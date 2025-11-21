Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех РТ-Техприёмка
АО «РТ-Техприемка» – организация прямого управления Госкорпорации Ростех. Компания специализируется в области контроля качества, обеспечивающим операционную эффективность и конкурентоспособность продукции гражданского и военного назначения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством ГК «Ростех» и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Конончук Денис 9 7
|Никулин Василий 5 4
|Шорин Владлен 3 3
|Артяков Владимир 8 1
|Тараканов Сергей 2 1
|Байнетов Сергей 1 1
|Расницын Виталий 1 1
|Нигматуллин Фарид 5 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Казаков Константин 7 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Комиссаров Дмитрий 237 1
|Семеновская Елена 41 1
|Маковский Максим 14 1
|Попов Сергей 149 1
|Осипов Сергей 42 1
|IDC - International Data Corporation 4942 1
|IDC Russia - IDC Россия 160 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401539, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.