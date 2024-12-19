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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft WMI Microsoft Windows Management Instrumentation



19.12.2024 Вышло крупное обновление системы управления событиями безопасности R‑Vision SIEM 2.0 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
12.03.2024 Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак 1
09.10.2023 Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов 1
29.09.2023 Security Vision выпустила новую версию модуля «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision 1
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия 1
17.10.2022 Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox 1
03.10.2022 Хакеры атаковали создателей американского самолета-невидимки F-35. Русские и китайские ОС в безопасности 1
12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
24.12.2021 Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
05.06.2021 Как проверить, сколько осталось жить вашему SSD 1
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 2
19.02.2021 Мicrosoft представила обновление Windows 10 21H1 2
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов 1
28.10.2020 Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом 2
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
19.03.2020 Maxpatrol SIEM научился обнаруживать работу популярных хакерских инструментов 2
29.09.2016 Eset представила новое поколение защиты серверов совместной работы 1
06.08.2015 Новый троян-майнер самостоятельно распространяется по локальной сети 2
05.08.2015 Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive 1
09.04.2015 Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server 1
03.03.2015 Microsoft создает «наносервер» 2
10.01.2014 Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper. ФОТО 2
13.07.2012 Эксперт: покупка Watch4Net позволит EMC предложить комплексное моновендорное решение по управлению ИТ-ресурсами 1
29.09.2011 Новая версия продукта «Код Безопасности: Инвентаризация» прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России 1
16.03.2011 BitDefender предлагает СМБ-компаниям комплексное решение по информационной безопасности 2
19.11.2009 Можно ли Windows 7 считать "зеленой"? 2
09.04.2009 «Фирма Грамзаписи «Никитин» будет распространять музыку Warner Music 1
09.02.2008 Fujitsu PRIMERGY: серверы завтрашнего дня 1
02.11.2007 Криптозащита Windows Vista несовершенна 1
02.10.2007 Полный контроль над парком ПК: средства слежки 2
23.10.2006 "Доктор Веб" анонсирует Dr.Web Enterprise Suite 4.33.1 1
11.08.2006 Warner Music Inernational и "ВымпелКом" заключили соглашение о партнерстве 1
14.03.2006 ProLAN: средство анализа сетевого трафика 1
02.07.2003 ОС Windows теперь поддерживает iSCSI 1

Публикаций - 43, упоминаний - 53

Microsoft WMI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 14
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 4
ESET - ESET Software 1133 3
Intel Corporation 12197 3
Dell EMC 5027 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Cisco Systems 5114 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Palo Alto Networks 146 1
Samsung Electronics 10255 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Seagate - Maxtor 145 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
GitHub 814 1
Acronis - Акронис 448 1
Fujitsu 2041 1
Seagate Technology 738 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Dropbox 498 1
Sophos - SophosLabs 414 1
Trend Micro 601 1
Код Безопасности 616 1
Zyxel Nebula 40 1
Bitdefender 156 1
Cylance 14 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Google Siemplify 3 1
WMG - Warner Music Group 209 2
Warner 533 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Абсолют Банк 230 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
UPS 202 1
Volkswagen Group - VW 280 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Nikitin Music Group - Никитин Рекордз - Никитин Медиа Диджитал Контент - Никитин ФГ - Никитин Фирма грамзаписи 4 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 24
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 19
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 7
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SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 6
Оцифровка - Digitization 4541 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 4
Microsoft Windows 15657 26
Microsoft Windows PowerShell 174 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 8
Linux OS 9937 8
Microsoft Windows 2000 8661 6
Microsoft Windows XP 2399 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 3
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 3
Microsoft Exchange 1714 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 3
Microsoft Office Word 776 3
Microsoft Windows NT 879 3
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 41 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Google Chrome - браузер 1561 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
Microsoft Nano Server 11 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft Office 3734 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Рахметов Руслан 56 3
Водясов Алексей 222 3
Луцив Данила 6 2
Тюрин Антон 8 1
Шанин Алексей 6 1
Суров Никита 10 1
Махаев Дмитрий 1 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Ложкин Руслан 34 1
Севостьянов Александр 15 1
Нуйкин Андрей 47 1
Фишман Евгений 2 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Лагутина Евгения 1 1
Косарим Руслан 7 1
Дрозд Алексей 18 1
Киселёв Алексей 60 1
Заикин Андрей 30 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Терехов Андрей 39 1
Минаев Андрей 15 1
Худякова Софья 3 1
Вакациенко Владимир 1 1
Куканов Антон 6 1
Арбатский Андрей 1 1
Леонтьев Андрей 3 1
Измайлов Сергей 1 1
Зайцев Михаил 260 1
Stefan Raresh - Штефан Рареш 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Назаров Егор 8 1
Stewart John - Стюарт Джон 8 1
Товстолип Александр 3 1
Тюков Александр 1 1
Подгорный Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Азия - Азиатский регион 5529 2
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Украина 7608 1
Канада 4881 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Армения - Республика 2280 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Грузия 1240 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 859 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Канада - Монреаль 70 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Испания - Королевство 3706 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Европа 21768 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Английский язык 6634 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
ZDnet 660 2
Ars Technica 419 1
VNUNet.com 214 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
Microsoft WZor 3 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Juniper Research 522 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Microsoft Build - конференция 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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