Аналитическое приборостроение получит российские катоды

Массовый уход западных производителей аналитического оборудования с российского рынка создал проблему с поставками расходных материалов и запчастей для имеющихся у пользователей газовых хромато-масс-спектрометров. В России имеется значимое число таких приборов, широко применяемых в медицинских учреждениях, научных институтах, лабораториях химических, пищевых и фармацевтических предприятий и многих других сферах.

В каждом из этих приборов установлены два филамента (катода) – миниатюрные источники электронов, необходимые для ионизации исследуемого вещества. Филамент – расходный материал со средним сроком службы не более года. По истечении этого срока он перегорает и требует замены. Без официальных поставок все эти приборы вышли бы из строя, что потребовало бы больших затрат на их замену.

Московская компания «Интерлаб», более 15 лет разрабатывающая и выпускающая аналитическое оборудование, создала отечественные филаменты, совместимые с газовыми хромато-масс-спектрометрами иностранного производства. Победив в конкурсе Агентства по технологическому развитию, «Интерлаб» получил грант на проведение комплексных работ по обратному инжинирингу катодов. Компания подобрала необходимые материалы, определила оптимальную форму и провела испытания на действующих масс-спектрометрах. Об этом CNews сообщили представители Агентства по технологическому развитию.

Кроме того, «Интерлаб» подготовил и передал комплект документации в Агентство по технологическому развитию, а также получил сертификат, подтверждающий российское происхождение филаментов. Сейчас компания начала их производство, чтобы обеспечить потребности пользователей. Это позволит потребителям отказаться от параллельного импорта этих комплектующих из-за рубежа.

«Проект обратного инжиниринга филаментов стал для нас знаковым. Хотя мы давно проектируем и производим масс-спектрометры, задача создания катодов была особенно сложной из-за полного отсутствия документации на зарубежные приборы. Реализовать проект удалось исключительно благодаря поддержке Агентства по технологическому развитию, сотрудники которого консультировали нас на всех этапах работы, – сказала генеральный директор компании Наталья Литвинова. – Теперь проект перешел в практическую плоскость: мы начинаем поставки продукции нашим клиентам».