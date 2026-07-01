Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность IoC Indicator of Compromise Индикатор компрометации OpenIOC открытый стандарт описания индикаторов компрометации
- Кибербезопасность
- IOA - Indicator of Attack - индикатор атак
- Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ
- Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Платформы и сервисы киберразведки
- Таргетированные, направленные или целевые атаки
- Управление ИТ-рисками
- Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- Несанкционированный доступ к информации
- Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- Услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Тестирование на проникновение
- Фишинг - Phishing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.07.2026
|
«Кросстех»: в 9 из 10 сделок по слиянию и поглощению не проводят поиск следов компрометации
Выявление следов компрометации (Compromise Assessment) становится обязательной M&A-процедурой лишь в 10% случа
|10.06.2026
|
Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов
на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита». Изменился и характер запросов: компании стали чаще обращаться не после подтвержденной компрометации, а на этапе раннего анализа риска, когда вредоносная версия уже появилась в экосистеме, но еще не успела попасть в продуктивный контур. По данным анализа «Информзащиты», доля таки
|07.04.2026
|
Реализована интеграция SIEM Alertix с индикаторами компрометации «Технологий киберугроз»
reatTech). Интеграция расширяет возможности SIEM Alertix по обнаружению актуальных угроз и сокращает время работы аналитиков. Новый функционал позволяет SIEM Alertix автоматически получать индикаторы компрометации (IoC) от сервиса CTT Threat Feed компании «Технологии киберугроз». Эти данные включают в себя вредоносные IP-адреса, домены, URL-ссылки, хеши файлов и другие цифровые отпечатки, с
|01.04.2026
|
В «Гарда TI Feeds» доступны индикаторы компрометации ФСТЭК России
Компания «Гарда» обновила продукт «Гарда Threat Intelligence Feeds»: в потоки данных сервиса добавлены индикаторы компрометации, публикуемые Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Новая интеграция расширяет покрытие киберугроз и помогает компаниям эффективнее выявлять ин
|22.12.2025
|
Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям
ndows, bat и др. (например, Python, Java, JavaScript). После подключения источников выполняются автоматическая кросс-проверка и дедупликация (очистка) данных, обогащенных контекстом (не просто список IoCs, а связь между индикатором, кибергруппой, ВПО, вектором атаки), а также классификация индикаторов по типам, для каждого из которых устанавливается период «жизни». Это позволяет облегчить б
|16.12.2025
|
«Газинформсервис» провел поиск следов компрометации в инфраструктуре одного из банков
замком, — вы уверены в его неприступности, но всегда остается вероятность, что злоумышленник мог незаметно проникнуть через «окно» и скрываться где-то внутри. Именно здесь на помощь приходит услуга «Поиск следов компрометации». Выявление следов компрометации средствами GSOC компании «Газинформсервис» представляет собой углубленный анализ ИT-инфраструктуры заказчика. Он позволяет предупреди
|31.10.2025
|
PT Dephaze строит цепочки атак как неоспоримое доказательство компрометации инфраструктуры
нкции построения цепочек атак, расширили список векторов проникновения и сделали его работу еще более прозрачной. Главная задача инструмента — предоставить специалистам по ИБ наглядные доказательства компрометации, которые помогут ИТ-командам приоритизировать задачи по исправлению критических недостатков в инфраструктуре и оперативно устранить их. Об этом CNews сообщили представители Positi
|03.07.2025
|
Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры
применяются не только для приоритизации угроз, но и в работе с данными киберразведки: определенные индикаторы компрометации и эксплуатируемые уязвимости характерны для хакерских групп или кибе
|08.11.2024
