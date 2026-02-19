Разделы

АТР АНО Агентство по технологическому развитию

АТР АНО - Агентство по технологическому развитию

АНО «Агентство по технологическому развитию» — интегратор современных технологий. Оказывает грантовую поддержку отечественным компаниям, проводит комплексную экспертизу и подбор решений для развития промышленного производства.

19.02.2026 Глава ИТ-компании, задолжавшей государству под миллиард, подал иск о собственном увольнении 3
29.07.2025 Аналитическое приборостроение получит российские катоды 2
18.03.2025 «Звезда» разработала российский трансивер стандарта DSRС 2
12.02.2025 В Сеченовском университете запустили совместный российско-китайский проект по реинжинирингу и локализации производства сложного медоборудования 1
20.01.2025 Новые условия грантовой программы АТР 2
20.01.2025 Агентство по технологическому развитию ведет одновременно более 350 проектов в Directum Projects 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
03.09.2024 Грантополучатель «Агентства по технологическому развитию» начал продажи разработанных им электронных компонентов 4
19.08.2024 В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов 1
31.10.2023 АО «ЗАСЛОН» и «Технопарк Санкт-Петербурга» запускают производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем 1
28.04.2023 Инжиниринговый центр УрФУ сдал проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих 3
09.02.2023 В России не хватает транспондеров для проезда по платным дорогам. В стране их не выпускают, не за горами дефицит и рост цен 1
17.11.2022 Ученые «Росатома» разрабатывают аналог зарубежного оборудования для российских рентген-аппаратов 1
20.07.2022 УрФУ выиграл грант на создание и развитие центра инженерных разработок 1
03.02.2022 Минцифры разрабатывает нормативную базу для революционного объединения реестров российского ПО и «железа» 1
23.12.2021 Мишустин разрешил Минцифры обеспечивать спрос на российскую электронику, которым оно уже давно занималось 1
29.10.2021 Началось революционное объединение реестров ПО Минцифры и «железа» Минпромторга 1
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо» 1
03.03.2021 У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники 1
18.08.2020 Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны» 1
20.11.2019 «Швабе» заключил договор по продвижению российских технологий за рубежом 2
30.11.2017 ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года 2
02.06.2017 «Ангстрем» договорился о сотрудничестве с «Агентством по технологическому развитию» 2
08.12.2016 «Код безопасности» получит поддержку государства для расширения экспортного потенциала 1

Восход ФГБУ НИИ 689 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 1
Лассард 20 1
Заслон АО 4 1
Беспилотные авиационные системы 77 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 36 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 2 1
Планар НПО 23 1
Абсолют будущего 5 1
Ростелеком 10435 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 470 1
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
Yandex - Яндекс 8640 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3323 1
Directum - Директум 1185 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
Canon 1424 1
Код Безопасности 713 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 992 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
ХайТэк - BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 12 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 164 1
Nikon 636 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 1
Открытые технологии 716 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 72 1
Kapsch 8 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 26 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 130 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8327 2
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1540 1
Rockwool - Роквул 9 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
RDGroup - РД Групп 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1136 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Renault Groupe 164 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 94 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 59 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 141 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Чип и Дип 11 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 35 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3532 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13069 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Судебная власть - Judicial power 2415 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3157 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1102 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3579 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3126 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 573 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 81 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
ГосИнформСистемы 155 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23345 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74048 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57705 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3281 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8408 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11617 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2355 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18899 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6947 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21837 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3374 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34113 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2458 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1756 2
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 99 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Электротехника - инвертор 162 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 269 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1031 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14956 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22048 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2292 1
Маркировка - Marking 1240 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14395 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 335 1
Аналоговые технологии 2836 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1016 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 153 1
Вентилятор - Fan 1032 1
Трансивер - Transceiver 140 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 73 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2103 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1246 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 581 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 447 1
Directum Projects 32 1
Яндекс.Маркет - Роборука 9 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 9 1
AIRI - OmniFusion 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 36 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 251 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1200 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 66 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 66 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 26 1
Мишустин Михаил 756 6
Чернышенко Дмитрий 576 4
Борисов Юрий 122 4
Мироненко Роман 5 3
Паршин Максим 323 3
Сапогов Максим 2 2
Шадаев Максут 1161 2
Шпак Василий 266 2
Понькин Александр 32 2
Заренин Андрей 48 2
Литвинова Наталья 4 1
Денисов Артем 9 1
Чесноков Дмитрий 1 1
Уханов Алексей 1 1
Буков Денис 1 1
Головченко Алексей 12 1
Ватутина Елена 4 1
Рейман Леонид 1059 1
Белозеров Олег 29 1
Белоусов Андрей 146 1
Макаров Валентин 243 1
Мантуров Денис 122 1
Кулиш Александр 15 1
Савин Александр 15 1
Голов Андрей 52 1
Шерейкин Максим 15 1
Алиханов Антон 36 1
Григоренко Дмитрий 207 1
Зинченко Сергей 1 1
Кортов Сергей 3 1
Юнусов Руслан 20 1
Покровский Иван 133 1
Калюгин Вадим 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158743 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46178 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18393 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18839 3
Беларусь - Белоруссия 6087 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8242 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3321 2
Франция - Французская Республика 8013 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53614 1
Казахстан - Республика 5852 1
Европа 24694 1
Япония 13574 1
Армения - Республика 2387 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Канада 4999 1
Германия - Федеративная Республика 12970 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 271 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 1
Россия - ПФО - Самарская область 1490 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 210 1
Нидерланды 3649 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 372 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 30 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 351 1
Украина - Запорожская область 121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55177 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32047 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10780 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6393 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20461 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8399 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51445 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1471 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10516 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3251 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5746 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17465 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4394 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3051 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6706 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7822 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1030 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2274 2
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 93 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1183 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 554 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7613 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4926 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6158 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3716 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8181 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7012 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5979 1
Энергетика - Energy - Energetically 5540 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2965 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 283 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Химическая промышленность - Chemical industry 291 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2219 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
Ведомости 1306 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1304 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 239 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 65 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 58 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
Фармзнание 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 83 1
