Индексная книга (каталог) CNews*
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Alibaba Group AliCloud Alibaba Cloud Alibaba Cloud Computing Cloud Intelligence Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 65, упоминаний - 65
Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1789 8
|Bloomberg 1636 4
|FT - Financial Times 1299 3
|Business Insider - Бизнес инсайдер 268 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 245 2
|The Information 87 2
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|Economic Times 43 1
|Times of India 40 1
|Wikipedia - Википедия 654 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|ZDnet 664 1
|Tom’s Hardware 611 1
|Neowin 221 1
|CRN 50 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.