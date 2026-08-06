Рунет 2.0: как меняется доступ к российским сайтам и что делать пользователям

Август 2026 года обозначил новый этап развития Рунета: сайты крупнейших российских банков перестали открываться в Chrome, Safari, Firefox, Opera и других зарубежных браузерах. Вместо страницы входа пользователи видят предупреждение «Подключение не защищено» или ошибку проверки сертификата. Банки стали первым массовым примером, потому что их сайтами ежедневно пользуются миллионы человек. Но причины происходящего выходят далеко за пределы банковского сектора: аналогичная ситуация возможна и с другими российскими интернет-ресурсами. Это не внезапный сбой, а закономерный итог перестройки цифровой инфраструктуры. Разбираемся, что происходит и чего ждать дальше.

Как менялась цифровая инфраструктура

2022 год. Уход иностранных ИТ-вендоров — Cisco, Microsoft, Oracle, SAP. Российские компании и госорганы начинают массово переходить на отечественные операционные системы.

2023 год. Уход международных платёжных систем из приложений. Внедрение СБП и СБПэй как основного инструмента для переводов и оплаты. Магазины App Store и Google Play перестают принимать российские карты — пользователи начинают использовать RuStore, NashStore и установку приложений через APK-файлы. Цифровой суверенитет переходит из плоскости законов в плоскость ежедневных действий.

2024 год. Госсайты и критическая инфраструктура постепенно переходят на отечественный хостинг. Начинаются публичные обсуждения необходимости собственной системы TLS-сертификатов. Минцифры запускают Национальный удостоверяющий центр.

4 мая 2026 года. Вступает в силу обновленная редакция правил международного консорциума CA/Browser Forum, объединяющего крупнейшие удостоверяющие центры и разработчиков браузеров. В них появляется прямой запрет выдавать сертификаты заявителям из санкционных списков.

13 июня 2026 года. GlobalSign — крупный международный центр, работавший с российскими клиентами после ухода DigiCert, Sectigo, GeoTrust и RapidSSL, — запускает поэтапный принудительный отзыв ранее выпущенных сертификатов, ссылаясь на эти правила.

Июнь — июль 2026 года. Отзыв идет волнами. Под него попадают не только коммерческие компании: сообщалось о проблемах у сервисов ФНС, сайтов судов, вузов. 19 июля сертификата лишается МФТИ.

Конец июля 2026 года. Принимается 21-й пакет санкций ЕС, под который попадает часть российских банков. Практически одновременно Минцифры публично призывает пользователей заранее установить отечественные корневые сертификаты, чтобы российские сайты корректно открывались в любых браузерах.

3–4 августа 2026 года. Волна доходит до самой массовой аудитории. Сайты ВТБ, Альфа-Банка, Россельхозбанка, «Уралсиба», ПСБ, банка «Санкт-Петербург» и ряда других перестают открываться в зарубежных браузерах. Картина у разных банков разная: где-то не грузится сайт целиком, где-то ошибка появляется только на странице авторизации, где-то проблема есть на смартфоне, но не на компьютере.

Основания для массового отзыва с самого начала вызывали вопросы: The Insider* (иностранный агент), изучив опубликованные правила консорциума, обратил внимание, что запрет сформулирован в разделе про EV-сертификаты с расширенной проверкой организации, и требование отзывать обычные TLS-сертификаты из него напрямую не следует.

Новый Рунет — это не только про банки

Банки стали триггером, но перестройка инфраструктуры затронула гораздо более широкий круг сервисов. Вот какие категории уже в зоне изменений или находятся на пороге:

Торговля и маркетплейсы. Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» пока не сталкивались с массовыми проблемами доступа в зарубежных браузерах, однако под риском отзыва сертификатов находятся все российские компании, использующие международные удостоверяющие центры. На сайте Lamoda появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». Если покупателю не удаётся оплатить заказ, компания рекомендует сделать это через «Яндекс Браузер» или мобильное приложение

Пассажирские перевозки. Авиакомпании S7 Airlines уже предупредили пользователей о возможных проблемах с доступом к сайтам в зарубежных браузерах. Аналогичное предупреждение опубликовали РЖД. Для работы сайта, мобильного приложения и веб-версии компании предлагают пользователям установить сертификаты Минцифры самостоятельно или использовать использовать «Яндекс Браузер», который поддерживает российские сертификаты безопасности по умолчанию. Если сайты перевозчиков перестанут открываться, пассажиры лишатся возможности регистрироваться на рейс, менять бронирование и получать информацию о перелётах через веб-версию, которая остаётся основным способом взаимодействия с перевозчиком для многих категорий клиентов.

Государственные услуги и ЕСИА. Портал госуслуг, сайты федеральных и региональных ведомств, судов, прокуратуры — они переходят на сертификаты НУЦ одними из первых. Если вы заходите на госуслуги с зарубежного браузера без установленного российского корневого сертификата, рано или поздно вы получите ошибку.

Образование и наука. Сайты вузов, системы дистанционного обучения, платформы вроде «Сферума» уже тестируют работу через НУЦ. Случай с МФТИ — лишь один из примеров. Вузы, которые зависят от международных научных коллабораций, оказываются в двойственной ситуации: им нужен доступ и к зарубежным репозиториям, и к российским системам отчётности.

Здравоохранение. ЕМИАС, региональные порталы записи к врачу, системы электронных рецептов, телемедицинские сервисы — вся эта инфраструктура критически важна. Если сайт поликлиники перейдёт на сертификат НУЦ, с большой вероятностью он может перестать открываться в зарубежных браузерах. Для пользователей, которые привыкли записываться через веб-версию, это станет проблемой..

ЖКХ и сайты администраций городов и областных центров. Сайты управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, областных расчётных центров — многие из них используют хостинг и сертификаты, которые теперь могут попасть под отзыв. Под риском отзыва сертификатов находятся не только банки, но и официальные сайты администраций городов — например, в августе 2026 года администрация Златоуста опубликовала объявление о необходимости установить сертификаты НУЦ.

Корпоративный сектор. Компании, которые работают с госконтрактами или используют гостех-платформы, обязаны переходить на российскую инфраструктуру. Это тысячи сайтов поставщиков, подрядчиков, интеграторов.

Техническая база для перехода уже сформирована: согласно исследованию «Анкетолога», российские браузеры и приложения поисковиков установлены у 84% пользователей. Вопрос не в наличии инструментов, а в готовности их использовать.

При этом 88% россиян слышали о случаях, когда российские приложения блокируются или удаляются из App Store и Google Play, а 49% уже сталкивались с этим лично. То есть угроза цифрового суверенитета воспринимается пользователями комплексно — как проблема и доступа к сайтам, и наличия самих приложений на устройстве.

Почему это касается всех?

Сегодня проблему чаще всего замечают при попытке открыть веб-версию банка, и мобильное приложение действительно ее решает. Но приложение закрывает доступ к одному конкретному сервису, а проверка сертификатов определяет, откроются ли вообще все сайты, на которые вы заходите.

Речь идет не о временном сбое, а об изменении архитектуры доверия в российском интернете. Для Рунета это не первая подобная перестройка: за последние годы пользователям уже приходилось адаптироваться к изменениям цифровой инфраструктуры — от удаления банковских приложений из международных магазинов до перестройки платежных сценариев. Разница в том, что раньше изменения в основном происходили на стороне компаний, а теперь часть настроек переходит к самому пользователю. Отсюда практическое следствие: разовая настройка «под банк» вряд ли закроет вопрос надолго.