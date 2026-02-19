Получите все материалы CNews по ключевому слову
АТР АНО Агентство по технологическому развитию
АНО «Агентство по технологическому развитию» — интегратор современных технологий. Оказывает грантовую поддержку отечественным компаниям, проводит комплексную экспертизу и подбор решений для развития промышленного производства.
СОБЫТИЯ
АТР АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 756 6
|Чернышенко Дмитрий 576 4
|Борисов Юрий 122 4
|Мироненко Роман 5 3
|Паршин Максим 323 3
|Сапогов Максим 2 2
|Шадаев Максут 1161 2
|Шпак Василий 266 2
|Понькин Александр 32 2
|Заренин Андрей 48 2
|Литвинова Наталья 4 1
|Денисов Артем 9 1
|Чесноков Дмитрий 1 1
|Уханов Алексей 1 1
|Буков Денис 1 1
|Головченко Алексей 12 1
|Ватутина Елена 4 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Белозеров Олег 29 1
|Белоусов Андрей 146 1
|Макаров Валентин 243 1
|Мантуров Денис 122 1
|Кулиш Александр 15 1
|Савин Александр 15 1
|Голов Андрей 52 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Алиханов Антон 36 1
|Григоренко Дмитрий 207 1
|Зинченко Сергей 1 1
|Кортов Сергей 3 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Покровский Иван 133 1
|Калюгин Вадим 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420812, в очереди разбора - 726210.
Создано именных указателей - 190851.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.