Orion soft StarVault
Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 года и стало первым аналогом недоступного в России HashiCorp Vault.
Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 6
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 2
|Морарь Максим 18 4
|Орловский Михаил 12 2
|Климов Андрей 72 1
|Крючков Андрей 22 1
|Бакулин Александр 11 1
|Дудка Любовь 1 1
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