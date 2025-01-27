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Орловский Михаил



27.01.2025 Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
22.05.2024 Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
03.10.2023 Михаил Орловский: Очень важно иметь четкую модель отбора технологических партнеров 1
19.12.2022 Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt 1
18.10.2022 ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt 1
16.05.2022 Российский разработчик «Инфолэнд» сменил название на Orion soft 1
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 1
03.11.2021 Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Орловский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 106 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 5
Infoland - Инфолэнд - 9 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 188 2
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Крок - Croc 1777 1
АйТи 1365 1
Baum - Baum Inform - Баум НПО 20 1
Red Hat 1306 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Microsoft Corporation 24633 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
Broadcom - VMware 2362 1
Intel Corporation 12199 1
Ред Софт - Red Soft 707 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
Хост ГК - HostVM 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 4
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1247 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2656 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 109 11
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 5
Linux OS 9957 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 4
Orion soft - Proxima DB 36 4
Orion soft - Nova Container Platform 37 4
Киберпротект - Кибер Бэкап 98 3
Orion soft - Cloudlink 17 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 2
Orion soft - StarVault 9 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 198 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 1
Microsoft Windows 15668 1
Red Hat OpenShift 132 1
Huawei nova - Серия смартфона 64 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 341 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 263 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 61 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3946 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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