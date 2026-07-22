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Индексная книга (каталог) CNews*
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Alibaba Group AliCloud Alibaba Cloud Alibaba Cloud Computing Cloud Intelligence Group

Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера 1
17.06.2026 Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву 1
20.05.2026 Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес 1
04.05.2026 Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом 1
30.01.2026 Oracle стал ненадежным заемщиком. Банки отказывают мировому ИТ-гиганту в кредитах на ЦОДы и нейросети. Деньги будут отбирать у работников 1
19.12.2025 Ни у кого из создателей искусственного интеллекта нет стратегии для обеспечения контроля людей над ИИ 1
17.11.2025 Oracle обесценилась на треть, как только ее основателя признали самым богатым человеком в мире 1
30.09.2025 Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU 1
17.09.2025 Китай насмехается над санкциями США. В стране введен запрет на закупку чипов Nvidia для нейросетей. Текущие заказы придется аннулировать 1
09.07.2025 Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах 1
04.07.2025 Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы 1
18.04.2025 Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна 1
15.04.2025 Облако Google пролежало в отключке несколько часов. Виноваты сломавшиеся ИБП, которые не давали подключить резервное питание 1
28.11.2024 Microsoft под ударом. В США после года подготовки начато гигантское антимонопольное расследование с проверкой всех сфер работы корпорации 1
12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование 1
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать 1
10.03.2023 Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
13.12.2022 Туристический сервис QVEDO — об использовании DBaaS и миграции в российское облако 1
30.11.2022 Amazon выпустила процессор лучше и быстрее, чем у Intel и AMD 1
25.10.2022 В Android появилась поддержка санкционно независимой процессорной архитектуры, на которую уповают в России 1
08.07.2022 Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез 1
18.05.2022 Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft 1
03.08.2021 В России теперь можно взять Windows 11 в аренду. Цены ниже, чем в США 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 1
07.07.2021 Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
07.06.2021 REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах 1

Публикаций - 65, упоминаний - 65

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 39
Microsoft Corporation 25822 29
Google LLC 12746 28
Amazon Inc - Amazon.com 3293 26
Alibaba Group 477 18
Salesforce 498 16
Oracle Corporation 7090 15
Intel Corporation 12850 10
AMD - Advanced Micro Devices 4679 9
Nvidia Corp 4047 9
IBM - International Business Machines Corp 9710 7
SAP SE 5611 6
Selectel - Селектел 551 6
Broadcom - VMware 2618 5
Apple Inc 13225 5
Meta Platforms - Facebook 4626 5
Softline - Софтлайн 3768 5
Tencent 192 5
OpenAI 572 5
X Corp - Twitter 2940 4
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Linx - Связь ВСД 163 4
Megaport 6 4
Huawei 4689 3
Veeam Software 345 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 658 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 797 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5014 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 376 3
Cloudflare 173 3
Ampere Computing 64 3
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 248 2
NetApp - Network Appliance 667 2
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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1699 2
Alphabet 178 2
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 736 2
Cisco Systems 5374 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 4
Microsoft - LinkedIn 705 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1785 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8944 3
Tesla Motors 465 2
Honda - Acura 19 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 537 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2441 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 300 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Uber 362 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 1
Lockheed Martin 778 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5749 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1696 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5717 3
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2083 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 481 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Судебная власть - Judicial power 2515 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 226 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 752 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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