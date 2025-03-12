Termit – система управления терминальным доступом корпоративного уровня, которая обеспечивает удаленный доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам (VDI). Позволяет запускать ранее используемые Windows-приложения на российских операционных системах, что существенно облегчает процесс импортозамещения. Решение предоставляет централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств. Система TERMIT включена в Реестр российского ПО (№5356 от 06.05.2019 г.).