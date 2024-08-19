В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов

Российский дизайн-центр «Звезда» занимается разработкой промышленных контроллеров и вложения в проект превышают десятки миллионов. Преимущество разработки состоит в том, что она будет исполнена на российской элементной базе. Сейчас предприятия чаще приобретают китайские контроллеры на зарубежной базе, так как это кратно дешевле.

Новые контроллеры

Как стало известно CNews, дизайн-центр «Звезда» работает над созданием двух отечественных контроллеров (инверторов). Об этом изданию рассказал представитель компании.

Проекты выполняются совместно с Агентством по технологическому развитию. Объем собственных средств, которые «Звезда» вкладывает в эти проекты составляет более 70 млн руб.

Контроллеры предназначены для управления синхронным электродвигателем и серводвигателем. Первый из них находит применение в легком транспорте и промышленной технике: квадроциклах, туристических автомобилях, мини-грузовиках, мини-экскаваторах и т.д. Второй контроллер применяется в промышленных роботах при автоматизации производственных процессов: сборке, сварке, покраске, сортировке и пр.).

Вектор на российское

В разрабатываемых инверторах используются отечественные микроконтроллеры АО «НИИЭТ» и печатные платы производства ООО «Резонит», сообщил CNews представитель дизайн-центра. По его словам, остальные компоненты – китайские, а программное обеспечение инверторов собственное.

Инвертор и электродвигатель будут запущены в серийное производство в апреле 2025 г., а роботы - в октябре 2025 г. И двигатели, и роботов дизайн-центр разрабатывает сам.

Китайские дешевле

«Выпуск таких контроллеров в России больше организационный вопрос, чем технический, - рассказал CNews директор ООО «Абсолют Будущего» Александр Савин. - То есть при должном финансировании и организации сбыта, технически вопрос производства инверторов для электротранспорта вполне решаем».

По словам Савина, промышленные предприятия зачастую используют именно китайские контроллеры на иностранной элементной базе, потому что такие устройства в два раза дешевле российских.

«Но если смотреть на перспективу, то с учетом фактического отсутствия гарантии у китайцев и адекватную техподдержку отечественного производителя, то за счет снижения простоев, в ряде случаев применение отечественных инверторов в итоге получается дешевле, чем китайских, несмотря на то что китайский аппарат вдвое дешевле», - заключил эксперт.

Чем занимается дизайн-центр

Дизайн-центр «Звезда» разрабатывает и производит электронные устройства и электротехнические изделия, такие как системные платы для серверов и систем хранения, платы расширения, периферийные устройства, блоки питания, а также электроприводы для транспорта и автоматизации производств.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Звезда» образовано в марте 2021 г. в Москве. Гендиректором заявлен Роман Мироненко. Выручка компании по итогам 2023 г. достигла 98,7 млн руб., что на 81% выше, чем по итогам 2022 г. Чистая прибыль при этом составила 143,3 млн руб.