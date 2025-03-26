Получите все материалы CNews по ключевому слову
Электродвигатель electric motor электрический двигатель электрическая машина электромеханический преобразователь
Электродвигатель и организации, системы, технологии, персоны:
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
|Щуровский Денис 8 6
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 4
|Мантуров Денис 110 2
|Головин Даниил 34 2
|Захаров Максим 12 2
|Чуйко Дмитрий 17 1
|Мишустин Михаил 687 1
|Рашид Карим 8 1
|Жукова Наталья 3 1
|Щербаков Владимир 6 1
|Мовтян Борис 7 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
|Бибиков Владимир 1 1
|Шторм Наталия 3 1
|Агуреева Ольга 9 1
|Софонов Андрей 5 1
|Сорокин Вадим 8 1
|Клявин Олег 1 1
|Гинзбург Андрей 2 1
|Алиханов Антон 19 1
|Karp David - Карп Дэвид 4 1
|Лазарев Алексей 5 1
|Ширшов Павел 76 1
|Кульченко Роман 14 1
|Сычков Федор 1 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Гречкин Дмитрий 4 1
|Толстобров Михаил 10 1
|Булкин Дмитрий 2 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Налимов Станислав 2 1
|Болотин Григорий 5 1
|Путин Владимир 3209 1
|Собянин Сергей 398 1
|Бургазлиев Сергей 2 1
|Рычков Антон 3 1
|Жихарев Алексей 1 1
|Зингаревич Борис 2 1
|Дьяков Филипп 1 1
|Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.