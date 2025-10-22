Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191275
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Физика Спектроскопия Spectroscopy раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения Спектрометрия Спектрофотометрия Спектрограмма Спектроскопический анализ


  • Масс-спектрометрия- масс-спектроскопия, масс-спектрография, масс-спектральный анализ, масс-спектрометрический анализ - метод исследования и идентификации вещества
  • Рамановская спектроскопия - Спектроскопия комбинационного рассеяния

СОБЫТИЯ


22.10.2025 Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания

в смеси, – сказал главный конструктор прибора, руководитель лаборатории «Прикладная ионная физика и масс-спектрометрия», профессор кафедры «Молекулярная физика» Института лазерных и плазменных

23.07.2025 В России создан масс-спектрометр дешевле и компактнее импортных

ико-техническом институте (МФТИ) и Сколковском институте науки и технологий («Сколтех») разработали масс-спектрометр, который позволяет анализировать ионы молекул, массы которых различаются в т
02.06.2011 Для ЯМР-спектроскопии магниты больше не нужны

на, Германия. – Все необходимые материалы стоят недорого или будут недороги в будущем. Они получили ЯМР-спектрометр намного более дешевый, чем применяемые сейчас". Молекулярный водород существу
25.09.2007 Масс-спектрометр осваивает анализ живых объектов

нем номере журнала Angewandte Chemie. Методика основана на анализе метаболитов, которые поступают в масс-спектрометр с кожи человека (или поверхности другого биологического объекта) под действи
24.04.2006 Уникальный масс-спектрометр "поучаствует" в преподавании химии

Флоридский технологический институт в Мельбурне стал первым учебным заведением, получившим новый масс-спектрометр Direct Analysis in Real Time (DART). Масс-спектрометр способен обнаруживать наркотики, взрывчатку и другие химические вещества на поверхности твердых тел, в жидкостях и

24.04.2006 Уникальный масс-спектрометр "поучаствует" в преподавании химии

Флоридский технологический институт в Мельбурне стал первым учебным заведением, получившим новый масс-спектрометр Direct Analysis in Real Time (DART). Масс-спектрометр способен обнаруживать наркотики, взрывчатку и другие химические вещества на поверхности твердых тел, в жидкостях и


