DevOps GitOps Git Repository Git-репозитории Распределённая система управления версиями


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.03.2026 Orion soft представила платформу HyperDrive для ускорения разработки и стандартизации динамической инфраструктуры 1
12.02.2026 «Рег.облако» запустил облачный low-code инструмент для автоматизации бизнес-процессов и работы с ИИ 1
29.01.2026 Скрытный вредоносный фреймворк, нацеленный на облака, обнаружили до первого заражения. Он был написан сразу на трех языках 1
26.01.2026 «Хи-Квадрат» предоставила доступ к новой версии платформы Xsquare 1
23.01.2026 Топ скиллы ИТ-специалиста 2026: искусственный интеллект, бизнес-логика и «единорог» 1
29.12.2025 Тысячи образов в Docker Hub «протекают» секретными данными 1
18.12.2025 «Рег.облако» автоматизировал управление облаком с помощью кода 1
18.12.2025 Навыки, которые повысят стоимость ИТ-специалистов в 2026 г.: исследование hh.ru 1
05.12.2025 Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience 1
03.12.2025 Российская платформа для безопасной работы с кодом AppSec Code и система управления секретами StarVault объявили о технологической совместимости 1
Рынок ИТ: итоги 2024 1
01.12.2025 «Заслон» создал единую среду для управления ИТ-процессами и проектами на технологиях 1
27.11.2025 HeadHunter обновил тесты по ИТ-навыкам вместе с экспертами отрасли 1
21.11.2025 Агентный режим: GigaCode от Сбербанка научился автономно выполнять задания разработчиков с помощью ИИ 1
20.11.2025 Продажи и ИТ: топ-5 самых востребованных профессий среди молодежи 1
20.11.2025 «Рег.облако» запускает Data Science сервисы для работы с данными  1
17.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки 1
17.11.2025 Объединить — значит выиграть: платформы для разработки выходят на новый трек 1
17.11.2025 «Хи-Квадрат» представила новую версию платформы XSQUARE 1
27.10.2025 Российские ИТ-шники под прицелом: Им обещают бесплатное образование, а потом требуют вернуть миллионы 1
22.10.2025 Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: сколько работодатели готовы платить специалистам сферы в 2025 году 1
22.10.2025 Устаревшее ПО — ключевая уязвимость в организациях России 1
08.10.2025 Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России 1
25.09.2025 Вышла новая версия российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1 1
23.09.2025 Цифровой разрыв: какие ИТ-навыки чаще всего ищут работодатели и в каких регионах их не хватает 1
22.09.2025 Сколько работодатели готовы платить за ключевые ИТ-навыки 1
16.09.2025 Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов 1
11.09.2025 В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет 1
Бизнес заинтересован в замене ИТ-конвейера 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
08.09.2025 Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами 1
05.09.2025 «Газинформсервис» выпустил новую версию SafeERP: релиз 4.9.7 1
29.08.2025 Создатель самого массового российского Linux почти прибрал к рукам отечественного «убийцу» GitHub 1
18.08.2025 Конкуренция в ИТ-сфере резко выросла: как менялась востребованность айтишников с 2024 по 2025 год 1
24.07.2025 «Платформа Боцман» помогла «Ренессанс Банку» модернизировать систему хранения данных 1
18.07.2025 Пользователи стали интересоваться бесплатными ИИ-ботами в два раза чаще, чем годом ранее, — исследование «Яндекс Поиска» 1
10.07.2025 Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ 1
10.07.2025 В ИТ-сфере наблюдается разрыв между ожиданиями работодателей и навыками соискателей – исследование BIA Technologies и HeadHunter 1
10.07.2025 EFSOL запускает продукт управления CI/CD для разработчиков «1С» в рамках сервиса DevTools42 1
26.06.2025 PT Application Inspector 5.0: работать в команде стало удобнее 1

DevOps и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25373 43
GitHub 1000 38
Google LLC 12374 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2637 18
9136 17
Oracle Corporation 6914 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1627 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 671 10
Red Hat 1348 9
Yandex - Яндекс 8681 8
IBM - International Business Machines Corp 9570 8
Check Point Software Technologies 804 8
Canonical 211 8
Atlassian 139 7
Git in sky - Жить в небе 11 7
Broadcom - VMware 2516 7
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1566 6
1С-Битрикс - Bitrix 632 6
Nginx - Энджайникс 192 6
MVPower 12 5
SAP SE 5474 5
Amazon Inc - Amazon.com 3176 5
X Corp - Twitter 2917 5
Intel Corporation 12604 5
Softline - Софтлайн 3368 5
OpenAI 420 4
JetBrains 78 4
Газинформсервис - ГИС 435 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 415 4
Orion soft - Орион софт - 229 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1194 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 4
Telegram Group 2690 4
Selectel - Селектел 464 4
Blender 49 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 350 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8354 14
Сбер - СберАвто 36 5
Superjob - Суперджоб 749 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 586 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 2
РЖД - Российские железные дороги 2024 2
Почта России ПАО 2273 2
Газпром ПАО 1431 2
ВТБ - Почта Банк 505 2
ГПБ - Газпромбанк 1194 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1411 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 1
Альфа-Капитал УК 141 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 1
Airbnb 99 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 194 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 103 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2215 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1372 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 204 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 308 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
Правительство Челябинской области 75 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 22 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1182 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 1
Apache Software Foundation - ASF 224 4
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 2
OWASP - Open Web Application Security Project 124 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 78 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 23 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
OpenCores 4 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 95
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 51
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 470 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 48
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2303 47
DevOps - Development и Operations 1118 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19120 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 44
Repository - Репозиторий 1068 42
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4758 40
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1203 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12476 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9852 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15043 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7088 27
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1794 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6752 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11567 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3436 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 21
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6043 20
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 368 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5932 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13730 18
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 774 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11658 18
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3116 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 17
