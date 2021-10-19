Selectel - Селектел

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Selectel
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19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 3
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 3
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
10.06.2021 Selectel открыла новую зону доступности в «Облачной платформе» 2
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
25.05.2021 Selectel расскажет о снижении стоимости владения ИТ-инфраструктурой на CNews Forum 2
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 3
12.05.2021 Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1 4
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
19.04.2021 «Битрикс24» и Selectel анонсировали итоги нагрузочного тестирования 1
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения 1
22.03.2021 «Пятёрочка» рассказала о пилоте технологии биометрической оплаты 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 6
20.02.2021 Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже 1
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже 1
28.01.2021 Selectel поможет защитить чувствительные данные с помощью технологии Intel SGX и платформы SCONE 3
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel ввел в эксплуатацию 1100 стоек 3
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
09.11.2020 Selectel подключила бесплатную защиту от DDoS-атак 3
05.11.2020 Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы 1
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг 2
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 3
25.09.2020 Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью 1
21.09.2020 Selectel высадил 20 тысяч деревьев в рамках новой программы защиты окружающей среды 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
27.07.2020 На что обратить внимание в SLA и о чем позаботиться помимо SLA 2
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
21.05.2020 Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана 2
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
27.04.2020 Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы 1
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов 1
06.04.2020 Selectel предложила бесплатные облака медицинским и образовательным проектам 5

Публикаций - 137, упоминаний - 240

Selectel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 27
Крок 1219 22
Microsoft Corporation 11077 16
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 14
VMware 1829 13
VK - Mail.ru Group 2483 12
Yandex - Яндекс 4101 12
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 9
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 9
Google LLC 7148 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
SAP SE 3212 7
Amazon Inc - Amazon.com 1471 7
Timeweb - ТаймВэб 13 7
Softline - Софтлайн 1474 7
Русоникс - Rusonyx 21 6
Huawei 2730 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
iTeco - Ай-Теко 717 5
Ланит ГК 1156 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
3data - 3дата 32 4
SBCloud - СБКлауд 31 4
Онланта 75 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 4
Alibaba Group 298 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Samsung Electronics 5666 3
3738 3
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 3
SafeData - Центр Хранения Данных 51 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Intel Corporation 4175 3
Red Hat 665 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 6
Росводоканал 44 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Казахмыс - Kazakhmys 24 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Адамас - Ювелирный завод 56 4
Абрау-Дюрсо 9 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Ригла - аптечная сеть 47 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 4
Спортмастер 116 4
CarPrice - Карпрайс 31 4
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 4
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 4
X5 Group 599 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Техномаш НПО 13 4
Модульбанк - Modulbank 95 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Банк Зенит 131 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
МТС банк 254 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Май - Российская торговая компания 49 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Столичные аптеки 11 2
Уралсиб Банк 389 2
Инвитро - Invitro 35 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Счётная палата РФ 460 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Чувашской Республики - Министерство здравоохранения Чувашской Республики 1 1
АИР Республики Татарстан - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 1 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 40
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 24
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 11
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 9
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 8
DevOps - Development и Operations 297 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 7
OpenStack 347 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 7
Kubernetes 307 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 4
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Serverless - Сервис бессерверных вычислений 11 3
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Microsoft Azure 1171 14
AWS - Amazon Web Services 568 13
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 9
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
Rakuten Viber 429 5
Google Cloud Platform - GCP 194 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Stack Group - M1Cloud 76 4
ТрастИнфо ЦОД 24 4
CloudМТS 19 4
Онланта OnCloud.ru 34 4
DataLine Nord ЦОД 15 4
Microsoft Office 1939 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
VMware Cloud Verified 6 2
Microsoft Office 365 769 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
СП.АРМ 18 2
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 2
Microsoft Azure Stack 56 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Caravan Aero 9 2
Containerum Managed Kubernetes 11 2
Selectel ЦОД Берзарина 4 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Apple - App Store 2198 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 1
Brocade IP Fabric - Brocade IP Analytics 4 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Red Hat Ansible 57 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Любимов Олег 16 10
Теличева Наталья 125 8
Семенихин Максим 9 7
Родионов Дмитрий 20 7
Путин Сергей 36 6
Березин Максим 60 5
Тугов Александр 8 5
Мотовилов Олег 58 5
Паныч Инга 7 5
Гревцев Александр 28 5
Петров Михаил 88 5
Горбунов Вадим 12 4
Дудницкий Владимир 5 4
Яфясов Денис 14 4
Буйлов Юрий 13 4
Мелингер Станислав 12 4
Февралева Ольга 10 4
Гогленков Александр 13 4
Пырялин Антон 5 4
Разницын Сергей 6 4
Усик Сергей 7 4
Мольский Александр 11 4
Балабанов Анатолий 12 3
Кондратенко Дмитрий 4 3
Лебедев Георгий 39 3
Карпов Иван 41 3
Бычков Александр 39 3
Чукарин Алексей 56 3
Батюшенков Дмитрий 6 3
Дубровская Ольга 4 3
Коновалов Олег 11 3
Фишер Андрей 54 3
Абакумов Евгений 103 3
Кастильо Игорь 24 3
Галкин Николай 15 3
Беренов Александр 4 3
Седов Анатолий 6 3
Самойлов Юрий 55 3
Смирнова Оксана 10 3
Колбин Евгений 43 3
Россия - Российская федерация - РФ 57350 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 32
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - СФО - Новосибирск 1967 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Россия - ПФО - Самара 1288 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - Тверская область 248 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 2
Европа Западная 613 2
Россия - Удомля 41 2
Казахстан - Республика 2629 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Европа 3752 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Узбекистан - Ташкент 104 2
Восточная Европа 1678 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Железноводск 10 1
Беларусь - Минск 327 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 19
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Аутсорсинг 84 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Русский язык 982 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Слепые зоны 12 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 2
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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