения тестирования с

Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0 Российская ИТ-компания Orion soft выпустила обновление своего флагманского продукта – безопасной среды виртуализации zVirt. Версия 4.0 проще интегрируется в другие системы и более устойчива за счет статической маршру

Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО ение, вошедшее в реестр, соответствует стандартам Минцифры РФ и рекомендовано к использованию госорганами и коммерческими компаниями в проектах импортозамещения. Один из ключевых продуктов экосистемы Orion soft – платформа Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового

Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО е, вошедшее в Реестр, соответствует стандартам Минцифры России и рекомендовано к использованию госорганами и коммерческими компаниями в проектах импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Один из ключевых продуктов экосистемы Orion soft – платформа Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в Реестр отечеств

Холдинг «Т1» расширяет сотрудничество с Orion soft Входящая в холдинг «Т1» «Сервионика» заключила соглашение о партнерстве с Orion soft, российским разработчиком платформы виртуализации и ИТ-инфраструктурных решений. Новое сотрудничество дает возможность клиентам холдинга получать техническую поддержку комплексных ин

Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета Флагманское решение Orion soft – платформа виртуализации zVirt – вошло в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного универ

Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 ком рынке. Еще одной новой функцией в обновленном продукте станет интеграция с системами класса SIEM, что значительно повысит безопасность работы в среде виртуализации. Флагманский продукт экосистемы Orion soft платформа серверной виртуализации zVirt теперь доступна в новой версии 3.3. Одно из самых важных нововведений в рамках нового релиза – запуск сервиса «Управляемые сети» (SDN), благод

Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft спользоваться комплексным решением серверной виртуализации на российской аппаратной платформе. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализации zVirt от Orion soft. Все продукты включены в реестры Минцифры и Минпромторга, подходят для миграции с иностранных решений. Разработчики гарантируют совместимость оборудования и ПО, а также готовы предос