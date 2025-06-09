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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Астра Облако Rusonyx Русоникс
Астра Облако (Rusonyx) — российский хостинг-провайдер, предоставляющий услуги виртуального хостинга, VPS и аренды выделенных серверов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 14 дел, на cумму 85 143 039 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
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«1С-Битрикс» и «Астра Облако» договорились развивать ИИ в облаках
Разработчик систем управления веб-проектами и корпоративных порталов «1С-Битрикс» и компания «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») объявляют о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве. Соглашение скрепили подписями Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клие
|30.10.2024
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Rusonyx переводит своих клиентов на панель управления из Единого реестра ПО
Облачный провайдер Rusonyx заключил партнерское соглашение с разработчиком российской панели управления сайтами ispmanager. В рамках соглашения ispmanager полностью заменит зарубежный Plesk в портфеле услуг облач
|03.04.2024
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Создатель Astra Linux покупает двух старейших облачных провайдеров
компаний «Астра» сообщила о заключении опциона на приобретение 80% доли в провайдере облачных услуг Rusonyx (ООО «Русоникс»). Согласно годовому отчету компании, опцион также охватывает еще одну
|03.04.2024
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«Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx
ацию запущенной в 2020 г. стратегии M&A и объявляет о получении опционов на приобретение 80% доли в Rusonyx — облачном провайдере со специализацией на предоставлении облаков с обслуживанием. Об
|21.04.2023
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Rusonyx обновляет собственную облачную платформу
блачный провайдер ИТ-инфраструктуры для e-commerce и медиа-проектов, анонсировал старт виртуального дата-центра, построенного на базе лидирующей открытой платформы OpenStack. Новая облачная платформа Rusonyx защищает от кибер- и DDoS-атак вплоть до 7 уровня, а также отвечает требуемым критериям катастрофоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители Rusonyx. Пользовательские дан
|28.10.2019
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Выбираем IaaS: операционные системы
систему семейства Windows или Linux. Принципиальное отличие вариантов в том, что сервер на Linux будет стоить дешевле аналогичной конфигурации с Windows. Одно из главных преимуществ виртуального ЦОД Rusonyx в том, что клиенты получают возможность гибко настраивать серверы в плане ресурсов, а в случае необходимости — загрузить собственный образ операционной системы. На виртуальных серверах
|25.10.2019
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Rusonyx поглотил одного из старейших хостинг-провайдеров «Зенон»
Компания Rusonyx объявила о приобретении компании «Зенон Н.С.П.», первопроходца хостингового бизнеса в
|24.10.2019
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Выбираем HDD для IaaS
писи информации. А диски HDD редко отвечают современным требованиям производительности. Специалисты Rusonyx рекомендуют выбирать наиболее производительный тип дисков — твердотельные накопители
|21.03.2013
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«Русоникс» снизил цены на облачную платформу Jelastic
Хостинг-провайдер «Русоникс» обновил ценовую политику для своей облачной платформы на базе технологии Jelastic.
