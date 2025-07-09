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Виртуализация SVM Security Virtual Machine Виртуальные устройства безопасности Защищенная среда виртуализации Защита виртуальных инфраструктур
УПОМИНАНИЯ
Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:
|CSA - Cloud Security Alliance 13 1
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Березин Максим 120 2
|Орловский Михаил 12 2
|Сидорова Мария 3 2
|Пичугов Константин 4 2
|Морарь Максим 24 2
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Сачков Илья 124 1
|Лазаренко Дмитрий 66 1
|Голов Андрей 52 1
|Крючков Андрей 28 1
|Климов Андрей 86 1
|Самоукин Сергей 19 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Бакулин Александр 14 1
|Матросов Александр 45 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Козлов Евгений 34 1
|Антич Антон 20 1
|Ширманов Александр 15 1
|Климов Евгений 18 1
|Акишин Александр 3 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Гавриленко Александр 26 1
|Унтила Дмитрий 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 9
|Tolly Group 14 1
|Gartner - Гартнер 3577 1
|Forrester Research 825 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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