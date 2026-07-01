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Кибербезопасность IoC Indicator of Compromise Индикатор компрометации OpenIOC открытый стандарт описания индикаторов компрометации

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 «Кросстех»: в 9 из 10 сделок по слиянию и поглощению не проводят поиск следов компрометации

Выявление следов компрометации (Compromise Assessment) становится обязательной M&A-процедурой лишь в 10% случа
10.06.2026 Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов

на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита». Изменился и характер запросов: компании стали чаще обращаться не после подтвержденной компрометации, а на этапе раннего анализа риска, когда вредоносная версия уже появилась в экосистеме, но еще не успела попасть в продуктивный контур. По данным анализа «Информзащиты», доля таки
07.04.2026 Реализована интеграция SIEM Alertix с индикаторами компрометации «Технологий киберугроз»

reatTech). Интеграция расширяет возможности SIEM Alertix по обнаружению актуальных угроз и сокращает время работы аналитиков. Новый функционал позволяет SIEM Alertix автоматически получать индикаторы компрометации (IoC) от сервиса CTT Threat Feed компании «Технологии киберугроз». Эти данные включают в себя вредоносные IP-адреса, домены, URL-ссылки, хеши файлов и другие цифровые отпечатки, с
01.04.2026 В «Гарда TI Feeds» доступны индикаторы компрометации ФСТЭК России

Компания «Гарда» обновила продукт «Гарда Threat Intelligence Feeds»: в потоки данных сервиса добавлены индикаторы компрометации, публикуемые Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Новая интеграция расширяет покрытие киберугроз и помогает компаниям эффективнее выявлять ин
22.12.2025 Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

ndows, bat и др. (например, Python, Java, JavaScript). После подключения источников выполняются автоматическая кросс-проверка и дедупликация (очистка) данных, обогащенных контекстом (не просто список IoCs, а связь между индикатором, кибергруппой, ВПО, вектором атаки), а также классификация индикаторов по типам, для каждого из которых устанавливается период «жизни». Это позволяет облегчить б
16.12.2025 «Газинформсервис» провел поиск следов компрометации в инфраструктуре одного из банков

замком, — вы уверены в его неприступности, но всегда остается вероятность, что злоумышленник мог незаметно проникнуть через «окно» и скрываться где-то внутри. Именно здесь на помощь приходит услуга «Поиск следов компрометации». Выявление следов компрометации средствами GSOC компании «Газинформсервис» представляет собой углубленный анализ ИT-инфраструктуры заказчика. Он позволяет предупреди
31.10.2025 PT Dephaze строит цепочки атак как неоспоримое доказательство компрометации инфраструктуры

нкции построения цепочек атак, расширили список векторов проникновения и сделали его работу еще более прозрачной. Главная задача инструмента — предоставить специалистам по ИБ наглядные доказательства компрометации, которые помогут ИТ-командам приоритизировать задачи по исправлению критических недостатков в инфраструктуре и оперативно устранить их. Об этом CNews сообщили представители Positi
03.07.2025 Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры

применяются не только для приоритизации угроз, но и в работе с данными киберразведки: определенные индикаторы компрометации и эксплуатируемые уязвимости характерны для хакерских групп или кибе
08.11.2024 «Информзащита»: хакеры совершают более 600 млн попыток компрометации данных в день

Атаки на идентификационные данные с целью их компрометации – один из самых массовых видов кибератак. По оценкам экспертов, в день происходит более 600 млн атак такого рода. Специалисты «Информзащиты» указывают, что получение первичного до
20.05.2024 R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод»

каторов компрометации на средства защиты. В новой версии R-Vision TIP разработчик добавил возможность создавать правила экспорта индикаторов компрометации типа IP-адрес в формате UserGate и в формате OpenIOC для последующей загрузки в целевые системы. Эти улучшения расширяют возможности экспорта IOC и делают процесс защиты информации более эффективным. В обновлении R-Vision TIP 3.24 разрабо
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision

at Intelligence в России в первом полугодии 2023 г. составил около 30% по сравнению с первой половиной 2022 г. Бизнес хочет заранее знать о готовящихся на него кибератаках, оперативно получать фиды и индикаторы компрометации, чтобы превентивно защититься от киберугроз и минимизировать риски влияния на стабильность бизнес-процессов. Мы видим рост уровня зрелости бизнеса, когда для снижения р
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision

