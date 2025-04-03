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IETF CardDAV VCard расширение для WebDAV клиент/серверный протокол адресной книги для предоставления пользователям доступа к общим данным на сервере



03.04.2025 «Иридиум» и «Ред Софт» объявили о совместимости DeepMail и «Ред ОС» 1
25.09.2024 Обзор корпоративной почтовой системы Mailion 1
25.09.2024 Протоколы для современных почтовых систем: виды, задачи, сфера применения 1
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop 1
05.09.2023 «Р7-офис» выпустил обновленный «Органайзер» 1
20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
04.04.2022 10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу 1
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения 1
01.08.2013 Microsoft уговорила Google пока не убивать протокол синхронизации 1
10.02.2010 Kerio представила новый сервер рабочих групп Kerio Connect 7 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

IETF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24746 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 4
Ред Софт - Red Soft 754 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 314 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 2
Broadcom - VMware 2390 1
Apple Inc 12203 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
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CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
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Kerio Technologies 64 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Orion soft - Орион софт - 129 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1056 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 3
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Kaspersky OS 126 2
НКТ - Р7-Офис 397 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 1
Google YouTube - Видеохостинг 2782 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Red Hat Ansible 110 1
Google Android 14157 1
Apple iOS 7903 1
Apple macOS 2087 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 1
Intel x86 - архитектура процессора 1880 1
Microsoft Azure 1416 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
Google Gmail 951 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1349 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
C/C++ - Язык программирования 774 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 43 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 36 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 122 1
Комиссаров Дмитрий 227 1
Семеновская Елена 41 1
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Тен Антон 35 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 2
Африка - Африканский регион 3507 1
Ближний Восток 2967 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 469 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1529 1
Америка Латинская 1825 1
США - Калифорния 4635 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1130 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 397 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 431 1
Азия Восточная 175 1
США - Калифорния - Санта-Моника 41 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6287 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 980 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3279 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 836 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3066 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10004 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 350 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4083 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 1
The Verge - Издание 563 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2463 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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