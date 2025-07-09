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Виртуализация SVM Security Virtual Machine Виртуальные устройства безопасности Защищенная среда виртуализации Защита виртуальных инфраструктур


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 25 сентября в московском Loft Hall (Волочаевская ул, 48с1) пройдет ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft 1
31.10.2024 Orion Digital Day 1
26.09.2024 Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России 1
05.08.2024 «Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
08.07.2024 Эксперты системы мониторинга «Пульт» подтвердили ее совместимость со средой виртуализации zVirt 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
27.02.2024 Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 1
12.01.2021 Годовая выручка «Кода безопасности» превысила 5,6 млрд рублей 1
19.07.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных сред 1
16.03.2018 «Код безопасности»: 2/3 компаний опасаются ущерба от своего админа виртуальной инфраструктуры 1
21.09.2017 Как обеспечить безопасность программно-определяемого ЦОДа 2
28.10.2015 Российская платформа виртуализации на базе OpenStack проходит сертификацию по требованиям ФСТЭК 1
01.09.2011 Честные ИБ-тесты: оценка успеваемости "виртуальных" антивирусов 1
28.06.2011 Участники семинара RISSPA изучили пробелы Advanced Persistent Threat 1
01.12.2010 vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам 1
15.11.2010 vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1 1
15.06.2010 «Код Безопасности» развивает направление «Защита виртуальных инфраструктур»: новое назначение 3
14.04.2010 Новый продукт «Кода Безопасности» Security Code vGate сертифицирован ФСТЭК 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 151 9
Код Безопасности 657 8
Broadcom - VMware 2414 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5077 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2158 3
Trend Micro 619 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 210 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
RuVDS - МТ Финанс 65 1
Ростелеком 10024 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Microsoft Corporation 24930 1
Huawei 4048 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Softline - Софтлайн 3031 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 1
Информзащита 802 1
Acronis - Акронис 451 1
ESET - ESET Software 1138 1
Citrix Systems 824 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 379 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 354 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 77 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Polymatica - Полиматика 180 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 235 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Zabbix SIA - Заббикс 114 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 322 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
Puppet 26 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 311 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 62 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Basis - Скала софтвер 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5026 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Федеральное казначейство России 1826 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6399 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2809 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11859 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 10
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1574 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25099 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4166 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 567 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3030 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8195 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11621 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13136 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6011 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11985 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1230 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1019 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2365 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4265 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2939 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 380 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 490 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2296 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 828 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9622 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 2
Оцифровка - Digitization 4750 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2182 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32335 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 142 9
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 39 8
Orion soft - Proxima DB 48 8
Orion soft - Nova Container Platform 55 8
Orion soft - Cloudlink 17 7
Код Безопасности - vGate 80 5
Broadcom - VMware vSphere 576 5
Orion soft - StarVault 10 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 4
Kaspersky Internet Security 463 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4797 3
Linux OS 10341 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 288 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 2
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 39 2
Microsoft Windows 16005 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1100 2
Huawei Cloud 62 2
Docker - Платформа распределённых приложений 383 2
Huawei nova - Серия смартфона 67 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1853 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1370 2
Broadcom - VMware Security Hardening 7 2
HashiCorp Vault 12 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 109 1
Huawei FusionSphere 19 1
Oracle Java - язык программирования 3176 1
Microsoft Office 3843 1
Microsoft Edge - браузер 2003 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 1
Kaspersky Security Network - KSN 95 1
Kaspersky Security for Virtualization 2 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Red Hat Ansible 114 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Apache Hadoop 441 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
Березин Максим 120 2
Орловский Михаил 12 2
Сидорова Мария 3 2
Пичугов Константин 4 2
Морарь Максим 24 2
Марцынкьян Сергей 19 1
Филимонов Сергей 46 1
Безкоровайный Денис 15 1
Сачков Илья 124 1
Лазаренко Дмитрий 66 1
Голов Андрей 52 1
Крючков Андрей 28 1
Климов Андрей 86 1
Самоукин Сергей 19 1
Ершова Элеонора 67 1
Бакулин Александр 14 1
Матросов Александр 45 1
Кондрашин Михаил 22 1
Козлов Евгений 34 1
Антич Антон 20 1
Ширманов Александр 15 1
Климов Евгений 18 1
Акишин Александр 3 1
Сергеева Наталья 50 1
Гавриленко Александр 26 1
Унтила Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4127 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3246 1
Беларусь - Минск 656 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2646 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1440 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11197 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8296 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8032 2
Экономический эффект 1132 1
White list - Белый список 103 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4112 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3715 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 1
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Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5634 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3222 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 347 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 89 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3443 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1136 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 275 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 9
Tolly Group 14 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
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