«Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске корпоративной почты нового поколения Mailion. В состав продукта входят почтовая система, модули календарного планирования и управления контактами, а также умный поиск. Решение способно поддерживать одновременную работу до миллиона активных пользователей. Старт коммерческой эксплуатации Mailion запланирован на январь 2022 г.

Разработка решения ведется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В 2021 г. инвестиции в создание продукта составили 429 млн руб., из них 298,591 млн руб. – грант РФРИТ, крупнейший в истории фонда.

Почта Mailion создана командой «Мойофис» «с нуля» для корпораций и государственных учреждений с более чем 30 тыс. сотрудников. В основе продукта лежит подход Cloud Native, а микросервисная архитектура гарантирует высокую отказоустойчивость, быстрое самовосстановление и масштабируемость в период роста нагрузок. Mailion – тиражируемое решение, оно разворачивается на собственных серверах заказчика или на базе инфраструктуры доверенного партнера. Это дает клиенту возможность полностью самостоятельно управлять данными и защитить свою информацию от доступа третьих лиц.

Стоимость корпоративной лицензии Mailion будет зависеть от масштабов инсталляции – чем больше пользователей, тем ниже цена за одну лицензию. К примеру, для организаций с численностью сотрудников более 100 тыс. человек стоимость годовой лицензии на одного пользователя составит около 2000 руб. По оценке аналитиков «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения, объем российского рынка корпоративных почтовых систем, рассчитанных на более чем 30 тыс. пользователей, до 2024 г. составит свыше 9,5 млрд руб.

Для более эффективного структурирования больших объемов данных в почтовой системе Mailion применяются технологии искусственного интеллекта и собственное распределенное программно-определяемое хранилище DOS с поддержкой дедупликации. Так, интеллектуальная медиа-панель систематизирует все данные о деловой переписке, обеспечивает удобное отображение информации и помогает быстро перей̆ти к списку участников конкретной̆ переписки. Благодаря сквозному морфологическому поиску, система выдает наиболее релевантные результаты запросов, так как поиск учитывает все формы слов, их спряжения и склонения, а также смысловой контекст сообщений.

Решение совместимо с любыми внешними настольными клиентами и мобильными приложениями для работы с почтой, календарями и контактами по протоколам IMAP, CalDAV, CardDAV и LDAP. Поддерживает популярные браузеры и операционные системы. Mailion использует принципы иммунного подхода, которые заложены в KasperskyOS, и совместима с ней в части мобильного клиента.

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«Такой масштабный проект как Mailion требует участия большого количества профессионалов. Сейчас над развитием продукта работает около 100 сотрудников: аналитики, программисты, тестировщики, дизайнеры и другие ИТ-специалисты. Наше почтовое решение, в отличие от популярных облачных сервисов, разворачивается на инфраструктуре заказчика, в частном облаке, что позволяет клиенту самостоятельно решать, где будут храниться его данные и кто будет иметь к ним доступ. От классических почтовых систем на монолитном ядре, которые традиционно размещаются на собственной инфраструктуре организации, Mailion отличает возможность масштабирования. Системы с монолитной архитектурой, как правило, рассчитаны на обслуживание до 30 тыс. пользователей, в то время как Mailion способен поддерживать работу 1 млн человек. Мы видим высокий спрос на наше решение в сегменте крупного бизнеса: уже сейчас наш продукт протестировали пять потенциальных заказчиков. Ожидаем, что первые коммерческие контракты будут заключены в начале 2022 г.», – сказал генеральный директор «Мойофис» Дмитрий Комиссаров.

«Выход продукта "Мойофис" – Mailion отвечает тенденциям развития рынка и требованиям со стороны компаний-заказчиков. Переходу на новое решение способствует усиление требований к безопасному хранению данных, расширение структур корпораций и государственных организаций, а также консолидация информационных систем. Последний фактор особенно важен, так как применение потенциально санкционных продуктов – иностранного ПО – ставит под угрозу безопасность и устойчивость консолидированной информационной системы. По данным IDC, объем российского рынка корпоративных почтовых решений ежегодно будет расти в среднем на 15%. Мы прогнозируем, что эта тенденция сохранится до 2024 г. – и ожидаем рост доли отечественных продуктов на этом рынке», – отметила директор по исследованиям IDC Россия и СНГ Елена Семеновская.

«АО "РТ-Техприемка" провело пилотное тестирование функциональности Mailion, чтобы оценить возможность внедрения новой почтовой системы в собственную информационную структуру. Тестовая эксплуатация решения длилась в течение месяца, анализ проходил по 63 показателям, в их числе – наиболее частые запросы со стороны пользователей почтовых сервисов. Согласно полученным результатам, функциональность Mailion полностью соответствует заявленным характеристикам», – сказал первый заместитель генерального директора компании «РТ-Техприемка» Денис Конончук.

«Нагрузочное тестирование, в котором принимала участие компания TEGRUS, показало, что уже сейчас Mailion подходит для обслуживания крупных организаций с численностью сотрудников 400 тыс. человек. Согласно нашему анализу, большую часть запросов – а это свыше 4800 RPS (операций в секунду), почтовая система обрабатывает менее чем за 100 миллисекунд. Это быстрее, чем время реакции человека на внешнее изменение света и звука: пользователь воспринимает отклик почтовой системы как мгновенный. Нагрузочное тестирование Mailion проходило в течение шести часов, что соответствуют средней ежедневной длительности работы пользователей в почтовой системе крупной организации. При тестировании были задействованы 74 виртуальных машин», – прокомментировал коммерческий директор компании TEGRUS Максим Маковский.