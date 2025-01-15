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Bash-скрипт



15.01.2025 Вышла новая версия ПО для централизованного управления ИT-инфраструктурами — Astra Configuration Manager 1.2.0 1
26.11.2024 Хакеры распространяют по серверам Oracle WebLogic криптомайнеры и DDoS-агенты 1
30.10.2024 Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux 1
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows 1
04.07.2024 И полетят тут телеграммы: троян-бэкдор с управлением через Telegram атакует серверы на ОС Linux 1
03.06.2024 Хакеры превратили в «кирпичи» 600 тыс. модемов интернет-провайдера. Зачем это было сделано, загадка 1
22.03.2024 Тема оформления для легендарного рабочего стола Linux сносит пользовательские файлы подчистую 1
12.03.2024 Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак 1
16.02.2024 Angara Security открывает программу стажировки по пентесту на 2024 год 1
09.10.2023 Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов 1
14.09.2023 Знаменитый Free Download Manager три года использовали для заражения Linux 2
04.09.2023 Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов 1
26.06.2023 Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux 1
14.06.2023 Программисты назвали свой любимый язык, и это совсем не Python. Многие о нем даже не слышали 1
09.02.2023 Найден элементарный способ заставить ChatGPT писать вирусы. Защиту можно отключить за небольшую плату 2
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
24.06.2022 Обновленная хакерская программа хитро обходит почти все антивирусы для macOS 1
02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео 1
02.07.2020 F5 устранила уязвимости в контроллере BIG-IP, обнаруженные Positive Technologies 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
19.03.2020 Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1
26.09.2019 Сбербанк инвестировал в сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today 1
26.06.2019 Юный хакер создал троян, массово превращающий устройства интернета вещей в «кирпичи» 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
23.04.2019 Флагманские смартфоны Samsung можно превратить в полноценные ПК на ОС Linux 1
15.01.2019 В популярной утилите для Linux и Windows 36 лет «живет» опасная уязвимость 1
27.06.2018 Мастера иллюзий: следуя за деньгами, хакеры осваивают новые трюки 1
18.01.2018 Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS 1
19.10.2017 Samsung разрешила запускать Linux на смартфонах Galaxy S8 и Note 8 1
12.09.2017 Linux, встроенный в Windows 10, делает трояны невидимыми для антивирусов 1
03.08.2017 Цвета командной строки Windows изменились впервые за 20 лет 1
11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 1
12.05.2017 «Доктор Веб» обнаружила новый бэкдор для Mac 1
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10 1

Публикаций - 58, упоминаний - 60

Bash-скрипт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 23
GitHub 814 8
Canonical 202 8
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 7
Dr.Web - Доктор Веб 1254 6
Check Point Software Technologies 760 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
Google LLC 11775 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Nginx - Энджайникс 164 2
Samsung Electronics 10254 2
Apple Inc 12100 2
Red Hat 1305 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 2
Telegram Group 1983 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Fortinet 387 1
Dropbox 498 1
F-Secure 211 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
ESET - ESET Software 1133 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Trend Micro 601 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
Qualys 62 1
Tobii Technology 23 1
FreeBSD Foundation 3 1
ДОК 828 1
Cloudflare 104 1
F5 Networks 64 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Creative Technology 266 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
Флибуста 33 1
Unsplash 762 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 32
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 26
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 18
Командная строка - Command Line 370 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
WSL - Windows Subsystem for Linux 50 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 8
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 8
Shellshock - серия уязвимостей 29 7
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 6
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 6
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 51 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 6
Script - Скрипт 488 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 4
Micorosft Windows Insider 130 4
Linux OS 9936 43
Microsoft Windows 15656 31
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 21
Microsoft Windows 10 1758 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 15
Python - высокоуровневый язык программирования 927 13
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 10
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 9
Ruby - Язык программирования 141 8
Linux - Debian GNU 463 8
Apple macOS 2059 8
Microsoft Azure 1408 7
Red Hat - Linux Fedora 221 7
Microsoft Windows PowerShell 174 7
Google Android 13994 7
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 20 5
JavaScript - JS - язык программирования 1187 5
C/C++ - Язык программирования 755 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 4
C# - C Sharp - Язык программирования 329 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 3
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 3
Microsoft Cortana 171 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
WordPress Foundation - WordPress 223 2
Microsoft Windows Terminal 17 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Microsoft Windows Server 2019 34 2
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 11 2
Drupal - CMS-система 80 2
OpenSSH - Open Secure Shell 30 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 5
Зайцев Михаил 260 3
Навальный Алексей 61 2
Chazelas Stephane - Чазелас Стефан 2 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Бугаев Александр 6 1
Горобченко Андрей 1 1
Евсеенков Олег 5 1
Родюков Павел 1 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Колодкин Ефим 1 1
Габани Родион 1 1
Cashdollar Larry - Кэшдоллара Ларри 1 1
Anubhav Ankit - Анубхав Анкит 1 1
Sintonen Harry - Синтонен Гарри 3 1
Новиков Иван 10 1
Лямин Александр 74 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Elbaz Gal - Эльбаз Гал 1 1
Мельникова Анастасия 371 1
Рошал Евгений. 7 1
Наместников Юрий 40 1
Дементьева Екатерина 2 1
Sintonen Harry - Синтонен Харри 1 1
Гинятуллин Роман 61 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Ключников Михаил 18 1
Плющев Александр 8 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Назаров Егор 8 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Graham Robert - Грэхэм Роберт 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Вашингтон - Сиэтл 400 2
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Словакия - Словацкая Республика 471 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Китай - Тайвань 3984 1
Швеция - Королевство 3619 1
Канада 4881 1
Индонезия - Республика 956 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Италия - Рим 206 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Украина 7608 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Ближний Восток 2943 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Английский язык 6634 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Айсберг - Eisberg 177 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 1
Образование в России 2190 1
Reddit 312 4
ZDnet 660 3
Ars Technica 419 3
BleepingComputer - Издание 337 3
The Verge - Издание 554 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 2
FT - Financial Times 1219 1
NYT - The New York Times 1054 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
The Guardian - Британская газета 361 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
TorrentFreak (TF) 136 1
Securelist 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 18 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Microsoft Build - конференция 37 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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