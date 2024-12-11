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Orion soft Zvirt система безопасного управления средой виртуализации

Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации

zVirt – система управления средой виртуализации с помощью единой русскоязычной консоли можно виртуализировать информационные системы и масштабировать ИТ-инфраструктуру. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.


11.12.2024 «Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt

чное ИТ – подразделение «Норникель Спутник», оказывающее экспертную поддержку предприятиям лидера российской горно-металлургической отрасли, ввело в эксплуатацию отечественную платформу виртуализации zVirt разработчика Orion soft в рамках процесса импортозамещения. Компания снижает негативное влияние ухода западных вендоров: создает фундамент для будущего развития ИТ-сервисов и намерена раз
26.11.2024 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt

оизводитель решений в области хранения данных, и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для крупного бизнеса, успешно завершили тестирование совместимости СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt. Использование решений позволит заказчикам выстраивать стабильную, отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с высокой доступностью данных. В процессе тестирования специалисты DevOps выполнили 1
30.10.2024 Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах

Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для безопасного управления средой виртуализации zVirt разработчика Orion soft. Совместное использование систем позволяет обеспечить полную видимость трафика в виртуальных ИТ-инфраструктурах. Благодаря интеграции просматриваются даже сетевые

25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчикам новые возможности для построения суверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенны
04.10.2024 ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt

Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила работу всех базовых инфраструктурных сервисов ОЭЗ и дала возможности для масштабирования серверных мощностей. Об этом CNews сообщ
02.09.2024 Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки

«Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуляторов. Приобрести лицензии на

02.08.2024 «Аквариус» зарегистрировал первые программно-аппаратные комплексы виртуализации в реестре Минпромторга России

и Минпромторга России программно-аппаратные комплексы (ПАКи) виртуализации Aquarius на базе системы zVirt, разработанной Orion soft. Это позволяет предлагать заказчикам надежные доверенные росс
30.07.2024 Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2

Российский разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft представил новый мажорный релиз своего флагманского решения — системы виртуализации zVirt. Теперь она позволяет работать с учетными записями пользователей через Keycloak, обеспечивает повышенную отказоустойчивость Hosted Engine благодаря механизму дублирования виртуальных маши
17.07.2024 Orion soft расскажет о масштабных обновлениях системы zVirt

oft проведет онлайн-презентацию нового релиза флагманского решения компании — системы виртуализации zVirt. Представители компании раскроют технические особенности новых фичей, проведут демонстр
08.07.2024 Эксперты системы мониторинга «Пульт» подтвердили ее совместимость со средой виртуализации zVirt

В «Лаборатории Числитель» провели исследования совместимости системы мониторинга «Пульт» 2.0 и среды виртуализации zVirt версий 4.0–4.1. Команда продукта «Пульт» подтвердила: программный стек работает корректно и позволит организовать полноценную виртуальную инфраструктуру с должным уровнем наблюдаемости. О
04.07.2024 Система zVirt вошла в топ рейтинга российской виртуализации CNews

Отечественная система виртуализации zVirt заняла второе место в рейтинге лучших российских решений для виртуализации по версии ИТ-маркетплейса Market.CNews. Согласно реестру отечественного ПО, на рынке российской виртуализации уж
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB

рого провели тестирование своих продуктов. Совместимость и бесперебойную работу успешно подтвердили импортонезависимые серверы «ДатаРу БС», системы хранения данных «ДатаРу ПВ» и система виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». Платформа для виртуализации zVirt предназначена для управления любыми объектами виртуализации – от серверов до целых кластеров. Прог
27.02.2024 Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК

Российский разработчик Orion soft сообщил о сертификации платформы виртуализации zVirt Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Сертификат №4780 от 19
22.02.2024 Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1

Российский разработчик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVirt, катастрофоустойчивость и встроено резервное копирование SDN. «zVirt

22.02.2024 «Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt

«Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock 4.68 успешно прошла испытания, материалы испытаний направлены во ФСТЭК России. В соответствии с положением о
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt .

Компания «Бизнес система телеком» (БСТ) и вендор ПО для виртуализации Orion soft объявили о совместимости системы защищенной виртуализации zVirt (флагманского решения Orion soft) с производимыми БСТ серверами «Звезда» серии «Иридиум» на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения. Об этом CNews сообщили представители Б
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника»

р «Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве после завершения тестирования серверов «Инферит техника» на совместимость с российским решением виртуализации zVirt от Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Softline. Российская платформа виртуализации zVirt, разработанная Orion soft, представляет собой альтернативу таким зарубежным с
24.11.2023 Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0

пания Orion soft выпустила обновление своего флагманского продукта – безопасной среды виртуализации zVirt. Версия 4.0 проще интегрируется в другие системы и более устойчива за счет статической

29.08.2023 Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета

Флагманское решение Orion soft – платформа виртуализации zVirt – вошло в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного университета. На основе российской платформ
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3

Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей (SDN) на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3. Это первое решений по виртуализации сетей корпоративного уровня на российском рынке. Еще одной новой функцией в обновленном продукте станет интеграция с системами класса SIEM, что зн
21.08.2023 Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft

