«Кросстех»: в 9 из 10 сделок по слиянию и поглощению не проводят поиск следов компрометации Выявление следов компрометации (Compromise Assessment) становится обязательной M&A-процедурой лишь в 10% случа

Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита». Изменился и характер запросов: компании стали чаще обращаться не после подтвержденной компрометации, а на этапе раннего анализа риска, когда вредоносная версия уже появилась в экосистеме, но еще не успела попасть в продуктивный контур. По данным анализа «Информзащиты», доля таки

Реализована интеграция SIEM Alertix с индикаторами компрометации «Технологий киберугроз» reatTech). Интеграция расширяет возможности SIEM Alertix по обнаружению актуальных угроз и сокращает время работы аналитиков. Новый функционал позволяет SIEM Alertix автоматически получать индикаторы компрометации (IoC) от сервиса CTT Threat Feed компании «Технологии киберугроз». Эти данные включают в себя вредоносные IP-адреса, домены, URL-ссылки, хеши файлов и другие цифровые отпечатки, с

В «Гарда TI Feeds» доступны индикаторы компрометации ФСТЭК России Компания «Гарда» обновила продукт «Гарда Threat Intelligence Feeds»: в потоки данных сервиса добавлены индикаторы компрометации, публикуемые Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Новая интеграция расширяет покрытие киберугроз и помогает компаниям эффективнее выявлять ин

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям ndows, bat и др. (например, Python, Java, JavaScript). После подключения источников выполняются автоматическая кросс-проверка и дедупликация (очистка) данных, обогащенных контекстом (не просто список IoCs, а связь между индикатором, кибергруппой, ВПО, вектором атаки), а также классификация индикаторов по типам, для каждого из которых устанавливается период «жизни». Это позволяет облегчить б

«Газинформсервис» провел поиск следов компрометации в инфраструктуре одного из банков замком, — вы уверены в его неприступности, но всегда остается вероятность, что злоумышленник мог незаметно проникнуть через «окно» и скрываться где-то внутри. Именно здесь на помощь приходит услуга «Поиск следов компрометации». Выявление следов компрометации средствами GSOC компании «Газинформсервис» представляет собой углубленный анализ ИT-инфраструктуры заказчика. Он позволяет предупреди

PT Dephaze строит цепочки атак как неоспоримое доказательство компрометации инфраструктуры нкции построения цепочек атак, расширили список векторов проникновения и сделали его работу еще более прозрачной. Главная задача инструмента — предоставить специалистам по ИБ наглядные доказательства компрометации, которые помогут ИТ-командам приоритизировать задачи по исправлению критических недостатков в инфраструктуре и оперативно устранить их. Об этом CNews сообщили представители Positi

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры применяются не только для приоритизации угроз, но и в работе с данными киберразведки: определенные индикаторы компрометации и эксплуатируемые уязвимости характерны для хакерских групп или кибе

«Информзащита»: хакеры совершают более 600 млн попыток компрометации данных в день Атаки на идентификационные данные с целью их компрометации – один из самых массовых видов кибератак. По оценкам экспертов, в день происходит более 600 млн атак такого рода. Специалисты «Информзащиты» указывают, что получение первичного до

R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод» каторов компрометации на средства защиты. В новой версии R-Vision TIP разработчик добавил возможность создавать правила экспорта индикаторов компрометации типа IP-адрес в формате UserGate и в формате OpenIOC для последующей загрузки в целевые системы. Эти улучшения расширяют возможности экспорта IOC и делают процесс защиты информации более эффективным. В обновлении R-Vision TIP 3.24 разрабо

F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision at Intelligence в России в первом полугодии 2023 г. составил около 30% по сравнению с первой половиной 2022 г. Бизнес хочет заранее знать о готовящихся на него кибератаках, оперативно получать фиды и индикаторы компрометации, чтобы превентивно защититься от киберугроз и минимизировать риски влияния на стабильность бизнес-процессов. Мы видим рост уровня зрелости бизнеса, когда для снижения р

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision -адресов за последний месяц или атрибуция злоумышленников, APT-атак и вредоносного ПО и т.п. В базовой поставке уже реализована интеграция с наиболее популярными сервисами, предоставляющими различные индикаторы компрометации. В их числе есть российские поставщики фидов (Kaspersky, Group IB, BI.ZONE, RSTCloud), публичные платформы (Alien Vault, MISP, GitHub), популярные open source фиды (Feo

R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных отсутствия индикатора компрометации в списке исключений. Благодаря усовершенствованной скоринговой модели R-Vision TIP аналитики центров мониторинга могут выявлять наиболее релевантные и вредоносные индикаторы компрометации и работать с актуальными для компании угрозами. В новой версии платформы улучшен механизм интеграции с R-Vision IRP: теперь данные событий обнаружения раскладываются по

В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки я максимального уровня защиты», — отметил Илья Осадчий, директор по развитию «Тайгер Оптикс», эксклюзивного дистрибьютора Anomali в России. Решение ThreatStream позволяет получать оперативные данные (индикаторы компрометации) из разных источников для противодействия новым угрозам. Среди особенностей — возможность сопоставлять потоки данных от различных поставщиков, встроенная система скорин