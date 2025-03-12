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Orion soft Орион софт Termit Инфолэнд Термит решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам

Termit – система управления терминальным доступом корпоративного уровня, которая обеспечивает удаленный доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам (VDI). Позволяет запускать ранее используемые Windows-приложения на российских операционных системах, что существенно облегчает процесс импортозамещения. Решение предоставляет централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств. Система TERMIT включена в Реестр российского ПО (№5356 от 06.05.2019 г.).

 


12.03.2025 Orion soft выпустила Termit 2.3 1
19.12.2024 Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств 1
31.10.2024 Orion Digital Day 1
20.09.2024 Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности 1
02.07.2024 Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP» 1
18.06.2024 Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк» 1
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
14.05.2024 Система Termit совместима с токенами, смарт-картами и ридерами «Рутокен» 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
03.05.2024 Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании 1
24.04.2024 Ключевые носители Esmart® Token совместимы с системой терминального доступа Termit 1
20.04.2024 На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет 1
03.04.2024 В новой версии системы терминального доступа Termit появилась опция поддержки серверов под управлением ОС Windows 1
27.02.2024 ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве 1
27.02.2024 Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК 1
22.12.2023 Orion soft стал партнером программы «Федерация» 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
24.11.2023 Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0 1
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей 1
03.10.2023 Михаил Орловский: Очень важно иметь четкую модель отбора технологических партнеров 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 1
16.05.2022 Российский разработчик «Инфолэнд» сменил название на Orion soft 1
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1
25.11.2019 Подтверждена совместимость системы терминального доступа «Термит» с «Ред ОС» 1
19.03.2014 «Банк24.ру» предложил предпринимателям новые мобильные терминалы LifePay 1
05.09.2012 Россияне стали чаще пользоваться картами для оплаты товаров и услуг 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 121 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 7
Broadcom - VMware 2383 6
Infoland - Инфолэнд - 9 4
Proxima 35 4
Ред Софт - Red Soft 738 2
8306 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 239 2
Крок - Croc 1778 2
Softline - Софтлайн 2871 2
Microsoft Corporation 24706 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1140 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 2
Галактика - Корпорация 1471 1
Baum - Baum Inform - Баум НПО 27 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
Xerox 1140 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Red Hat 1317 1
Yandex - Яндекс 7481 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 1
Ростелеком 9787 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Intel Corporation 12234 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 191 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 53 1
ICL ГК 392 1
Банк24.ру 60 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Газпром ПАО 1347 1
Tesla Motors 401 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2913 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6171 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1479 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12673 8
Виртуализация - SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности - Защищенная среда виртуализации - Защита виртуальных инфраструктур 23 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2701 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 6
Web Interface - Веб-интерфейс 1697 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11190 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1556 5
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SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 464 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4050 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 4
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3951 3
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 924 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 116 20
Orion soft - Proxima DB 42 17
Orion soft - Nova Container Platform 40 14
Orion soft - Cloudlink 17 11
Linux OS 10062 9
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 5
Huawei nova - Серия смартфона 65 5
Киберпротект - Кибер Бэкап 104 4
Broadcom - VMware vSphere 567 4
Orion soft - StarVault 9 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 975 3
Microsoft Windows 15765 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 3
Huawei Cloud 60 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 2
Red Hat OpenShift 133 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1286 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 2
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 2
КриптоПро CSP СКЗИ 213 2
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 2
NVision Барьер 661 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Apple iOS 7867 1
Google Android 14104 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Газинформсервис - Ankey IDM 28 1
Газинформсервис - Ankey SIEM 8 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2293 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4553 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 251 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1626 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 1
Березин Максим 115 8
Орловский Михаил 12 5
Гавриленко Александр 20 4
Морарь Максим 20 2
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Мухин Денис 24 1
Cullman Carl - Кульман Карл 1 1
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Ализар Анатолий 6 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146063 30
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