Разделы

ПО Софт
|

Orion soft расширил возможности платформы управления секретами StarVault для организаций с повышенными требованиями к ИБ

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил новую версию платформы StarVault – решения для централизованного управления и защиты корпоративных секретов. Обновление усиливает механизмы защиты привилегированного доступа и учитывает требования организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственный сектор и объекты критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Главное усиление релиза – поддержка отечественных криптографических алгоритмов ГОСТ. StarVault умеет автоматически распечатывать хранилище с шифрованием ключевого материала в HSM КриптоПро. Это позволяет использовать систему в инфраструктурах, где обязательны сертифицированные средства криптографической защиты.

В StarVault доработано управление пользовательскими сессиями при использовании StarVault как OIDC-провайдера для внешней системы. При выходе пользователя из системы сессия полностью закрывается, автоматически отзываются refresh-токены, а запросы с ранее выданными access-токенами отклоняются, если сессия не активна. После logout пользователь не сохраняет доступ к корпоративным сервисам по старым токенам.

Также в продукте усилен сценарий обязательного использования TOTP-аутентификации (MFA). Если для пользователя включена политика обязательного использования TOTP, но секрет еще не настроен, система предоставляет возможность входа исключительно для его генерации. На время такой сессии действует ограниченная политика доступа, исключающая выполнение любых других операций. После настройки TOTP все последующие входы возможны только после успешной MFA-проверки.

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году
ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году цифровизация

«По мере распространения корпоративных ИИ-сервисов, облачных платформ и распределенных ИТ-ландшафтов секреты становятся одним из наиболее критичных элементов инфраструктуры. Сегодня уже недостаточно просто обеспечить их безопасное хранение — необходим контроль всего жизненного цикла доступа: от использования сертифицированной криптографии до управления пользовательскими сессиями и обязательной многофакторной аутентификацией. Именно поэтому мы развиваем StarVault с учетом требований российских регуляторов», — отметил Алишер Камалов, лидер продукта StarVault в Orion soft.

Помимо ключевых изменений, релиз включает поддержку Alt Linux 10 и 11, обновленный пользовательский интерфейс для управления OIDC-сессиями, возможность управления TOTP-секретами сущностей через веб-интерфейс, а также другие улучшения, направленные на повышение безопасности и удобства администрирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще