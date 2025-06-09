Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176407
ИКТ 13736
Организации 10695
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3462
Системы 25713
Персоны 75702
География 2867
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2643
Мероприятия 855

РусБИТех Astra Linux ГК Астра Астра Облако Rusonyx Русоникс

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс

Астра Облако (Rusonyx) — российский хостинг-провайдер, предоставляющий услуги виртуального хостинга, VPS и аренды выделенных серверов.


Обзор «Русоникс» на Market.CNews
Обзор «Rusonyx» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 14 дел, на cумму 85 143 039 ₽*

Судебные дела (14) на сумму 85 143 039 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 320 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «1С-Битрикс» и «Астра Облако» договорились развивать ИИ в облаках

Разработчик систем управления веб-проектами и корпоративных порталов «1С-Битрикс» и компания «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») объявляют о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве. Соглашение скрепили подписями Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клие
30.10.2024 Rusonyx переводит своих клиентов на панель управления из Единого реестра ПО

Облачный провайдер Rusonyx заключил партнерское соглашение с разработчиком российской панели управления сайтами ispmanager. В рамках соглашения ispmanager полностью заменит зарубежный Plesk в портфеле услуг облач
03.04.2024 Создатель Astra Linux покупает двух старейших облачных провайдеров

компаний «Астра» сообщила о заключении опциона на приобретение 80% доли в провайдере облачных услуг Rusonyx (ООО «Русоникс»). Согласно годовому отчету компании, опцион также охватывает еще одну
03.04.2024 «Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx

ацию запущенной в 2020 г. стратегии M&A и объявляет о получении опционов на приобретение 80% доли в Rusonyx — облачном провайдере со специализацией на предоставлении облаков с обслуживанием. Об
21.04.2023 Rusonyx обновляет собственную облачную платформу

блачный провайдер ИТ-инфраструктуры для e-commerce и медиа-проектов, анонсировал старт виртуального дата-центра, построенного на базе лидирующей открытой платформы OpenStack. Новая облачная платформа Rusonyx защищает от кибер- и DDoS-атак вплоть до 7 уровня, а также отвечает требуемым критериям катастрофоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители Rusonyx. Пользовательские дан
28.10.2019 Выбираем IaaS: операционные системы

систему семейства Windows или Linux. Принципиальное отличие вариантов в том, что сервер на Linux будет стоить дешевле аналогичной конфигурации с Windows. Одно из главных преимуществ виртуального ЦОД Rusonyx в том, что клиенты получают возможность гибко настраивать серверы в плане ресурсов, а в случае необходимости — загрузить собственный образ операционной системы. На виртуальных серверах

25.10.2019 Rusonyx поглотил одного из старейших хостинг-провайдеров «Зенон»

Компания Rusonyx объявила о приобретении компании «Зенон Н.С.П.», первопроходца хостингового бизнеса в
24.10.2019 Выбираем HDD для IaaS

писи информации. А диски HDD редко отвечают современным требованиям производительности. Специалисты Rusonyx рекомендуют выбирать наиболее производительный тип дисков — твердотельные накопители

21.03.2013 «Русоникс» снизил цены на облачную платформу Jelastic

Хостинг-провайдер «Русоникс» обновил ценовую политику для своей облачной платформы на базе технологии Jelastic.

06.03.2013 «Русоникс» отказывается от 60% потенциальных клиентов

Хостинг-провайдер «Русоникс» представил новые тарифные линейки и новую философию клиентского обслуживания. Тариф
06.11.2012 Rusonyx увеличит скорость работы интернет-магазинов

Хостинг-провайдер Rusonyx провел внутреннее исследование, которое доказывает, что время загрузки интернет-страниц можно увеличить на 57% и выше, ничего не меняя на сайте. Ускорение достигается настройкой серверо
11.10.2012 Rusonyx запускает спидометр для сайтов

Хостинг-провайдер Rusonyx сообщил о запуске онлайн-сервиса по измерению скорости сайтов Sitespeed.ru. Он помогает владельцам сайтов вычислить время, которое уходит на открытие интернет-страниц. После этого серви
11.03.2012 Хостинг-провайдер «Русоникс» предоставляет кластерный хостинг за полцены

Хостинг-провайдер «Русоникс» сообщил о том, что начинает предоставлять услуги по размещению сайтов (shared hosti
08.11.2011 «Русоникс» начинает продажи решений «Мегаплана»

Российский хостинг-провайдер «Русоникс» начинает продажи «Мегаплана» – программного обеспечения для автоматизации и управле
10.09.2010 «Русоникс» начал выдавать SSL-сертификаты с поддержкой доменов в зоне .РФ

Хостинг-провайдер «Русоникс» благодаря партнерству с сертификационным центром Comodo, работающим в области безоп
11.08.2010 «Акадо Телеком» запустил услугу по защите веб-ресурсов от DDoS-атак

ите веб-ресурсов клиентов от DDoS-атак. Одним из первых пользователей услуги стал хостинг-провайдер Rusonyx («Русоникс»). Предложение адресовано компаниям, для которых критичны постоянная досту
03.12.2009 Rusonyx разместил свои серверы в ЦОД «Акадо Телеком»

а «Акадо Телеком»), оператор мультисервисной сети связи московского региона, и компания «Русоникс» (Rusonyx), российский хостинг-провайдер, объявили о начале сотрудничества. Rusonyx разм
01.08.2002 Rusonyx снизит цены на услуги виртуального выделенного сервера

Хостинг-провайдер Rusonyx объявил о снижении стоимости размещения веб-ресусов на основе виртуального выделенног
24.05.2002 Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... (Часть 2)

директором DATA FORT Поддержим отечественного хостера? Содержание первой части: Хостинг за спасибо Коммерческий хостинг        PARKING.RU: Parking Control Panel Keyboard        Георгий Георгиевский (Rusonyx): виртуальный выделенный сервер - хостинг по-новому Все решает спрос Еще раз о бесплатном и коммерческом хостинге Итак, в первой части нашего обзора мы выяснили, что большинство эксперт
17.05.2002 Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы...

