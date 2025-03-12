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Orion soft Орион софт Termit Инфолэнд Термит решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам
Termit – система управления терминальным доступом корпоративного уровня, которая обеспечивает удаленный доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам (VDI). Позволяет запускать ранее используемые Windows-приложения на российских операционных системах, что существенно облегчает процесс импортозамещения. Решение предоставляет централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств. Система TERMIT включена в Реестр российского ПО (№5356 от 06.05.2019 г.).
Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 115 8
|Орловский Михаил 12 5
|Гавриленко Александр 20 4
|Морарь Максим 20 2
|Рустамов Рустам 419 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Завадских Андрей 12 1
|Мухин Денис 24 1
|Cullman Carl - Кульман Карл 1 1
|Петухова Ольга 2 1
|Ализар Анатолий 6 1
|Синёв Иван 1 1
|Анфимов Павел 49 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Козлов Евгений 34 1
|Синьков Кирилл 41 1
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