-адресов за последний месяц или атрибуция злоумышленников, APT-атак и вредоносного ПО и т.п. В базовой поставке уже реализована интеграция с наиболее популярными сервисами, предоставляющими различные индикаторы компрометации. В их числе есть российские поставщики фидов (Kaspersky, Group IB, BI.ZONE, RSTCloud), публичные платформы (Alien Vault, MISP, GitHub), популярные open source фиды (Feo
06.12.2021 R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных

отсутствия индикатора компрометации в списке исключений. Благодаря усовершенствованной скоринговой модели R-Vision TIP аналитики центров мониторинга могут выявлять наиболее релевантные и вредоносные индикаторы компрометации и работать с актуальными для компании угрозами. В новой версии платформы улучшен механизм интеграции с R-Vision IRP: теперь данные событий обнаружения раскладываются по
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки

я максимального уровня защиты», — отметил Илья Осадчий, директор по развитию «Тайгер Оптикс», эксклюзивного дистрибьютора Anomali в России. Решение ThreatStream позволяет получать оперативные данные (индикаторы компрометации) из разных источников для противодействия новым угрозам. Среди особенностей — возможность сопоставлять потоки данных от различных поставщиков, встроенная система скорин
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP

емя устаревания индикаторов компрометации, задавая собственные политики или пользуясь сведениями поставщиков потоков данных об угрозах. Это позволяет аналитикам ИБ фильтровать потерявшие актуальность индикаторы компрометации и сокращать время на их обработку. В новой версии платформы также появилась возможность создавать и редактировать индикаторы компрометации, найденные самостоятел

Публикаций - 695, упоминаний - 724

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 83
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 66
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 56
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 51
Telegram Group 2940 50
Microsoft Corporation 25775 43
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 39
Информзащита 941 39
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 38
Microsoft Corporation - GitHub 1075 33
R-Vision - Р-Вижн 267 31
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 22
Google LLC 12688 21
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 19
9594 18
Код Безопасности 812 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 15
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 15
2domains 4 15
InfoWatch - Инфовотч 1185 14
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 13
Multifactor - Мультифактор 132 12
Ростелеком 10948 11
Cisco Systems 5372 11
Yandex - Яндекс 9215 11
Apple Inc 13154 11
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 11
RST Cloud - Технологии киберугроз 16 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Check Point Software Technologies 829 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 9
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 8
SAP SE 5601 8
ИКС 538 8
Fortinet 452 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Почта России ПАО 2370 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Резонанс НПП 407 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 2
Кибердом 43 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ФосАгро 176 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Россети Ленэнерго 1699 2
УГМК Здоровье 5 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Colonial Pipeline 34 1
Приорбанк 13 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ГПБ Белгазпромбанк 20 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Белагропромбанк 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 68
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 5
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
Фонд Росконгресс 24 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 2
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АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
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АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
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Linux OS 11533 64
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Информзащита - IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 98 22
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Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 20
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 20
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 19
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 17
Apple macOS 2419 17
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 16
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 15
Microsoft Windows PowerShell 250 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
2Test Профишкаф 1 15
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 14
FreePik 1841 13
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 13
Microsoft Office 4170 13
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 13
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 13
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 12
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 12
Google VirusTotal 108 12
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 12
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 12
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 11
Google Android Package Kit - APK 295 11
Docker - Платформа распределённых приложений 543 11
Песковский Анатолий 43 13
Скулкин Олег 80 12
Зайцев Михаил 345 11
Царев Дмитрий 52 10
Мельникова Анастасия 440 9
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Соловей Антон 12 7
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Чулков Валерий 33 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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