ме. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализации zVirt от Orion soft. Все продукты включены в реестры Минцифры и Минпромторга, подходят для ми
17.07.2023 Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования

Серверное оборудование российского разработчика и производителя Gagar>n успешно протестировано на совместимость с платформой виртуализации zVirt от Orion soft, VDI-платформой Termidesk и ПО для резервного копирования данных «Кибер бэкап». Эти программные продукты могут использоваться на серверах Gagar>n, как отдельно и независимо

04.07.2023 Российский разработчик Orion soft представил обновленную версию платформы виртуализации zVirt 3.2

Платформа серверной виртуализации zVirt, разработанная российской компанией Orion soft, в новой версии 3.2 получила дополнительный функционал. Теперь пользователям доступны ручное и автоматическое резервное копирование конфигур
19.06.2023 Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers

Delta Сomputers и Orion soft провели тестирование системы виртуализации zVirt и подтвердили совместимость ПО с оборудованием Delta Computers. По результатам испытаний в компаниях принято решение подписать соглашение о технологическом партнерстве. В условиях текущег
03.05.2023 Merlion продолжает инвестиции в развитие стека ИТ-решений для партнеров и запустил программу выездных демостендов

В Merlion начал работу новый демостенд, на котором развернута современная российская платформа виртуализации zVirt от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Демостенд организован в техническом центре Merlion. Всего в центре на сегодняшний день развернуто 27 стендов от 23 бр
06.04.2023 Orion soft выпустила новую версию российской системы управления виртуализацией zVirt

Orion soft выпустила новую версию российской системы управления виртуализацией zVirt – 3.1.1. В обновленном решении появилась возможность централизованно управлять передачей журналов событий во внешние системы хранения, а также видеть информацию о загрузке ресурсов хранен
09.02.2023 Merlion объявила о начале сотрудничества с Orion soft

Merlion и Orion soft, российский разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Флагманским продуктом нового партнера является система управления виртуализацией zVirt – решение для безопасного управления средой виртуализации. «Сотрудничество с одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов страны отвечает стратегии нашей компании и позволяет получ
19.12.2022 Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt

Российский интегратор облачных решений «Базис» успешно провел испытания и подтвердил совместимость «Базис.Virtual Security» и системы виртуализации zVirt российского разработчика продуктов по виртуализации «Орион софт». Совместимость технологических решений, по словам представителей разработчиков, даст отечественным компаниям возможность о
18.10.2022 ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt

Орион софт», разработчик российского программного обеспечения в сфере виртуализации, по итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и системы виртуализации zVirt 3.0. Таким образом, организации, переходящие на импортонезависимые технологии, могут быть уверены в работоспособности и надежности стека ПО, на базе которого можно создавать, использовать
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk

ния «Инфолэнд», специализирующаяся на создании корпоративных программных решений и предоставлении ИТ-услуг, успешно завершили двусторонние испытания совместимости ПО Termidesk и системы виртуализации zVirt текущей версии 4.3, а также готовящейся к выпуску — 4.4. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Termidesk — это мультиплатформенный инструмент для создания инфраструктуры виртуа
03.11.2021 Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ

провели успешное тестирование на совместимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления средой виртуализации zVirt. Данные испытания подтвердили надежную работу программного обеспечения в безагентном режиме работы. Результаты тестирования совместимости продуктов зафиксированы в сертификате соответстви
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux

виртуализации, и «Инфолэнд», специализирующаяся на разработке корпоративных программных решений и предоставлении ИТ-услуг, успешно завершили двусторонние испытания совместимости системы виртуализации zVirt 4.3 и ПО для удаленного доступа сотрудников Termit 2.1.4 с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 и ОС общего назначения Astra Linu

Публикаций - 108, упоминаний - 119

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 103 64
Broadcom - VMware 2359 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 32
Хост ГК - HostVM 46 13
Ред Софт - Red Soft 700 11
Microsoft Corporation 24624 10
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 10
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 8
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 7
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 7
Infoland - Инфолэнд - 9 7
8213 6
Proxima 28 6
Acronis - Акронис 448 5
Крок - Croc 1777 5
Базальт СПО - BaseALT 655 5
Softline - Софтлайн 2810 5
Конфидент ЦЗИ 107 5
Merlion - Мерлион 793 5
К2Тех 130 5
Газпром информ - Информгаз 41 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 4
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
Dell EMC 5027 3
Lenovo Group 2292 3
Qtech - Кьютэк 170 3
Basis - Tionix - Тионикс - 79 3
Gagar>N - Гагар.ИН 31 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 3
Red Hat 1305 3
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 3
Газпром ПАО 1342 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 4
Газпром добыча Астрахань 14 3
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Альфа-Банк 1769 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром нефть 618 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Unsplash 762 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Tesla Motors 396 1
Газпром флот 2 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 77
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Orion soft - Proxima DB 36 27
Linux OS 9936 26
Orion soft - Nova Container Platform 35 24
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 20
Red Hat oVirt 41 20
Orion soft - Cloudlink 17 17
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 15
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 15
Broadcom - VMware vSphere 554 15
Huawei Cloud 60 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 12
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 11
Huawei nova - Серия смартфона 63 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 10
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 9
НКТ - Р7-Офис 380 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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