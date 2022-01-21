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«Росэлектроника» приступила к производству механических узлов для бионических протезов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал выпуск механических узлов для управления функциональными бионическими протезами рук. В составе готовых изделий механические узлы отвечают за выполнение кистью протеза хватательного движения.

Управление бионическим протезом происходит с помощью поверхностных электромиографических датчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Сигнал от датчиков передается на небольшой электродвигатель, который приводит кисть в движение.

Изделия производятся по заказу резидента «Сколково» — компании «Моторика». В составе «Росэлектроники» сборку механических узлов выполняет ЦНИТИ «Техномаш».

На ЦНИТИ «Техномаш» выполняется сборка механической части протеза INDY, состоящей из электромотора, привода, системы зубчатых колес, металлической рамы и металлических пальцев. Собранные изделия поставляются компании «Моторика», где на механический узел устанавливаются электронные компоненты и программное обеспечение, а также формообразующие детали.

«Сотрудничество с компанией «Моторика» для ЦНИТИ «Техномаш» — это возможность диверсифицировать производство и увеличить долю выпускаемой гражданской продукции. Для сборки новых изделий на предприятии были оборудованы рабочие места и наши специалисты в короткие сроки освоили сборку узлов для функциональных протезов. В перспективе мы рассчитываем расширить профиль работ, выполняемых на предприятии, а также освоить сборку узлов для других типов протезов», — отметил исполнительный директор ЦНИТИ «Техномаш» Станислав Налимов.

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