Публикаций - 138, упоминаний - 157

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1511 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1006 4
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 2
Samsung Electronics 10750 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Microsoft Corporation 25372 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1193 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Eltex - Предприятие Элтекс 209 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 2
Motorola Solutions - Pelco 68 2
Google LLC 12372 2
Kometa - Комета 157 2
H2O 22 2
Нанооптика - Нанооптик Девайсез - НОД 3 1
Chemaxon 1 1
Квантом 8 1
Bigelow Aerospace 12 1
Bruker 6 1
Dephan - Дефан 2 1
Shenzhen SpinQ Technology 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1759 1
Yandex - Яндекс 8677 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Apple Inc 12802 1
Intel Corporation 12604 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
9136 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1617 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2636 1
Acronis - Акронис 460 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 423 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 400 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Honeywell 295 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 54 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 7
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 5
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
ЕКА Топливная компания 147 3
Резонанс НПП 389 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 2
Ball Aerospace & Technologies 48 2
Градиент 95 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
QinetiQ Group 57 2
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 1
Runa Capital 158 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 61 1
Герофарм - Geropharm 12 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 39
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 4
РНФ - Российский научный фонд 162 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1491 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5366 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 77 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10084 43
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3545 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11236 27
Микроскоп - Microscope 338 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13725 11
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14423 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1486 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23491 9
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 880 9
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 625 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2358 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58017 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23181 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1981 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7216 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13163 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6985 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25830 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 631 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12461 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8436 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1193 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 524 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6067 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4572 5
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 178 4
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 502 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3219 4
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 375 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3794 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1987 3
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 59 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 721 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13100 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 10
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 7
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
NASA Stardust 51 6
NASA Deep Impact 38 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 4
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 4
IBM Aspera 12 3
Microsoft Windows 16480 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 36 3
ESA Solar Orbiter 11 2
ESA BepiColombo 12 2
Eltex SoftWLC 2 2
NASA MMM - Moon Mineralogy Mapper 5 2
ESA Artemis 4 2
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 2
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 2
ESA SMART-1 - Смарт-1 33 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1178 2
Microsoft Surface - Планшет 442 2
Microsoft Office 4019 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5967 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 2
Космодром Байконур 1071 2
Linux FUSE 29 2
Microsoft Windows BitLocker 940 2
Google Dart 63 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 51 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
NASA Deep Space Network 26 2
NASA CHIPS - Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer - искусственный спутник 3 2
Dluhy Richard - Длай Ричард 3 3
Рахманов Максим 47 3
Wall Stephen - Уолл Стивен 5 2
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 2
Rotenberg Eli - Ротенберг Эли 2 2
Schopf William - Шопф Уильям 2 2
Reach William - Рич Уильям 2 2
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 2
Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 2
Kim Changyoung - Ким Чанянг 2 2
Hall John - Холл Джон 8 2
Davies Paul - Дэвис Пол 6 2
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 2
Brownlee Don - Браунли Дон 6 2
Nagyvary Joseph - Надьвари Йозеф 2 2
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 2
Dragnea Bogdan - Дрегни Богдан 2 2
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 2
Wall Steve - Уолл Стив 4 2
Muller Norbert - Мюллер Норберт 2 2
Ершов Алексей 4 2
Шуренков Сергей 1 1
Рыкова Марина 1 1
Литвинова Наталья 4 1
Grover Lov - Гровер Лов 6 1
Ciechanover Aaron - Чехановер Аарон 2 1
Силаков Денис 1 1
Galinkin Jeffrey - Галинкин Джеффри 1 1
Nilsson Anders - Нильссон Андерс 5 1
Пчелкина Наталья 2 1
Шалаев Владимир 5 1
King William - Кинг Уильям 4 1
Zenobi Renato - Зеноби Ренато 1 1
Щилин Александр 1 1
Gross David - Гросс Дэвид 7 1
Mitchell David - Митчелл Дэвид 6 1
Зацепин Анатолий 1 1
Hinshelwood Cyril - Хиншелвуд Сирил 3 1
Гейвандов Артур 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10714 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 35
Россия - РФ - Российская федерация 159246 29
Солнечная система - Solar system 2550 26
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 19
Европа 24716 16
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1513 11
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 482 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46267 9
Индия - Bharat 5745 8
Сатурн - Титан (спутник) 508 8
Юпитер - планета Солнечной системы 557 8
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13602 7
Германия - Федеративная Республика 12977 7
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 677 6
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 6
Южная Корея - Республика 6897 5
Швеция - Королевство 3721 5
Франция - Французская Республика 8019 5
США - Юта 196 4
США - Техас - Хьюстон 253 4
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18452 3
Япония 13584 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3068 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 3
США - Нью-Йорк 3157 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Венгрия 849 3
Австрия - Австрийская Республика 1337 3
Швеция - Стокгольм 405 3
США - Колорадо 385 3
США - Джорджия 331 3
США - Индиана 118 3
США - Пасадина 169 3
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 2
США - Мэриленд - Гринбелт 13 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32156 48
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2189 28
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 21
Молекула - Molecula 1086 18
Физика - Physics - область естествознания 2848 16
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1258 15
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1011 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4787 10
Энергетика - Energy - Energetically 5559 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1728 9
Газы - Метан - methanum - болотный газ 365 9
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 532 9
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4357 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3287 8
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 866 8
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 7
Металлы - Серебро - Silver 802 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9774 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4418 7
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 859 7
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 6
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 573 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1304 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 5
Металлы - Медь - Copper 831 5
Металлы - Золото - Gold 1207 5
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 318 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55350 5
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 5
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 4
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1698 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 306 4
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 512 4
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 136 4
New Scientist 1448 8
SpaceDaily - Space Daily 187 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 4
Space Daily 528 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 2
National Geographic 95 2
Phys.org 972 2
Future - Space.com 199 2
ScienceDaily 399 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
EurekAlert 291 2
PhysicsWeb 184 2
TerraDaily 141 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
Nature Nanotechnology 24 1
Nature 822 1
Science Advances 33 1
Optics 139 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 2
CNews Мишень 174 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 7
РАН - Российская академия наук 2047 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 242 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 985 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 3
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
University of Portland - государственный исследовательский университет в Портленде 6 2
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 2
UCL - University College London - MSSL - Mullard Space Science Laboratory - Лаборатория космических исследований им. Мулларда университетского колледжа Лондона 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 55 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 109 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 40 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 2
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 15 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 91 2
JKU Linz - Johannes Kepler University Linz - Линцский университет Иоганна Кеплера 8 2
University of Chicago - Чикагский университет 99 2
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 16 1
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
РАН ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН 6 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 6 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
UNLV - University of Nevada, Las Vegas - Университет Невады в Лас-Вегасе - Невадский университет в Лас-Вегасе 9 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 3
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423676, в очереди разбора - 727143.
Создано именных указателей - 191275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240