Получите все материалы CNews по ключевому слову
CLI Command Line Interface Command Line Командная строка Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки)
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|22.10.2024
|
В новой версии Staffcop появился рейтинг уровня угроз и контроль командной строки
сти они повысили уровень риска сотрудника. Система подает сигнал администратору, который оценивает степень угрозы в том, что и в какой последовательности делает работник». Второе изменение – перехват командной строки. Он поможет фиксировать все команды, которые запускает администратор как привилегированный пользователь на локальной рабочей станции, и отслеживать результаты их выполнения. Ср
|08.12.2016
|
Из Windows 10 вычистили остатки MS DOS, просуществовавшие 36 лет
«старомодным» способом через командную строку знаменитой системы.Что такое PowerShellPowerShell – это программная технология для написания скриптов от Microsoft, которая состоит из интерфейса в виде командной строки и языка сценариев. Язык, впервые представленный компанией в 2003 г., получил название Monad. PowerShell, вышедшая в 2006 г., является расширяемым средством автоматизации и имее
|19.08.2016
|
Microsoft открыла код оболочки командной строки Windows
системы Windows в течение нескольких лет. Код опубликован на сайте GitHub. Помимо этого, компания сделала PowerShell доступным на Linux.Что такое Windows PowerShell Windows PowerShell — это оболочка командной строки на основе задач, а также язык сценариев, предназначенный для системного администрирования. Созданная на основе .Net Framework, служба Windows PowerShell предназначена для ИТ-сп
|30.11.2007
|
«Доктор Веб» обновил сканеры командной строки Dr.Web до версии 4.44
Компания «Доктор Веб» обновила сканеры командной строки Dr.Web (для MS DOS, Windows, OS/2) до версии 4.44. Основное отличие от предыдущей версии – расширенные функциональные возможности нового антивирусного ядра. В частности, в данн
|15.10.2002
|
C# и CLI получат статус стандартов
рацией Microsoft в рамках своего обширного проекта .NET, приблизились к получению одобрения главной международной организации по стандартам. Язык программирования C#, а также Common Language Runtime (CLI) были предложены для рассмотрения рабочей группе внутри Международной Организации по Стандартизации (International Organization for Standardization - ISO) и, вероятно, будут одобрены к янва
|15.10.2002
|
C# и CLI получат статус стандартов
рацией Microsoft в рамках своего обширного проекта .NET, приблизились к получению одобрения главной международной организации по стандартам. Язык программирования C#, а также Common Language Runtime (CLI) были предложены для рассмотрения рабочей группе внутри Международной Организации по Стандартизации (International Organization for Standardization - ISO) и, вероятно, будут одобрены к янва
CLI и организации, системы, технологии, персоны:
|BleepingComputer - Издание 410 14
|The Register - The Register Hardware 1696 8
|The Verge - Издание 591 4
|Reddit 356 4
|Windows Central 30 3
|Hacker News 76 3
|ZDnet 662 3
|Phoronix 49 2
|Computer Weekly 376 2
|cw360 84 2
|TorrentFreak (TF) 147 2
|Liliputing 71 1
|Linux.org 4 1
|Gizmodo 131 1
|Windowslatest 16 1
|Известия ИД 704 1
|Softpedia.com 7 1
|TechSpot 158 1
|Chicago Sun-Times 10 1
|Golem.de 3 1
|Мобильные системы 117 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
|VNUNet.com 214 1
|Playboy 51 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
|WikiLeaks 120 1
|Forbes - Форбс 910 1
|Wikipedia - Википедия 585 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
|Tom’s Hardware 516 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
|N+1 - Издание 181 1
|23ABC News 173 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|9to5Google 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.