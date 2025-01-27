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Orion soft StarVault


Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 года и стало первым аналогом недоступного в России HashiCorp Vault


27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova 1
31.10.2024 Orion Digital Day 1
30.08.2024 В системе StarVault появилась возможность быстрой и безопасной миграции секретов 1
04.06.2024 «Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 Хранилище секретов StarVault включено в реестр российского ПО 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 106 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 2
HashiCorp 9 1
Puppet 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 188 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 394 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2478 1
Orion soft - Nova Container Platform 37 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 109 5
Orion soft - Proxima DB 36 5
Huawei nova - Серия смартфона 64 4
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 4
Orion soft - Cloudlink 17 4
Docker - Платформа распределённых приложений 335 3
HashiCorp Vault 8 3
Red Hat Ansible 104 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 61 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 98 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 25 1
SUSE NeuVector 4 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 11 1
Морарь Максим 18 4
Орловский Михаил 12 2
Климов Андрей 72 1
Крючков Андрей 22 1
Бакулин Александр 11 1
Дудка Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 1
Беларусь - Минск 631 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
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