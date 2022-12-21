Половина российских компаний приспособилась к уходу Microsoft, Cisco, SAP, Oracle

Большая часть отечественных компаний смогла адаптироваться к новым условиям из-за ухода иностранных вендоров с российского рынка. Для части это стало критичным, а некоторые столкнулись с трудностями только в начале. Самым ощутимым оказался уход Microsoft, Cisco, HPE, VMware, SAP и Oracle. Однако компании нашли отечественную замену части этих решений, а поддержку инфраструктуры отдали на аутсорс или ушли в «облака».

Трудности перехода

Больше половины российских компаний (68,5%) испытывают проблемы из-за ухода иностранных вендоров из страны. Это следует из отчета, подготовленного Tadviser совместно с ИТ-компанией «Крок».

Как следует из документа, трудности связаны с невозможностью обновления ПО, предоставлением сервисных гарантий, доступом к зарубежным облакам, а также удорожанием компонентов и поиском альтернативных ИТ-решений.

Проблемы возникли потому, что большая часть инфраструктуры российских компаний до 2022 г. была построена на решениях зарубежных производителей. Вендоры предоставляли им оборудование и права на ПО, а также техподдержку. Большая часть компаний смогла адаптироваться к изменениям (45,7%), для трети (31,4%) опрошенных компаний их уход стал критичным и 22,9% испытывали трудности с поддержкой инфраструктуры только в самом начале (март-июнь 2022 г.).

Авторы исследования опирались на интервью (35 шт.) и анкетирование (89 шт.) ИТ-руководителей крупнейших компаний России из сфер ритейла, финансов, промышленности и пр., проведенные в период с ноября по декабрь 2022 г. Как отмечается в исследовании, с наибольшими трудностями столкнулись enterprise-компании, имеющие тысячи единиц оборудования, десятки информационных систем и разветвленную сеть филиалов.

Заметные потери

Ощутимым для опрошенных стал уход Microsoft (15,84%), Cisco (14,85%), Hewlett Packard (13,86%), VMware (7,8%), SAP (3,96%), Oracle (3,96%). В этот список также вошли Dell, IBM, Huawei, Citrix, Avaya, Hitachi, Lenovo, Veeam и др., следует из отчета.

Первое место в этом рейтинге занимает Microsoft потому, считают авторы исследования, что подавляющее большинство российских компаний использует их продукты (ОС, офисные пакеты, систему управления базами данных).

Большая часть российских компаний испытывает проблемы из-за ухода иностранных вендоров

Многие компании также были критически завязаны на Cisco ввиду своей надежности продуктов. Переход на альтернативы же может потребовать серьезных вложений и трансформации процессов, говорится в документе.

Hewlett Packard Enterprise (HPE), например, занимала последние семь лет первое место в России по поставкам серверов. А ПО виртуализации VMware использовало подавляющее большинство отечественных компаний, отмечается в исследовании. SAP до ухода из России занимала около 40% рынка ERP, а Oracle использует 81% российских enterprise-компаний.

Как решаются проблемы

Больше половины компаний (51%) после ухода иностранных вендоров поддерживают свою инфраструктуру самостоятельно. При этом большинство из них испытывает трудности из-за отсутствия компетенций для проведения ремонтов, недоступности обновлений и запчастей, следует из документа.

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Треть компаний (33%) пользуются услугами сервис-провайдеров. И эта доля продолжит расти. В 2023 г. 78% опрошенных планируют пользоваться услугами провайдеров, отмечается в исследовании. Но не все компании смогли адаптироваться к новым реалиям. Например, 16% опрошенных остались без какой-либо поддержки и признаются, что просто ожидают, когда оборудование выйдет из строя.

В текущей ситуации 36,3% опрошенных стали переходить на отечественное оборудование и ПО, 18,18% решают проблемы с помощью параллельного импорта и 9,09% — закупают поддержанную технику.

Чем их заменить

Уход иностранных вендоров не остановил работу и компании стали подстраиваться под новую реальность, заменяя определенные решения или делегируя задачи по поддержке ИТ-инфраструктуры на аутсорс.

Например, именно аутсорсингом можно заменить обслуживание оборудования HPE или же переходом на альтернативные решения, или миграцией в облака. На отечественном рынке также достаточно аналогов (zVirt Orion Soft, Скала Р, BASIS, HostVM) VMware.

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Крупнейшим альтернативным решением SAP является «1С», а Oracle заменяют популярной российской системой управления базами данных на базе открытого ПО — Postgres Pro и т.д.