Selectel - Селектел

Selectel и Just AI представили совместное решение исания кода) и pro-code (разработка с использованием программного кода) подходы, работу с любыми языковыми моделями, интеграцию с корпоративными бизнес-процессами и инструменты контроля безопасности. Selectel предоставляет инфраструктуру для работы ИИ-нагрузок. Заказчики могут выбирать формат развертывания в зависимости от задач: Облако Selectel — виртуальная инфраструктура с GPU и д

Selectel объявил размещение выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, сообщила о планах по размещению нового выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 3 го

Selectel запустил новый сервис «Облако для ClickHouse» для высокопроизводительной аналитики же интеграции в ML-пайплайны, благодаря поддержке векторного поиска. Это позволяет эффективно обрабатывать запросы для задач поиска семантического сходства, кластеризации и RAG. Кластеры ClickHouse в Selectel развернуты на серверах с процессорами Intel Xeon Gold и AMD Epyc, оперативной памятью DDR5 ECC и локальными SSD NVMe-дисками. Такая конфигурация обеспечивает высокую производительность

Александр Тугов - Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора ации пока ниже, сначала необходимо достроить базовый фундамент — оцифровать процессы, наладить работу с данными — и только после этого переходить к полноценному внедрению ИИ-практик. Александр Тугов, Selectel: Активнее всего ИИ внедряется в тех сферах, где уже высокий уровень цифровизации CNews: Как развитие ИИ в целом меняет рынок ИТ-инфраструктуры? Какие изменения в запросах клиентов вы,

Selectel и «Хайстекс» представили решение для георезервирования и аварийного восстановления инфраструктуры в облаке Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе «Хайстекс Акура». Сервис позволит компаниям создавать резервную площадку в облаке Selectel и быстро восстанавливать работоспособность ИT-систем и бизнес-приложений в случае недоступности основной инфраструктуры. Решение предназначено для компаний, которым важно минимизироват

Российские компании смогут ускорить пилотирование и внедрение ИИ в десятки раз Yandex B2B Tech совместно с Selectel и MetaMentor представили новый формат использования ИИ для бизнеса. Теперь компании могут запускать ИИ-сервисы Yandex AI Studio на своей площадке без длительного процесса закупки собст

Выручка Selectel составила 5 млрд рублей по итогам I квартала 2026 года Компания Selectel, независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила результаты за первые 3 месяца 2026 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО. Выручка Selectel ув

Selectel запускает линейку VDS с упрощенным запуском по доступной цене Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске линейки VDS с упрощенным процессом развертывания и стоимостью от 200 руб. в месяц. Новое решение ориентировано н

Selectel запускает программу поддержки ИИ-проектов с грантом до 2 млн руб. на ИT-инфраструктуру объявил о запуске программы поддержки для компаний, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта. Участники смогут получить грант до 2 млн руб. на использование вычислительных ресурсов Selectel, а также техническую помощь в организации ИT-инфраструктуры для ML-задач от экспертов компании. Об этом CNews сообщили представители Selectel. В условиях растущего спроса на выч

ГК «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила гибридную ИИ-платформу Группа компаний «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила корпоративный ИИ-портал и специализированных ИИ-агентов для работы с документами, анализа медиаландшафта и проработки гипотез для решения широкого спектра бизнес-задач. Об это

Selectel устранил критическую уязвимость в ядре Linux CVE-2026-31431 в SELECTOS, возникшую вследствие глобального сбоя Linux 2026-31431 в серверной операционной системе Selectos 1.3. Эксплойт давал возможность запустить код от лица пользователя без прав и получить root-доступ к системе. Об этом CNews сообщили представители Selectel. В рамках эксплойта Copy Fail позволяла локальному пользователю повысить привилегии до уровня root. Проблема затрагивала подсистему криптографического API (AF_ALG) и была связана с оши

Selectel объявил о запуске собственного высокопроизводительного ИИ-сервера нес-приложений, работающих в реальном времени. Поэтому разработка будет актуальна для бизнеса, чьи продукты и сервисы зависят от мгновенного и надежного ответа ИИ. ИИ-сервер уже доступен для аренды в Selectel, а также для покупки и локального развертывания LLM. Об этом CNews сообщили представители Selectel. ИИ-сервер Selectel — это 8U-серверная платформа для высокопроизводител

Selectel, Data Sapience и GlowByte начали сотрудничество в направлении внедрения ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем интеллекта для корпоративных заказчиков. Партнерство направлено на создание управляемых и масштабируемых ИИ-систем: от бизнес-задачи до промышленной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Selectel. В рамках сотрудничества подтверждена технологическая совместимость инфраструктуры Selectel с платформой аналитики данных, сопровождения больших языковых моделей (LLMOps) и моде

Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы тупна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встроенные инструменты мониторинга и автоматизации помогают

OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую

Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке ивной инфраструктуры, анонсировали совместное решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Kubernetes Platform и облачную инфраструктуру Selectel, предоставив заказчикам готовую платформу для развертывания, эксплуатации и масштабирования Kubernetes в облаке. Решение будет встроено в экосистему облачной платформы Selectel

Selectel запустил катастрофоустойчивый регион в собственной облачной платформе ектами и сложными корпоративными системами, которые работают на базе высокопроизводительной ИT-инфраструктуры и напрямую влияют на непрерывность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Новый регион будет работать на базе трех независимых зон доступности, расположенных в Москве на расстоянии до 15 км между ЦОД. Связность площадок обеспечивается единой высокоскоростно

Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst для командной работы Провайдер сервисов ИT-инфраструктуры Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst. За три месяца число активны

Исследование Selectel: 35% компаний нарастили потребление ИТ-инфраструктуры для ИИ за последний год не, а около 1% сообщили о снижении. При этом 41% респондентов указали, что пока не используют технологии на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Александр Тугов, директор AI-вертикали Selectel, сказал: «Мы фиксируем рост спроса на вычислительные ресурсы для проектов с ИИ: ежемесячная выручка Selectel от GPU в облачных серверах с начала прошлого года увеличилась втрое.

