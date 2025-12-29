Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Любимов Олег


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Независимый ИТ-провайдер Selectel на четверть продал себя «Интерросу» 2
10.11.2025 Выручка Selectel достигла 13,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года 1
08.10.2025 В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела 2
23.09.2025 Selectel увеличила объем нового выпуска облигаций до 6 млрд рублей 1
26.08.2025 Selectel планирует выпуск облигаций объемом 4 миллиарда рублей 1
15.05.2025 Выручка Selectel выросла в 1,5 раза по итогам I квартала 2025 года 1
10.04.2025 Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 32% по итогам 2024 года 1
16.12.2024 Selectel купил облачного провайдера Servers.ru 1
16.12.2024 Selectel сообщает о приобретении облачного провайдера Servers.ru 1
29.11.2024 Selectel увеличил объем размещения до 4 млрд рублей на фоне повышенного спроса на дебютный флоатер 1
15.11.2024 Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
06.11.2024 Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% за 9 месяцев 2024 года 1
15.08.2024 Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации 1
15.05.2024 Selectel по итогам работы в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза 1
09.04.2024 Selectel на фоне повышенного спроса на облигации четвертого выпуска увеличил объем размещения до 4 млрд рублей 1
27.03.2024 Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей 1
06.03.2024 Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей 1
13.12.2023 Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года 1
15.09.2023 Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1
29.08.2023 Selectel объявила консолидированные финансовые результаты за 6 месяцев 2023 года 1
15.08.2023 Selectel разместила третий выпуск облигаций на Московской бирже 1
15.08.2023 Доходы дата-центров выросли почти на треть 1
31.07.2023 Selectel анонсировала размещение третьего выпуска облигаций на 4 миллиарда рублей 1
28.04.2023 Выручка Selectel составила 8,1 млрд рублей по итогам 2022 года 1
15.11.2022 Selectel привлек 3 млрд рублей через второй выпуск облигаций на Московской бирже 1
02.09.2022 Selectel планирует разместить второй выпуск облигаций на 3 млрд рублей 1
31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
30.08.2022 Selectel станет владельцем всей площадки дата-центра «Берзарина» 1
19.01.2022 Selectel объявила об изменениях в команде топ-менеджеров 1
19.11.2021 Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
20.02.2021 Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже 1
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже 1
21.09.2020 Selectel высадил 20 тысяч деревьев в рамках новой программы защиты окружающей среды 1
31.07.2020 Олег Любимов, Selectel -

На российском облачном рынке почти не осталось независимых компаний среднего размера

 1
21.05.2020 Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана 1
06.04.2020 Selectel предложила бесплатные облака медицинским и образовательным проектам 1
03.04.2020 Selectel направил вычислительные мощности на борьбу с коронавирусом 1

Публикаций - 52, упоминаний - 54

Любимов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 449 51
Ростелеком 10353 9
Broadcom - VMware 2502 6
Yandex - Яндекс 8512 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 5
Softline - Софтлайн 3290 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 5
9038 5
МегаФон 9960 4
Intel Corporation 12550 4
Linx - Связь ВСД 158 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 4
IXcellerate - Икселерейт 139 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 245 4
DataPro - ДатаПро 94 3
VK - Mail.ru Group 3537 3
Крок - Croc 1815 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 3
3data - 3дата 95 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 532 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
LanCloud - ЛанКлауд 56 2
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 22 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 13 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 2
Датапорт Системс 12 2
Nubes - Нубес 71 2
Microsoft Corporation 25270 2
Huawei 4236 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 91 2
Cloud4Y 301 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1041 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 2
Amazon Inc - Amazon.com 3145 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 5
МКБ - Московский кредитный банк 618 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 4
ГПБ - Газпромбанк 1181 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 54 1
Go Invest - ГО Инвест 6 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 10 1
Vaizra Capital 5 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3005 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 551 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 281 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 163 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 25
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3066 21
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 16
Serverless computing - Бессерверные вычисления 112 8
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5944 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 7
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 201 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1170 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 5
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 243 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 4
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 185 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4197 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 4
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1007 4
OpenStack 533 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1163 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 41 3
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 9
Selectel ЦОД 25 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 620 4
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 87 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 2
Nubes Alto 17 2
Selectel ML-платформа 8 2
Selectel - SelectOS 12 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 2
Microsoft Azure 1466 2
Google Cloud Platform - GCP 346 2
Linux OS 10945 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 98 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 133 1
NVision Барьер 734 1
Neoflex Reporting 24 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 51 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Selectel HyperServer 2 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 16 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 18 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 9 1
Selectel Chat 1 1
Selectel Office 1 1
Linx Cloud 72 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 1
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 20 1
3data - RCloud by 3data 16 1
Amazon OpenSearch 35 1
Selectel Vscale 6 1
Левиев Лев 31 4
Хала Илья 45 3
Пимков Сергей 13 2
Мирилашвили Вячеслав 20 2
Легочкина Анна 3 2
Самойлов Юрий 75 2
Карачинский Анатолий 95 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Генс Филипп 44 1
Оганесян Артак 31 1
Фокин Дмитрий 21 1
Рензяев Константин 75 1
Тугов Александр 16 1
Мельников Алексей 71 1
Анисимов Константин 42 1
Ансимов Константин 35 1
Сорокин Максим 16 1
Лавров Владимир 96 1
Спаринапти Антон 16 1
Мотовилова Валерия 1 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Хоружников Сергей 1 1
Колмычек Павел 17 1
Гасилин Денис 11 1
Железнов Видия 5 1
Ромашевский Роман 5 1
Бровченко Дмитрий 1 1
Мельников Андрей 7 1
Аксенов Андрей 45 1
Ерин Сергей 16 1
Забродин Алексей 18 1
Дергачев Владимир 9 1
Наумов Сергей 34 1
Шин Камила 1 1
Зыряев Сергей 3 1
Алимов Павел 1 1
Богданова Любовь 7 1
Венедиктов Роман 6 1
Шиченко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 6
Россия - СФО - Новосибирск 4673 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 4
Узбекистан - Республика 1877 4
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 3
Беларусь - Белоруссия 6044 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1626 2
Европа 24654 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Европа Восточная 3123 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Беларусь - Минск 675 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3220 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3283 1
Канада 4988 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 693 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Великобритания - Лондон 2410 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Нидерланды - Амстердам 620 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 12
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 5
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
ОФЗ - Облигации федерального займа 28 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Аренда 2583 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 154 2
Девальвация 39 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2963 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
Wikipedia - Википедия 591 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 8
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 3
CNews Fast рейтинг 54 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Juniper Research 551 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 525 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
Selectel TechDay 6 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще