Новый релиз Security Vision 5: углубление аналитики, развитие интеграции и гибкость настроек

Компания Security Vision представила обновление платформы SV5. Ключевой фокус релиза – развитие инструментов интеграции и оптимизация работы с данными. Платформа получила новые параметры коннекторов, дополнительные аналитические функции и более гибкие механизмы управления настройками. Об этом CNews сообщил представитель Security Vision.

Для WMI-коннектора добавлена настройка пространства имён (namespace) для выполнения WQL-запросов по заданному адресу. В конфигурациях коннекторов также появились сжатие при передаче событий. Обновление библиотеки librdkafka обеспечивает работу Kafka-коннектора с аутентификацией SASL/SCRAM для версий 4.0.0 и выше.

В переменные добавлено преобразование чисел между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. Новая возможность расширяет сценарии нормализации и подготовки данных.

В преобразовании «Формула» появились функции вычисления модуля числа и квадратного корня – abs() и sqrt().

Для виджетов «Линейный график» и «Столбчатая диаграмма» добавлены настройки масштабирования, позволяющие точнее настраивать отображение данных.

Выгрузка отчётов через портал переведена на асинхронный режим, что делает работу с длительными операциями формирования отчётности удобнее.

Обновлены настройки блока «Граф» и отображение блока «История» в карточке объекта. Также скорректирован интерфейс представлений в редакторе типов объектов системы и справочников.

В настройках модулей расширено управление иконками, а условие маппинга иконок в графе переработано в формат фильтра.

Для правил корреляции создан новый раздел с общим представлением и редактором. В журнале аудита изменения правил группировки теперь фиксируются раздельно для системных и пользовательских справочников, а запуск выключенных коннекторов через рабочие процессы запрещён.