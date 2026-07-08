Orion soft расширил возможности платформы управления секретами StarVault для организаций с повышенными требованиями к ИБ

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил новую версию платформы StarVault – решения для централизованного управления и защиты корпоративных секретов. Обновление усиливает механизмы защиты привилегированного доступа и учитывает требования организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственный сектор и объекты критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Главное усиление релиза – поддержка отечественных криптографических алгоритмов ГОСТ. StarVault умеет автоматически распечатывать хранилище с шифрованием ключевого материала в HSM КриптоПро. Это позволяет использовать систему в инфраструктурах, где обязательны сертифицированные средства криптографической защиты.

В StarVault доработано управление пользовательскими сессиями при использовании StarVault как OIDC-провайдера для внешней системы. При выходе пользователя из системы сессия полностью закрывается, автоматически отзываются refresh-токены, а запросы с ранее выданными access-токенами отклоняются, если сессия не активна. После logout пользователь не сохраняет доступ к корпоративным сервисам по старым токенам.

Также в продукте усилен сценарий обязательного использования TOTP-аутентификации (MFA). Если для пользователя включена политика обязательного использования TOTP, но секрет еще не настроен, система предоставляет возможность входа исключительно для его генерации. На время такой сессии действует ограниченная политика доступа, исключающая выполнение любых других операций. После настройки TOTP все последующие входы возможны только после успешной MFA-проверки.

«По мере распространения корпоративных ИИ-сервисов, облачных платформ и распределенных ИТ-ландшафтов секреты становятся одним из наиболее критичных элементов инфраструктуры. Сегодня уже недостаточно просто обеспечить их безопасное хранение — необходим контроль всего жизненного цикла доступа: от использования сертифицированной криптографии до управления пользовательскими сессиями и обязательной многофакторной аутентификацией. Именно поэтому мы развиваем StarVault с учетом требований российских регуляторов», — отметил Алишер Камалов, лидер продукта StarVault в Orion soft.

Помимо ключевых изменений, релиз включает поддержку Alt Linux 10 и 11, обновленный пользовательский интерфейс для управления OIDC-сессиями, возможность управления TOTP-секретами сущностей через веб-интерфейс, а также другие улучшения, направленные на повышение безопасности и удобства администрирования.