|
«Информзащита»: хакеры совершают более 600 млн попыток компрометации данных в день
Атаки на идентификационные данные с целью их компрометации – один из самых массовых видов кибератак. По оценкам экспертов, в день происходит более 600 млн атак такого рода. Специалисты «Информзащиты» указывают, что получение первичного до
|20.05.2024
|
R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод»
каторов компрометации на средства защиты. В новой версии R-Vision TIP разработчик добавил возможность создавать правила экспорта индикаторов компрометации типа IP-адрес в формате UserGate и в формате OpenIOC для последующей загрузки в целевые системы. Эти улучшения расширяют возможности экспорта IOC и делают процесс защиты информации более эффективным. В обновлении R-Vision TIP 3.24 разрабо
|26.10.2023
|
F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision
at Intelligence в России в первом полугодии 2023 г. составил около 30% по сравнению с первой половиной 2022 г. Бизнес хочет заранее знать о готовящихся на него кибератаках, оперативно получать фиды и индикаторы компрометации, чтобы превентивно защититься от киберугроз и минимизировать риски влияния на стабильность бизнес-процессов. Мы видим рост уровня зрелости бизнеса, когда для снижения р
|01.12.2022
|
Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision
-адресов за последний месяц или атрибуция злоумышленников, APT-атак и вредоносного ПО и т.п. В базовой поставке уже реализована интеграция с наиболее популярными сервисами, предоставляющими различные индикаторы компрометации. В их числе есть российские поставщики фидов (Kaspersky, Group IB, BI.ZONE, RSTCloud), публичные платформы (Alien Vault, MISP, GitHub), популярные open source фиды (Feo
|06.12.2021
|
R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных
отсутствия индикатора компрометации в списке исключений. Благодаря усовершенствованной скоринговой модели R-Vision TIP аналитики центров мониторинга могут выявлять наиболее релевантные и вредоносные индикаторы компрометации и работать с актуальными для компании угрозами. В новой версии платформы улучшен механизм интеграции с R-Vision IRP: теперь данные событий обнаружения раскладываются по
|09.07.2021
|
В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки
я максимального уровня защиты», — отметил Илья Осадчий, директор по развитию «Тайгер Оптикс», эксклюзивного дистрибьютора Anomali в России. Решение ThreatStream позволяет получать оперативные данные (индикаторы компрометации) из разных источников для противодействия новым угрозам. Среди особенностей — возможность сопоставлять потоки данных от различных поставщиков, встроенная система скорин
|13.04.2021
|
R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP
емя устаревания индикаторов компрометации, задавая собственные политики или пользуясь сведениями поставщиков потоков данных об угрозах. Это позволяет аналитикам ИБ фильтровать потерявшие актуальность индикаторы компрометации и сокращать время на их обработку. В новой версии платформы также появилась возможность создавать и редактировать индикаторы компрометации, найденные самостоятел
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Песковский Анатолий 43 13
|Скулкин Олег 80 12
|Зайцев Михаил 345 11
|Царев Дмитрий 52 10
|Мельникова Анастасия 440 9
|Павлов Никита 146 8
|Селезнев Илья 15 8
|Соловей Антон 12 7
|Лаптев Андрей 28 6
|Зонов Александр 55 6
|Чулков Валерий 33 6
|Кувшинов Денис 27 6
|Хеирхабаров Теймур 32 5
|Грибанов Станислав 21 5
|Гончаров Станислав 37 5
|Шлычкова Юлия 15 5
|Баулин Валерий 55 5
|Сидорин Сергей 17 5
|Вишняков Алексей 19 5
|Вураско Александр 48 4
|Олейникова Анна 13 4
|Пешков Дмитрий 45 4
|Грибков Артем 15 4
|Пырина Дарья 5 4
|Арсентьев Андрей 79 4
|Янкин Андрей 52 4
|Коростелев Павел 43 4
|Ермаков Дмитрий 25 4
|Арефьев Николай 5 3
|Сидоров Евгений 27 3
|Плотников Евгений 11 3
|Чич Шамиль 19 3
|Ванин Михаил 15 3
|Кирюшкин Дмитрий 48 3
|Шаврова Ксения 25 3
|Сюхин Иван 10 3
|Сазонов Геннадий 10 3
|Назаретян Артем 10 3
|Шаляпин Андрей 8 3
|Куган Владислав 6 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.