Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации

«Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt чное ИТ – подразделение «Норникель Спутник», оказывающее экспертную поддержку предприятиям лидера российской горно-металлургической отрасли, ввело в эксплуатацию отечественную платформу виртуализации zVirt разработчика Orion soft в рамках процесса импортозамещения. Компания снижает негативное влияние ухода западных вендоров: создает фундамент для будущего развития ИТ-сервисов и намерена раз

Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt оизводитель решений в области хранения данных, и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для крупного бизнеса, успешно завершили тестирование совместимости СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt. Использование решений позволит заказчикам выстраивать стабильную, отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с высокой доступностью данных. В процессе тестирования специалисты DevOps выполнили 1

Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для безопасного управления средой виртуализации zVirt разработчика Orion soft. Совместное использование систем позволяет обеспечить полную видимость трафика в виртуальных ИТ-инфраструктурах. Благодаря интеграции просматриваются даже сетевые

«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчикам новые возможности для построения суверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенны

ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила работу всех базовых инфраструктурных сервисов ОЭЗ и дала возможности для масштабирования серверных мощностей. Об этом CNews сообщ

Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки «Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуляторов. Приобрести лицензии на

«Аквариус» зарегистрировал первые программно-аппаратные комплексы виртуализации в реестре Минпромторга России и Минпромторга России программно-аппаратные комплексы (ПАКи) виртуализации Aquarius на базе системы zVirt, разработанной Orion soft. Это позволяет предлагать заказчикам надежные доверенные росс

Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2 Российский разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft представил новый мажорный релиз своего флагманского решения — системы виртуализации zVirt. Теперь она позволяет работать с учетными записями пользователей через Keycloak, обеспечивает повышенную отказоустойчивость Hosted Engine благодаря механизму дублирования виртуальных маши

Orion soft расскажет о масштабных обновлениях системы zVirt oft проведет онлайн-презентацию нового релиза флагманского решения компании — системы виртуализации zVirt. Представители компании раскроют технические особенности новых фичей, проведут демонстр

Эксперты системы мониторинга «Пульт» подтвердили ее совместимость со средой виртуализации zVirt В «Лаборатории Числитель» провели исследования совместимости системы мониторинга «Пульт» 2.0 и среды виртуализации zVirt версий 4.0–4.1. Команда продукта «Пульт» подтвердила: программный стек работает корректно и позволит организовать полноценную виртуальную инфраструктуру с должным уровнем наблюдаемости. О

Система zVirt вошла в топ рейтинга российской виртуализации CNews Отечественная система виртуализации zVirt заняла второе место в рейтинге лучших российских решений для виртуализации по версии ИТ-маркетплейса Market.CNews. Согласно реестру отечественного ПО, на рынке российской виртуализации уж

«DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB рого провели тестирование своих продуктов. Совместимость и бесперебойную работу успешно подтвердили импортонезависимые серверы «ДатаРу БС», системы хранения данных «ДатаРу ПВ» и система виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». Платформа для виртуализации zVirt предназначена для управления любыми объектами виртуализации – от серверов до целых кластеров. Прог

Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК Российский разработчик Orion soft сообщил о сертификации платформы виртуализации zVirt Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Сертификат №4780 от 19

Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1 Российский разработчик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVirt, катастрофоустойчивость и встроено резервное копирование SDN. «zVirt

«Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt «Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock 4.68 успешно прошла испытания, материалы испытаний направлены во ФСТЭК России. В соответствии с положением о

«Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . Компания «Бизнес система телеком» (БСТ) и вендор ПО для виртуализации Orion soft объявили о совместимости системы защищенной виртуализации zVirt (флагманского решения Orion soft) с производимыми БСТ серверами «Звезда» серии «Иридиум» на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения. Об этом CNews сообщили представители Б

«Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» р «Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве после завершения тестирования серверов «Инферит техника» на совместимость с российским решением виртуализации zVirt от Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Softline. Российская платформа виртуализации zVirt, разработанная Orion soft, представляет собой альтернативу таким зарубежным с

Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0 пания Orion soft выпустила обновление своего флагманского продукта – безопасной среды виртуализации zVirt. Версия 4.0 проще интегрируется в другие системы и более устойчива за счет статической

Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета Флагманское решение Orion soft – платформа виртуализации zVirt – вошло в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного университета. На основе российской платформ

Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей (SDN) на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3. Это первое решений по виртуализации сетей корпоративного уровня на российском рынке. Еще одной новой функцией в обновленном продукте станет интеграция с системами класса SIEM, что зн

Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft ме. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализации zVirt от Orion soft. Все продукты включены в реестры Минцифры и Минпромторга, подходят для ми

Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования Серверное оборудование российского разработчика и производителя Gagar>n успешно протестировано на совместимость с платформой виртуализации zVirt от Orion soft, VDI-платформой Termidesk и ПО для резервного копирования данных «Кибер бэкап». Эти программные продукты могут использоваться на серверах Gagar>n, как отдельно и независимо

Российский разработчик Orion soft представил обновленную версию платформы виртуализации zVirt 3.2 Платформа серверной виртуализации zVirt, разработанная российской компанией Orion soft, в новой версии 3.2 получила дополнительный функционал. Теперь пользователям доступны ручное и автоматическое резервное копирование конфигур

Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers Delta Сomputers и Orion soft провели тестирование системы виртуализации zVirt и подтвердили совместимость ПО с оборудованием Delta Computers. По результатам испытаний в компаниях принято решение подписать соглашение о технологическом партнерстве. В условиях текущег

Merlion продолжает инвестиции в развитие стека ИТ-решений для партнеров и запустил программу выездных демостендов В Merlion начал работу новый демостенд, на котором развернута современная российская платформа виртуализации zVirt от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Демостенд организован в техническом центре Merlion. Всего в центре на сегодняшний день развернуто 27 стендов от 23 бр

Orion soft выпустила новую версию российской системы управления виртуализацией zVirt Orion soft выпустила новую версию российской системы управления виртуализацией zVirt – 3.1.1. В обновленном решении появилась возможность централизованно управлять передачей журналов событий во внешние системы хранения, а также видеть информацию о загрузке ресурсов хранен

Merlion объявила о начале сотрудничества с Orion soft Merlion и Orion soft, российский разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Флагманским продуктом нового партнера является система управления виртуализацией zVirt – решение для безопасного управления средой виртуализации. «Сотрудничество с одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов страны отвечает стратегии нашей компании и позволяет получ

Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt Российский интегратор облачных решений «Базис» успешно провел испытания и подтвердил совместимость «Базис.Virtual Security» и системы виртуализации zVirt российского разработчика продуктов по виртуализации «Орион софт». Совместимость технологических решений, по словам представителей разработчиков, даст отечественным компаниям возможность о

ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt Орион софт», разработчик российского программного обеспечения в сфере виртуализации, по итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и системы виртуализации zVirt 3.0. Таким образом, организации, переходящие на импортонезависимые технологии, могут быть уверены в работоспособности и надежности стека ПО, на базе которого можно создавать, использовать

Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk ния «Инфолэнд», специализирующаяся на создании корпоративных программных решений и предоставлении ИТ-услуг, успешно завершили двусторонние испытания совместимости ПО Termidesk и системы виртуализации zVirt текущей версии 4.3, а также готовящейся к выпуску — 4.4. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Termidesk — это мультиплатформенный инструмент для создания инфраструктуры виртуа

Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ провели успешное тестирование на совместимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления средой виртуализации zVirt. Данные испытания подтвердили надежную работу программного обеспечения в безагентном режиме работы. Результаты тестирования совместимости продуктов зафиксированы в сертификате соответстви