Новые видеокарты NVidia B300 для крупномасштабных ИИ-нагрузок стали доступны в Selectel за быстрее при их обучении. Также в ней есть специальный чип BlueField-3, который помогает защищать данные и управлять сервером на аппаратном уровне. Новая платформа NVidia HGX B300, представленная в Selectel, подойдет для бизнеса, который работает с ИИ на продвинутом уровне: от стартапов, разрабатывающих собственные уникальные модели, до крупных компаний, которым нужно обеспечить бесперебо

Selectel разместил новый выпуск облигаций и привлек 7 млрд рублей на развитие бизнеса ъем выпуска с 5 до 7 млрд руб. и снизить итоговую ставку купона до 15% годовых. Из общего объема денежных средств, полученных от размещения, 4 млрд руб. будут направлены на рефинансирование облигаций Selectel серии 001P-04R, 3 млрд — на развитие ключевых продуктов компании и поддержание ее дальнейшего роста. «Успешное размещение седьмого по счету выпуска облигаций подтверждает стабильный ин

Selectel запустил отказоустойчивый приватный DNS-сервис ние ими остаётся в руках клиента. Сервис доступен через API и Terraform, что позволяет интегрировать его в CI/CD-пайплайны и автоматизированные процессы развертывания. «Мы продолжаем развивать облако Selectel, делая его еще более производительным, удобным и безопасным для бизнеса, — отметил Михаил Копытин, старший менеджер сетевых функций облачной платформы Selectel. — Приватный DNS

Отчет Selectel: количество и мощность DDoS-атак в России продолжают расти Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, представил аналитический отчет о DDoS-атаках по итогам 2025 г. Данные получены с помощью сервиса защиты Selectel и отражают динамику и ключевые характеристики актуальных киберугроз для облачной инфраструктуры российских компаний. Анализ показывает рост основных показателей DDoS-активности злоумыш

Selectel планирует выпуск облигаций объемом 5 миллиардов рублей Компания Selectel, независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России, планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения три года. Об этом C

Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, анонсировал обновление облачной платформы. Облако Selectel стало более производительным за счет выделенных ядер и гранулярного управления топологией процессора, новой линейки облачных серверов с сетью 10 Гбит/с и возможности арендовать виртуал

Независимый ИТ-провайдер Selectel на четверть продал себя «Интерросу» От независимости к частичной зависимости Компания «Каталитик Пипл» купила 25% в фирме Selectel, сообщили CNews представители «Интерроса». «Каталитик Пипл» – это совместное предпри

МКООО «Каталитик Пипл» приобрело 25% провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel ологичный сектор, на 50,01% принадлежит компании «Т-Технологии» и на 49,99% ХК «Интеррос». Компания Selectel высоко оценивает перспективы партнерства с группой «Т-Технологии». Все стратегически

Совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» покупает долю в крупнейшем независимом российском облачном провайдере Selectel высокотехнологичных направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Интерроса». Компания Selectel работает на базе собственных дата-центров, управляет облачной платформой собственной

Александр Гришин - Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры дийного контента в интернете — видео, музыка, изображения — хранится именно в S3. Александр Гришин, Selectel: S3 представляет собой современный подход к хранению неструктурированных и полуструк

«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel Широкий профиль Selectel — один из ведущих российских провайдеров ИТ-инфраструктуры, который предоставляет облачные сервисы и услуги дата-центров. 17 лет на рынке, 6 собственных дата-центров, эко-система из бо

Selectel запускает новый формат S3 — ледяное хранилище и других редко запрашиваемых или изменяемых данных. Решение ориентировано на компании, у которых есть задача безопасно хранить большие объемы архивной информации. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Ледяное хранилище подойдет для работы с редко используемыми данными: резервными копиями, архивами документации, медиафайлов, аналитических наборов, медицинских и научных данных. Объем

Александр Тугов назначен на позицию директора ИИ-вертикали Selectel позицию директора ИИ-вертикали. В новой должности руководитель будет отвечать за формирование и развитие инфраструктурных и платформенных продуктов для ИИ-задач. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Назначение стало логичным шагом в рамках анонсированной в октябре 2025 г. стратегии Selectel в области искусственного интеллекта: компания сообщила о планах инвестировать 10 мл

Выручка Selectel достигла 13,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, представила финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципа

Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России информацию. Но отреагируют на обращение, если оно поступит от российского государственного органа. «Selectel работает в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации: как облачн

Selectel запускает Foundation Models Catalog — сервис для быстрого внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, расширяет портфель решений для ИИ-проектов и выводит на рынок Foundation Models Catalog (FMC) — инструмент для развертывания и управл

Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России объявляет о расширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора A

Selectel запускает сервис Manpages по работе с документацией с умным ИИ-помощником ится в открытом доступе и с его помощью любой пользователь может оперативно найти и обратиться к необходимым руководствам, упростив работу с Linux-дистрибутивами. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Manpages разработан в ответ на запрос ИT-сообщества, а именно тех, кто регулярно работает с серверными ОС и сталкивается с возросшей нагрузкой и необходимостью регулярно обращаться к

Selectel представил новые решения Bare Metal Cloud для управления ИТ-инфраструктурой Компания Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, анонсировала новый этап развития своего флагманского продукта и запустил инструменты для управления выделенными серверами

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела Запуск ЦОДа Как стало известно CNews, российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel к концу 2025 г. запустит дата-центр «Юрловский». Об этом CNews рассказал гендиректор