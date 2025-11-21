Разделы

Ростех РТ-Техприёмка

Ростех - РТ-Техприёмка

АО «РТ-Техприемка» – организация прямого управления Госкорпорации Ростех. Компания специализируется в области контроля качества, обеспечивающим операционную эффективность и конкурентоспособность продукции гражданского и военного назначения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством ГК «Ростех» и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.

СОБЫТИЯ

21.11.2025 «ТрансТелеКом» и «РТ-Техприемка» объединяют усилия в области инновационных технологических решений 2
27.05.2024 «Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания российского программного обеспечения для оптического проектирования 1
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения 2
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
12.05.2021 «РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты 2
19.04.2021 «Ростех» предложил применять искусственный интеллект для обеспечения безопасности полетов 1
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 2
29.03.2021 «РТ-техприемка» автоматизирует оценку ключевых индикаторов риска в области качества «Ростеха» 1
23.03.2021 Ростех проведет автоматизацию систем контроля качества на своих производствах 3
23.03.2021 Ростех проведет автоматизацию систем контроля качества на своих производствах 3
11.03.2021 «РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру» 1
26.11.2020 ИИ-проект «РТ-Техприемки» стал лауреатом двух премий в области цифровизации 1
27.10.2020 «РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали 3
24.09.2020 «РТ-Техприемка» поможет резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» в интеграции в высокотехнологичные производственные цепочки 2
23.07.2020 «РТ-Техприемка» представила цифровые решения 2
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 2

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 14
Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 15 5
Ростех сертификат - центр сертификации 3 3
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
Микробор Технолоджи 7 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Профотек 17 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Yandex - Яндекс 8369 1
VK - Mail.ru Group 3526 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14102 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1217 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2433 1
Huawei 4204 1
Cisco Systems 5218 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
OpenText - Micro Focus 113 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Ростех - Вертолеты России 175 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8116 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 1
Газпром нефть 667 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Газпром ПАО 1411 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Simple Group - Симпл 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3234 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3391 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 539 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 256 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3105 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4848 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17737 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72645 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1820 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12984 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56871 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22896 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5842 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12289 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33802 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10024 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31821 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14784 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11162 2
Видеокамера - Camcorder 2319 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4001 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4049 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10082 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7366 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 621 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3158 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7035 2
APQP - Advanced Product Quality Planning - Методика планирования, разработки, подготовки производства с предупреждением ошибок и постоянным улучшением 3 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 658 1
IETF - CalDAV - Calendaring Extensions to WebDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 26 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3479 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 189 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2245 1
Трассирование - Трассировка 73 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5782 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21905 1
Стандартизация - Standardization 2233 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1972 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 672 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1089 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 480 1
IETF - CardDAV - VCard расширение для WebDAV - клиент/серверный протокол адресной книги для предоставления пользователям доступа к общим данным на сервере 13 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 723 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3486 1
Айтеко - VideoMatrix - Vmx Dequs 8 3
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 1
Айтеко SmartBM СКУД 3 1
Unlimited Production - eXpress.ms 23 1
Новые облачные технологии - МойОфис 874 1
Kaspersky OS 143 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 142 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Айтеко AR Support 2 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Конончук Денис 9 7
Никулин Василий 5 4
Шорин Владлен 3 3
Артяков Владимир 8 1
Тараканов Сергей 2 1
Байнетов Сергей 1 1
Расницын Виталий 1 1
Нигматуллин Фарид 5 1
Дегтев Геннадий 270 1
Казаков Константин 7 1
Булатов Кирилл 18 1
Комиссаров Дмитрий 237 1
Семеновская Елена 41 1
Маковский Максим 14 1
Попов Сергей 149 1
Осипов Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 156021 13
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1687 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45552 3
Земля - планета Солнечной системы 10640 1
Солнечная система - Solar system 2543 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14465 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 616 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5935 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2756 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54784 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8889 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15010 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51070 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31682 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10172 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3267 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3770 1
Физика - Physics - область естествознания 2822 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3680 1
Энергетика - Energy - Energetically 5500 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2495 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 689 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1718 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 872 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10679 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2365 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 512 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1006 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2532 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25853 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11699 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9607 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3360 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7314 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6280 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3068 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4740 1
ComNews - Медиа-бизнес 134 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 29 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
ИрНИТУ - Институт квантовой физики 1 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
ComNews Awards 8 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2594 1
