Серийное производство внутренней точки доступа WEP-200L

Внутренняя точка доступа WEP-200L запущена в серийное производство. Она имеет все необходимые функции для работы в составе корпоративной сети и предоставляет возможности гибкого масштабирования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

WEP-200L поддерживает стандарт Wi-Fi 5, работает одновременно в двух диапазонах и обеспечивает высокую пропускную способность до 2033 Мбит/c (до 300 Мбит/c для диапазона 2,4 ГГц и 1733 Мбит/c – для 5 ГГц).

При разработке новой точки доступа была учтена специфика работы с беспроводными устройствами при большом количестве одновременных подключений. WEP-200L оснащена всенаправленными антеннами и поддерживает многопотоковую передачу данных (MIMO), что позволяет увеличить пропускную способность. Для диапазона 2,4 ГГц доступна антенная конфигурация MIMO 2×2, для 5 ГГц – MIMO 4×4. Рекомендуемое количество одновременных подключений – до 60 устройств.

WEP-200L

Бесшовный роуминг

С помощью нескольких WEP-200L можно расширить покрытие сети. Это позволит сотрудникам постоянно находиться на связи и переходить между точками доступа без потери соединения и повторной авторизации. При этом переключение с одной на другую будет незаметным: не нужно повторно авторизоваться, прерывать аудио- и видеозвонки, прекращать просматривать контент.

Управление, конфигурирование и обновление

WEP-200L может работать как самостоятельно, так и в связке с программным контроллером Eltex SoftWLC. Последний позволяет одновременно обслуживать весь парк точек доступа, удобно конфигурировать и обновлять их по протоколу NETCONF. Также доступно управление через Telnet, SSH, CLI, SNMP и веб-интерфейс.

Авторизация и безопасность

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WEP-200L использует для защиты корпоративной сети протоколы WPA/WPA2 и WPA/WPA2 Enterprise. Функции индивидуального шифрования данных, сложное шифрование трафика помогут защитить точку доступа и подключенное устройство пользователя от вторжения и утечки данных.

Доступна авторизация через RADIUS-сервер с помощью индивидуального динамического ключа (EAP-TLS) или логина и пароля (EAP-PEAP). Это поможет защитить корпоративную сеть от несанкционированного доступа извне и индивидуализировать доступ каждого сотрудника. Для гостевых Wi-Fi-сетей предприятия доступна авторизация через Captive Portal. Благодаря ей можно настроить доступ посетителей с помощью смс, звонка или авторизации через «Госуслуги». Это требуется для соблюдения требований законодательства по подключению к публичным беспроводным сетям.

WEP-200L позволяет создать до восьми виртуальных точек доступа и для каждой из них индивидуально настроить шифрование и права доступа.

Ключевые особенности: поддержка IEEE 802.11ac; конфигурации антенн MIMO 2×2 (2,4 ГГц), MIMO 4×4 (5 ГГц); агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx); бесшовный роуминг (IEEE 802.11 r/k/v); динамическое изменение зоны покрытия; питание PoE 48/56 В (IEEE 802.3af-2003); восемь виртуальных точек доступа; правила QoS и WMM, планирование пакетов на основе профилей; динамический выбор частоты; спектроанализатор; поддержка VLAN.

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Точка доступа WEP-200L доступна для заказа.