Bash-скрипт

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Флагманские смартфоны Samsung можно превратить в полноценные ПК на ОС Linux 1

Samsung разрешила запускать Linux на смартфонах Galaxy S8 и Note 8 1