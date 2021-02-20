Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. на Мосбирже (более $40 млн в долларовом эквиваленте. Для компании это дебютное размещение.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых. Срок обращения выпуска — три года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 25 февраля.

Организаторами выступили: «Московский кредитный банк», Райффайзенбанк, SberCIB, «Тинькофф». Агентом по размещению выступил SberCIB.

Генеральный директор компании Олег Любимов сказал: «Инвесторы оценили показатели и перспективу нашей компании. Последние пять лет мы растем более чем на 40%, показываем высокую прибыльность и не планируем сбавлять темпы роста. Привлеченные средства пойдут на строительство новых дата-центров, закупки высокопроизводительного оборудования и разработку новых ИТ-продуктов».

Установленным ориентиром по ставке купона был уровень 9%, но в ходе формирования книги заявок спрос значительно превысил установленный уровень выпуска 3 млрд, поэтому ставка была снижена до 8,5%, однако даже на этом уровне переподписка составила более двух раз и общий итоговый объем заявок превысил 6,5 млрд.