|06.03.2013
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«Русоникс» отказывается от 60% потенциальных клиентов
Хостинг-провайдер «Русоникс» представил новые тарифные линейки и новую философию клиентского обслуживания. Тариф
|06.11.2012
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Rusonyx увеличит скорость работы интернет-магазинов
Хостинг-провайдер Rusonyx провел внутреннее исследование, которое доказывает, что время загрузки интернет-страниц можно увеличить на 57% и выше, ничего не меняя на сайте. Ускорение достигается настройкой серверо
|11.10.2012
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Rusonyx запускает спидометр для сайтов
Хостинг-провайдер Rusonyx сообщил о запуске онлайн-сервиса по измерению скорости сайтов Sitespeed.ru. Он помогает владельцам сайтов вычислить время, которое уходит на открытие интернет-страниц. После этого серви
|11.03.2012
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Хостинг-провайдер «Русоникс» предоставляет кластерный хостинг за полцены
Хостинг-провайдер «Русоникс» сообщил о том, что начинает предоставлять услуги по размещению сайтов (shared hosti
|08.11.2011
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«Русоникс» начинает продажи решений «Мегаплана»
Российский хостинг-провайдер «Русоникс» начинает продажи «Мегаплана» – программного обеспечения для автоматизации и управле
|10.09.2010
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«Русоникс» начал выдавать SSL-сертификаты с поддержкой доменов в зоне .РФ
Хостинг-провайдер «Русоникс» благодаря партнерству с сертификационным центром Comodo, работающим в области безоп
|11.08.2010
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«Акадо Телеком» запустил услугу по защите веб-ресурсов от DDoS-атак
ите веб-ресурсов клиентов от DDoS-атак. Одним из первых пользователей услуги стал хостинг-провайдер Rusonyx («Русоникс»). Предложение адресовано компаниям, для которых критичны постоянная досту
|03.12.2009
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Rusonyx разместил свои серверы в ЦОД «Акадо Телеком»
а «Акадо Телеком»), оператор мультисервисной сети связи московского региона, и компания «Русоникс» (Rusonyx), российский хостинг-провайдер, объявили о начале сотрудничества. Rusonyx разм
|01.08.2002
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Rusonyx снизит цены на услуги виртуального выделенного сервера
Хостинг-провайдер Rusonyx объявил о снижении стоимости размещения веб-ресусов на основе виртуального выделенног
|24.05.2002
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Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... (Часть 2)
директором DATA FORT Поддержим отечественного хостера? Содержание первой части: Хостинг за спасибо Коммерческий хостинг PARKING.RU: Parking Control Panel Keyboard Георгий Георгиевский (Rusonyx): виртуальный выделенный сервер - хостинг по-новому Все решает спрос Еще раз о бесплатном и коммерческом хостинге Итак, в первой части нашего обзора мы выяснили, что большинство эксперт
|17.05.2002
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Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы...
Содержание первой части: Хостинг за спасибо Коммерческий хостинг PARKING.RU: Parking Control Panel Keyboard Георгий Георгиевский (Rusonyx): виртуальный выделенный сервер - хостинг по-новому Все решает спрос Хостинг за спасибо О том, что бесплатный хостинг хорош разве что для студентов, испытывающих свои силы в освоении сп
|08.02.2002
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Пользователи ASPLinux получат бесплатный хостинг
Провайдер хостинга компания Rusonyx и разработчик популярной ОС ASPLinux объявили о начале рекламной акции "Купи ASPLinux - получи хостинг бесплатно!" В ходе этой акции каждому покупателю дистрибутива ASPLinux версий 7.1
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Анисимов Константин 37 10
|Сивцев Илья 157 6
|Шварцкопф Андрей 4 4
|Козлов Максим 35 3
|Климов Андрей 82 3
|Георгиевский Георгий 4 3
|Любимов Олег 47 2
|Гончаров Алексей 11 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Шмаков Антон 47 2
|Яценко Вадим 68 2
|Кузнецов Андрей 73 2
|Трубочев Алексей 33 2
|Прянишников Николай 306 2
|Акимов Максим 188 1
|Березин Максим 120 1
|Семенихин Максим 9 1
|Горкавенко Дмитрий 4 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Демидов Александр 20 1
|Имшенецкий Денис 6 1
|Азаров Максим 6 1
|Другалев Станислав 10 1
|Яковлев Антон 33 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Колбин Евгений 74 1
|Устинов Юрий 3 1
|Менделеев Сергей 2 1
|Ерин Сергей 16 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Белоусов Сергей 243 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Колесникова Мария 8 1
|Туркот Александр 39 1
|Лиенко Светлана 2 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Полевой Василий 14 1
|Кириллов Антон 3 1
|Суржиков Евгений 1 1
|Резниченко Алексей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 6
|Коммерсантъ - Издательский дом 1987 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 2
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|Gartner - Гартнер 3574 2
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|Webtrends 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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