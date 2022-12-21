Половина российских компаний приспособилась к уходу Microsoft, Cisco, SAP, Oracle
Большая часть отечественных компаний смогла адаптироваться к новым условиям из-за ухода иностранных вендоров с российского рынка. Для части это стало критичным, а некоторые столкнулись с трудностями только в начале. Самым ощутимым оказался уход Microsoft, Cisco, HPE, VMware, SAP и Oracle. Однако компании нашли отечественную замену части этих решений, а поддержку инфраструктуры отдали на аутсорс или ушли в «облака».
Трудности перехода
Больше половины российских компаний (68,5%) испытывают проблемы из-за ухода иностранных вендоров из страны. Это следует из отчета, подготовленного Tadviser совместно с ИТ-компанией «Крок».
Как следует из документа, трудности связаны с невозможностью обновления ПО, предоставлением сервисных гарантий, доступом к зарубежным облакам, а также удорожанием компонентов и поиском альтернативных ИТ-решений.
Проблемы возникли потому, что большая часть инфраструктуры российских компаний до 2022 г. была построена на решениях зарубежных производителей. Вендоры предоставляли им оборудование и права на ПО, а также техподдержку. Большая часть компаний смогла адаптироваться к изменениям (45,7%), для трети (31,4%) опрошенных компаний их уход стал критичным и 22,9% испытывали трудности с поддержкой инфраструктуры только в самом начале (март-июнь 2022 г.).
Авторы исследования опирались на интервью (35 шт.) и анкетирование (89 шт.) ИТ-руководителей крупнейших компаний России из сфер ритейла, финансов, промышленности и пр., проведенные в период с ноября по декабрь 2022 г. Как отмечается в исследовании, с наибольшими трудностями столкнулись enterprise-компании, имеющие тысячи единиц оборудования, десятки информационных систем и разветвленную сеть филиалов.
Заметные потери
Ощутимым для опрошенных стал уход Microsoft (15,84%), Cisco (14,85%), Hewlett Packard (13,86%), VMware (7,8%), SAP (3,96%), Oracle (3,96%). В этот список также вошли Dell, IBM, Huawei, Citrix, Avaya, Hitachi, Lenovo, Veeam и др., следует из отчета.
Первое место в этом рейтинге занимает Microsoft потому, считают авторы исследования, что подавляющее большинство российских компаний использует их продукты (ОС, офисные пакеты, систему управления базами данных).
Многие компании также были критически завязаны на Cisco ввиду своей надежности продуктов. Переход на альтернативы же может потребовать серьезных вложений и трансформации процессов, говорится в документе.
Hewlett Packard Enterprise (HPE), например, занимала последние семь лет первое место в России по поставкам серверов. А ПО виртуализации VMware использовало подавляющее большинство отечественных компаний, отмечается в исследовании. SAP до ухода из России занимала около 40% рынка ERP, а Oracle использует 81% российских enterprise-компаний.
Как решаются проблемы
Больше половины компаний (51%) после ухода иностранных вендоров поддерживают свою инфраструктуру самостоятельно. При этом большинство из них испытывает трудности из-за отсутствия компетенций для проведения ремонтов, недоступности обновлений и запчастей, следует из документа.
Треть компаний (33%) пользуются услугами сервис-провайдеров. И эта доля продолжит расти. В 2023 г. 78% опрошенных планируют пользоваться услугами провайдеров, отмечается в исследовании. Но не все компании смогли адаптироваться к новым реалиям. Например, 16% опрошенных остались без какой-либо поддержки и признаются, что просто ожидают, когда оборудование выйдет из строя.
В текущей ситуации 36,3% опрошенных стали переходить на отечественное оборудование и ПО, 18,18% решают проблемы с помощью параллельного импорта и 9,09% — закупают поддержанную технику.
Чем их заменить
Уход иностранных вендоров не остановил работу и компании стали подстраиваться под новую реальность, заменяя определенные решения или делегируя задачи по поддержке ИТ-инфраструктуры на аутсорс.
Например, именно аутсорсингом можно заменить обслуживание оборудования HPE или же переходом на альтернативные решения, или миграцией в облака. На отечественном рынке также достаточно аналогов (zVirt Orion Soft, Скала Р, BASIS, HostVM) VMware.
Крупнейшим альтернативным решением SAP является «1С», а Oracle заменяют популярной российской системой управления базами данных на базе открытого ПО — Postgres Pro и т.д.