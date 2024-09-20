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Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию системы терминального доступа Termit 2.2. В ней реализована поддержка новых LDAP каталогов, подключение пользовательских сетевых дисков, поддержка LDAP SSL и LDAP StartTLS. Обновления повысили безопасность системы и расширили возможности ее использования в части работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Новая версия решения позволяет подключить пользовательские сетевые диски, задав их параметры на уровне группы серверов. Когда пользователь подключается к сессии, ему автоматически становятся доступны все указанные сетевые диски, на которых хранятся данные. При запуске приложений или рабочих столов администратор может централизованно настроить подключение.

В Termit 2.2 увеличен перечень поддерживаемых служб LDAP-каталогов, включая российские. LDAP — открытый протокол для хранения и получения данных из каталогов, в которых хранится различная информация об организации, пользователях. Для синхронизации данных можно воспользоваться настройками по умолчанию или внести изменения в соответствии с требованиями ИТ-инфраструктуры компании. Поддержка российских служб каталогов актуальна заказчикам в решении задач импортозамещения ПО.

Также в Termit 2.2 реализована поддержка протоколов LDAP SSL и LDAP StartTLS. Они предоставляют средства для шифрования данных, передаваемых между клиентами и серверами LDAP. Передача учетных данных пользователей и обмен сообщениями между системой терминального доступа и LDAP-каталогом проходят по защищенным каналам связи. Это обеспечивает безопасную аутентификацию и авторизацию пользователей, позволяет предотвратить возможность перехвата данных и несанкционированного доступа к чувствительной информации.

«Система Termit изначально ориентирована на компании Enterprise-уровня, для которых вопросы информационной безопасности сегодня являются безусловным приоритетом. Поэтому мы поработали над усилением нашего продукта не только в части функциональности, но и в части ИБ. Обновленное решение позволит компаниям выстроить дополнительные уровни защиты ИТ-инфраструктуры, обеспечить ее работу в соответствии с внутренними политиками безопасности и требованиями регуляторов. Заказчики могут влиять на дорожную карту развития Termit, поэтому мы открыты к дальнейшим запросам на актуальную функциональность», — сказал Максим Мукамаев, лидер продукта Termit Orion soft.

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В Termit 2.2 также реализованы поддержка Syslog, внешнего адреса для брокера, настройка глубины хранения журнала событий и истории закрытых сессий пользователей, политики блокировки учетных записей. Доработан API для мониторинга состояния брокеров. Улучшен UI портала администратора и десктоп-клиента, что делает работу с системой удобнее и проще.

В конце 2024 г. разработчики планируют релиз Termit 2.3, в котором будут реализованы мажорные доработки: интеграция с внешними системами мониторинга, новые виды аутентификации для повышения безопасности, а также обновленный подход к управлению приложениями с возможностью их удобной категоризации.

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