Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop

Разработчик инфраструктурных ИТ-решений Orion soft успешно провел серию испытаний на совместимость собственной системы терминального доступа Termit и продукта компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») — почтового клиента RuPost Desktop. Эксперты «РуПост» подтвердили итоги тестирования, выдав сертификат, подтверждающий корректную и стабильную работу программного стека. Оба продукта включены в реестр российского ПО Минцифры России. Сертификация стала для компаний хорошим импульсом в части расширения технологического партнерства и реализации новых проектов, а их совместное решение может быть интегрировано в любую информационную систему.

Termit — российская система терминального доступа корпоративного уровня, которая покрывает 80% функциональности западных решений, предназначенных для безопасной работы с бизнес-приложениями, виртуальными рабочими столами (VDI) и данными с любых устройств. Высокий уровень информационной безопасности обеспечивается за счет использования изолированного браузера в защищенном сегменте сети, где исполняются подозрительные активности. Продукт полностью совместим с отечественными ОС на базе Linux.

Кроссплатформенный почтовый клиент RuPost Desktop является заменой Outlook и обеспечивает подключение к любым почтовым серверам, поддерживающим стандартные протоколы IMAP, SMTP, CalDAV, CardDAV и, конечно же, к RuPost — простому в развертывании и управлении почтовому серверу с календарями, адресными книгами, заметками и другими функциями, важными для организаций любого масштаба: от небольших предприятий до госкорпораций. Решение может одновременно работать с разными операционными системами и службами каталогов, его элементы управления и интерфейс максимально органичны и удобны для пользователей.

«Спрос на отечественное ПО стабильно растет, рынку нужны комплексные решения. Для этого на основе экосистемы «Группы Астра» мы строим еще более масштабную платформу совместимых решений с продуктами наших технологических партнеров. В результате готовы реализовать комплексные решения практически во всех областях и для решения самых важных задач наших заказчиков. Получение сертификата о корректной работе приложения Termit в среде почтового клиента RuPost Desktop — это не только важный этап сотрудничества компании «Орион» с «Группой Астра», но и возможность предоставить нашим клиентам дополнительное удобство управления удаленными приложениями на испытанной платформе», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«В ходе тестирования продуктов Termit и RuPost мы подтвердили возможность использования полного функционала почтовой системы в терминальной сессии. Корпоративная почта — один из ключевых сервисов для компаний любого профиля и размера. Поэтому подтвержденная совместимость с продуктами компании «РуПост» — это ценное дополнение для пользователей Termit, которое расширяет возможности корпоративных коммуникаций», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнёрств Orion soft.