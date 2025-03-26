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Электродвигатель electric motor электрический двигатель электрическая машина электромеханический преобразователь

Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь

26.03.2025 В России создали электродвигатель для БПЛА на замену китайским 1
19.08.2024 В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов 1
08.08.2024 В России создан первый в мире тяжелый дрон с асинхронными двигателями 1
11.07.2024 «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве 1
17.04.2024 «Калашников» выпустил электрическую версию знаменитого мотоцикла 1
04.04.2024 «Ростех» запустил серийное производство электродвигателей для беспилотников 1
22.03.2024 Суверенный электромобиль «Атом» получил госномера и вышел на дороги. Идут масштабные испытания 1
21.03.2024 Новые электровелосипеды ADO на российском рынке 1
15.08.2023 «Росатом» построит в Москве завод литиевых аккумуляторов для электромобилей 1
11.08.2023 Hisense представила умные посудомоечные машины на российском рынке 1
13.03.2023 В России разработали новый тяговый электродвигатель 1
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали 1
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
05.10.2022 Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо 1
22.09.2022 Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
24.08.2022 Обзор Acer Electric Scooter ES Series 3: легкий электросамокат с большим запасом хода 1
22.08.2022 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 1
19.05.2022 Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh 1
26.04.2022 Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города 1
21.01.2022 «Росэлектроника» приступила к производству механических узлов для бионических протезов 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
08.09.2021 Начались продажи электромобиля на базе уазика 1
14.05.2021 Лучшие мойки высокого давления: выбираем технику для дачи 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
14.12.2020 Беспроводной пылесос с функцией влажной уборки Roidmi X30 Pro поступил в продажу. Фото 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 1
23.09.2020 В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 1
11.12.2019 Buddha Energy получила в России патент на высокопроизводительный электродвигатель 1
22.05.2019 Обзор электровелосипеда Twitter VS7.0-ER100: для тренировок и отдыха 1
02.07.2018 Обзор электросамоката Hiper RX120 1
12.11.2017 Грузовик-«трамвай»: экологически чистый транспорт для города 1
07.11.2017 Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей 1
10.03.2017 Volkswagen представил свой первый концепт-кар с функцией беспилотного управления 1
24.01.2017 Toshiba представила линейку 3,5-дюймовых жестких дисков N300 для NAS 1

Публикаций - 89, упоминаний - 89

Электродвигатель и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10312 9
LG Electronics 3626 8
Philips 2058 7
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 6
Siemens AG - Siemens Group 2597 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1481 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1174 2
Ланит - diHouse - Дихаус 199 2
Ростех - Автоматика Концерн 1652 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Xiaomi 1769 1
Naumen - Наумен 630 1
X Corp - Twitter 2872 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Toshiba Corporation 2934 1
Ampere Computing 51 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Polar - Полар 97 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Digma 197 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
СЭГЗ - Сарапульский электрогенераторный завод 2 1
Seagate Technology 742 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Наукасофт Экспериментальная мастерская 2 1
СуперОкс 4 1
Kitty Hawk Corporation 5 1
STARWIND 28 1
ASKO 35 1
Panasonic - Technics 69 1
Dyson 125 11
Miele - Миле 134 6
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 4
Tesla Motors 401 4
BMW Group 452 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 3
Gaggenau 34 3
Braun GmbH 76 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Ford 413 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 2
Hyundai Motor Company 390 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 2
Boeing 1013 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 107 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Hansa - Ханса 114 2
Kärcher - Karcher - Керхер 72 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Swarovski AG 73 2
Haier - Candy Group - Канди 98 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1391 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
Lockheed Martin 759 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
Aurus Russia - Аурус 13 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 1
Beko 71 1
Моторинвест 13 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Beurer - Бойрер 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2938 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5522 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3310 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4577 1
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