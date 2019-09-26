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Сбербанк инвестировал в сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today привлек инвестиции от Сбербанка и группы бизнес-ангелов. Bash Today — выпускник первого русско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups. Сделка стала первой конвертацией Сбербанка в долю по конвертируемым займам, выданным стартапам первой волны акселератора. Сумма инвестиций и оценка стартапа в раунде не раскрывается.

Bash Today был основан в 2015 г. Ефимом Колодкиным, Родионом Габани, Андреем Горобченко и Александром Бугаевым. Основатели вложили в запуск сервиса около 3 млн руб. В 2016 г. сервис привлек первый инвестиционный раунд от бизнес-ангелов — Павла Родюкова и Олега Евсеенкова.

В 2018 г. оборот бронирований через сервис составил 68 млн руб. Около 30% оставивших заявку на Bash совершают окончательную покупку. Сервис зарабатывает на комиссии с площадок, которая составляет 20%. Помимо этого, на сайте можно заказать дополнительные услуги — кейтеринг или бесплатную отмену бронирования. Средний чек бронирования — порядка 16 тыс. руб.

Сегодня Bash Today работает в Москве и Санкт-Петербурге, где активно расширяет базу площадок. До конца 2019 г. запланирован запуск сервиса в Лондоне — там уже сейчас подключаются первые площадки. Глобальные планы — лидерство в нише на российском рынке и перенос опыта на рынки Европы.

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