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4551 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6070 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7497 17
Python - высокоуровневый язык программирования 1178 62
Linux OS 11080 62
Oracle Java - язык программирования 3362 52
JavaScript - JS - язык программирования 1351 33
Microsoft Windows 16480 32
Docker - Платформа распределённых приложений 453 32
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1579 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5251 28
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1135 28
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 191 28
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 27
C/C++ - Язык программирования 857 21
Google Android 14870 21
Ruby - Язык программирования 158 19
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 325 19
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 16
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 120 14
Microsoft Azure 1474 14
Microsoft TypeScript - язык программирования 83 13
Jenkins 52 12
Red Hat Ansible 127 12
Bash-скрипт 78 11
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 145 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 201 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 51 11
Ansible 125 11
Microsoft Visual Studio 422 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 49 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 621 10
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 101 9
Apache Subversion 18 9
Apple iOS 8352 9
Microsoft Windows 10 1907 9
Atlassian - Confluence 161 8
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1735 8
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 8
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 134 7
Дорохова Марина 55 7
Житинский Сергей 15 6
Дягилев Василий 84 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 5
Белевцев Андрей 96 4
Козлов Максим 42 4
Тятюшев Максим 164 4
Мельникова Анастасия 433 4
Шадаев Максут 1163 4
Сергиенко Дмитрий 32 3
Кирьянова Александра 160 3
Паршин Максим 323 2
Малышев Сергей 99 2
Краснов Александр 89 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 2
Сивак Николай 13 2
Мацыгин Юрий 50 2
Запорожец Дмитрий 5 2
Воронин Павел 184 2
Спирин Антон 87 2
Урусов Виктор 152 2
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 2
Врацкий Андрей 167 2
Павлов Никита 128 2
Сизов Валерий 5 2
Гайнанов Руслан 11 2
Сорокин Игорь 27 2
Кучаев Денис 15 2
Морарь Максим 25 2
Якушин Анатолий 5 2
Синицын Алексей 3 2
Миронов Тимур 3 2
Ващенков Константин 13 2
Рамазанов Денис 8 2
Кулешова Римма 11 2
Синяков Сергей 8 2
Тюняев Алексей 5 2
Путин Владимир 3398 2
Натрусов Артем 312 2
Чаркин Евгений 314 2
Россия - РФ - Российская федерация 159276 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1942 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1731 7
Украина 7829 7
Россия - СФО - Новосибирск 4729 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1723 6
Европа 24718 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3289 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 5
Россия - УФО - Свердловская область 1811 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 5
Германия - Федеративная Республика 12978 5
Франция - Французская Республика 8020 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8267 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 3
Южная Корея - Республика 6899 3
Азия - Азиатский регион 5789 3
Беларусь - Белоруссия 6103 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 3
Индия - Bharat 5746 3
Канада 5003 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2259 3
США - Калифорния 4786 3
Нидерланды 3656 3
США - Вашингтон - Сиэтл 405 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
США - Джорджия 331 2
США - Техас - Остин 178 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 2
Казахстан - Республика 5865 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Америка - Американский регион 2193 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1345 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 74
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10601 26
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2837 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5535 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 15
Английский язык 6910 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3746 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5368 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7005 9
Аудит - аудиторский услуги 3155 9
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1225 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2825 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8575 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7405 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3282 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11483 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6328 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8250 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1619 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3289 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11847 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4961 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6421 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 4
ZDnet 662 3
The Guardian - Британская газета 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 1
Комсомольская правда ИД 77 1
Under The Breach 2 1
InfoWorld 55 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
BreachForums 11 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
The Verge - Издание 603 1
Forbes - Форбс 938 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
FT - Financial Times 1267 1
Reddit 367 1
The Register - The Register Hardware 1737 1
NYT - The New York Times 1091 1
BleepingComputer - Издание 431 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 7
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 6
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 82 4
IDC - International Data Corporation 4952 4
Gartner - Гартнер 3626 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
Juniper Research 552 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 2
Research and Markets 26 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CNews Инновация года - награда 134 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Мишень 174 1
Tagline - Тэглайн 29 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Forrester Research 830 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 89 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 157 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 636 2
VK Skillbox - Скилбокс 131 2
РАН - Российская академия наук 2047 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 167 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 141 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 43 1
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 58 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 45 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 233 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 536 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 196 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 23
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 368 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 3
CNews AWARDS - награда 558 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
Microsoft Build - конференция 37 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 2
CNews FORUM Кейсы 281 2
Google Summer of Code 10 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 1
Международный женский день - 8 марта 397 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 16 1
USENIX - техническая конференция 15 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Slush 4 1
DevCon 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
