«Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника»

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве после завершения тестирования серверов «Инферит техника» на совместимость с российским решением виртуализации zVirt от Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Российская платформа виртуализации zVirt, разработанная Orion soft, представляет собой альтернативу таким зарубежным системам, как VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. Платформа zVirt обеспечивает управление серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации из единой консоли с русскоязычным интерфейсом.

Завод «Инферит техника» позволяет выпускать ежегодно 300 тыс. единиц серверного и компьютерного оборудования. Продукция «Инферит техника» включена в реестр Минпромторга.

Серверы Inferit 2U разработаны для удовлетворения потребностей современных высоконагруженных приложений. Серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh) поддерживают до 2048 ГБ оперативной памяти, до 24 HDD и SSD дисков, имеют четыре порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/с. Inferit 2U подходят для развертывания гиперконвергентных решений и облачных инфраструктур, решения широкого спектра задач, связанного с облачными вычислениями, программно-определяемыми хранилищами, виртуализацией и анализом больших данных.

В рамках проведения комплексного тестирования на серверах Inferit 2U была осуществлена установка платформы виртуализации zVirt 3.x. Оценивались функциональные возможности и основные характеристики серверов «Инферит техника», их совместимость с ПО zVirt 3.x, а также общая работоспособность комплексного решения. Успешно прошли тестирования функций мониторинга, управления виртуальной инфраструктурой, доступом, ресурсами хранения, сетевыми подключениями и виртуальными машинами. По результатам тестирования Orion soft выдал компании Инферит» сертификат о совместимости серверов «Инферит техника» с программным обеспечением zVirt.

«Защищенная среда виртуализации необходима предприятиям для обеспечения безопасности и надежности их информационных систем и данных. Комплексное решение, в которое входят серверы российского производства «Инферит» и отечественная защищенная среда виртуализации zVirt, открывает для наших клиентов, включая государственных заказчиков и коммерческие организации, новые возможности в области импортозамещения. Успешное прохождение тестирования является доказательством стабильной работы системы виртуализации zVirt на наших серверах и служит гарантией для заказчиков при создании инфраструктуры виртуализации на базе российских технологий. Интеграция с zVirt расширяет возможности наших клиентов и укрепляет позиции «Инферит» на рынке отечественных ИТ-решений», — отметил Евгений Козлов, директор «Инферит техника», подразделение вендора «Инферит» по производству компьютерной техники и серверного оборудования.

Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft: «Мы видим рост спроса на российские комплексные инфраструктурные решения и стремимся ответить ожиданиям бизнеса, готового не только закрыть технические пробелы после ухода западных производителей, но и строить планы на развитие. Orion soft и «Инферит» продолжат сотрудничество и поиск новых возможностей по созданию комплексных решений, отвечающих запросам рынка».

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Сергей Самоукин, коммерческий директор российского облачного провайдера «Инферит Облако»: «В сотрудничестве с Orion soft мы сможем предложить российскому рынку надежное комплексное инфраструктурное решение, обеспечивающее безопасный и эффективный переход на отечественные технологии. Сертификация от «Орион софт» не только подтверждает высокое качество серверов «Инферит», но и открывает возможности для будущих совместных проектов с «Инферит облако»».

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«Инферит» (ГК Softline) – экосистема продуктов для построения и развития современной, высокопроизводительной, устойчивой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры. В портфеле вендора представлены: российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит техника», операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС», продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен», экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит клаудмастер», инфраструктурные сервисы (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решения по информационной безопасности в облаке «Инферит облако», средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

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Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, а также платформа терминального доступа Termit. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и включены в реестр Минцифры.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с боее чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш платежный проводник» и др.