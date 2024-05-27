«Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания российского программного обеспечения для оптического проектирования

Холдинги «Швабе» и «РТ-Техприемка» госкорпорации «Ростех» презентовали совместный проект разработки ПО для проектирования оптических систем (САПР). Российский софт будет способствовать значительному повышению скорости и качества разработки оптических систем для их дальнейшего применения в производстве изделий для электроники, медицины, космоса и ВПК. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

«Потребность в отраслевом инженерном программном обеспечении связана с необходимостью импортозамещения применяемых зарубежных продуктов. Совместно с коллегами мы ведем работу в части определения технической и финансовой возможности инициирования и реализации проекта по созданию первого отечественного программного обеспечения «тяжелого класса» для проектирования оптических систем. Данный шаг снизит зависимость от зарубежных технологий. Кроме того, российский софт повысит безопасность, скорость, а вместе с тем качество проектирования и разработки. Для нас, как для крупнейшего в стране производителя оптической продукции, эта инициатива очень важна», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» по специальным проектам Сергей Осипов.

Российская разработка позволит моделировать оптические системы, выполнять трассировку лучей – вычислять точную траекторию светового луча, рассчитывать аберрации, а также производить анализ оптических систем и оптимизировать их.

«Уровень оптических и оптико-электронных приборов, оборудования и изделий во многом определяется качеством и тактико-техническими характеристиками оптики. Для проектирования оптических систем мы планируем использовать собственные платформы проектирования, высококвалифицированный инженерный состав и передовые научные разработки. Продукт позволит усилить цифровой суверенитет страны», – сказал генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.

В планах у разработчиков – внедрение в программный продукт искусственного интеллекта, а также параллельных вычислений на суперкомпьютерах и ряд других решений. В настоящее время российская система проектирования оптических систем находится на этапе активной разработки.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической промышленности страны. В контуре холдинга реализуется полный цикл создания – от разработки до производства – оптико-электронной аппаратуры для гражданской отрасли, а также для обеспечения государственной и общественной безопасности. Это – крупногабаритная оптика для космических исследований, медицинские приборы, светотехника, объективы, тепловизоры, микроскопы и другая продукция, которую можно встретить в каждом регионе нашей страны. Оптическое стекло, линзы, дифракционные решетки, лазеры и иные изделия «Швабе» установлены в различных технологических и исследовательских оптико-электронных приборах и системах. Номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тысяч наименований. Также в «Швабе» активно занимаются развитием научно-технического потенциала, выполняя большой спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сегодня на производственных площадках холдинга трудятся более 19 тыс. сотрудников и это число регулярно растет. Развитию кадрового потенциала способствует система целевого обучения. Она реализуется на базе более 30 вузов и средних специальных учебных заведений страны.

АО «РТ-Техприемка» – организация прямого управления госкорпорации «Ростех». Компания является одним из лидеров в области контроля качества, обеспечивающим операционную эффективность и конкурентоспособность продукции гражданского и военного назначения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством ГК «Ростех» и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.