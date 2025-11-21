Ростех - РТ-Техприёмка

АО «РТ-Техприемка» – организация прямого управления Госкорпорации Ростех. Компания специализируется в области контроля качества, обеспечивающим операционную эффективность и конкурентоспособность продукции гражданского и военного назначения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством ГК «Ростех» и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.