Содержание первой части: Хостинг за спасибо Коммерческий хостинг        PARKING.RU: Parking Control Panel Keyboard        Георгий Георгиевский (Rusonyx): виртуальный выделенный сервер - хостинг по-новому Все решает спрос Хостинг за спасибо О том, что бесплатный хостинг хорош разве что для студентов, испытывающих свои силы в освоении сп
08.02.2002 Пользователи ASPLinux получат бесплатный хостинг

Провайдер хостинга компания Rusonyx и разработчик популярной ОС ASPLinux объявили о начале рекламной акции "Купи ASPLinux - получи хостинг бесплатно!" В ходе этой акции каждому покупателю дистрибутива ASPLinux версий 7.1


Публикаций - 77, упоминаний - 121

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2097 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 24
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 243 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 248 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 23
Selectel - Селектел 407 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 7
8505 6
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 54 6
Microsoft Corporation 24870 6
Caravan - Караван 89 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 5
1С-Битрикс - Bitrix 596 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 445 5
Google LLC 11967 5
Yandex - Яндекс 7768 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 4
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 139 4
Jelastic 27 4
Ростелеком 9955 3
Крок - Croc 1785 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 215 3
LanCloud - ЛанКлауд 55 3
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 3
Amazon Inc - Amazon.com 3051 3
Intel Corporation 12322 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1122 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 3
Softline - Софтлайн 2999 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 321 3
Masterhost - Мастерхост 54 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 65 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 903 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 319 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 220 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 2
Runa Capital 158 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 2
Новатэк Новафининвест 56 2
Honda Motor Company 235 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 1
Альфа-Банк 1800 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
КонсультантПлюс 140 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Vinci Agency 1 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1156 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 93 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 23 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Алексо 4 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
ОбъедКредитАльянс КБ - Объединенный кредитный альянс КБ 2 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 425 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12099 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6091 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2981 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5580 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3108 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
OWASP - Open Web Application Security Project 105 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 45
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2998 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6355 25
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1983 23
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5962 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11911 22
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 376 22
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16426 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2900 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 10
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 419 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1224 9
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 500 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12422 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9574 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5019 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10611 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21175 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9690 6
Программный стек 218 6
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 228 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21234 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4190 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2487 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6543 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5049 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2788 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3261 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7573 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1740 4
Linux OS 10264 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 299 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 294 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 22
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 306 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 273 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 366 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 168 22
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 601 5
Oracle Java - язык программирования 3144 4
Parallels Automation 45 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 567 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1341 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 221 4
Microsoft Azure 1430 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 207 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 522 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 127 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1364 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2331 2
Google App Engine 36 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 2
Microsoft Windows 15923 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4722 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 8 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3000 1
Apple - App Store 2937 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Анисимов Константин 37 10
Сивцев Илья 157 6
Шварцкопф Андрей 4 4
Козлов Максим 35 3
Климов Андрей 82 3
Георгиевский Георгий 4 3
Любимов Олег 47 2
Гончаров Алексей 11 2
Давлетханов Марат 12 2
Шмаков Антон 47 2
Яценко Вадим 68 2
Кузнецов Андрей 73 2
Трубочев Алексей 33 2
Прянишников Николай 306 2
Акимов Максим 188 1
Березин Максим 120 1
Семенихин Максим 9 1
Горкавенко Дмитрий 4 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Демидов Александр 20 1
Имшенецкий Денис 6 1
Азаров Максим 6 1
Другалев Станислав 10 1
Яковлев Антон 33 1
Кузовкин Алексей 155 1
Колбин Евгений 74 1
Устинов Юрий 3 1
Менделеев Сергей 2 1
Ерин Сергей 16 1
Гуштуров Леонид 23 1
Белоусов Сергей 243 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Колесникова Мария 8 1
Туркот Александр 39 1
Лиенко Светлана 2 1
Ясиновская Юлия 16 1
Полевой Василий 14 1
Кириллов Антон 3 1
Суржиков Евгений 1 1
Резниченко Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 8
Европа 24403 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17884 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14265 2
Африка - Африканский регион 3522 2
Ближний Восток 2986 2
Япония 13376 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7752 2
Европа Восточная 3109 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Европа Западная 1484 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13414 1
Южная Корея - Республика 6736 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1017 1
Украина 7674 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Индия - Bharat 5545 1
Германия - Федеративная Республика 12790 1
Нидерланды 3561 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3225 1
Россия - УФО - Челябинская область 1283 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 981 1
Россия - УФО - Свердловская область 1594 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4079 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 594 1
Беларусь - Минск 651 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1250 1
Беларусь - Белоруссия 5849 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1041 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11272 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6568 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5607 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5259 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5031 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6456 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16747 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6116 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 3
Аренда 2500 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1438 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4055 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1575 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7102 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7970 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2575 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1994 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 727 2
Аудит - аудиторский услуги 2828 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1968 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 664 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 119 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1987 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3311 7
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 3
Gartner - Гартнер 3574 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
Webtrends 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще