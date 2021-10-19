Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Selectel
Селектел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 137, упоминаний - 240
Selectel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Любимов Олег 16 10
|Теличева Наталья 125 8
|Семенихин Максим 9 7
|Родионов Дмитрий 20 7
|Путин Сергей 36 6
|Березин Максим 60 5
|Тугов Александр 8 5
|Мотовилов Олег 58 5
|Паныч Инга 7 5
|Гревцев Александр 28 5
|Петров Михаил 88 5
|Горбунов Вадим 12 4
|Дудницкий Владимир 5 4
|Яфясов Денис 14 4
|Буйлов Юрий 13 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Февралева Ольга 10 4
|Гогленков Александр 13 4
|Пырялин Антон 5 4
|Разницын Сергей 6 4
|Усик Сергей 7 4
|Мольский Александр 11 4
|Балабанов Анатолий 12 3
|Кондратенко Дмитрий 4 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Карпов Иван 41 3
|Бычков Александр 39 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Батюшенков Дмитрий 6 3
|Дубровская Ольга 4 3
|Коновалов Олег 11 3
|Фишер Андрей 54 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Галкин Николай 15 3
|Беренов Александр 4 3
|Седов Анатолий 6 3
|Самойлов Юрий 55 3
|Смирнова Оксана 10 3
|Колбин Евгений 43 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760691, в очереди разбора - 664381.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760691, в очереди разбора - 664381.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru