Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Selectel Селектел

Selectel - Селектел

Selectel — провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров с 2008 года. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных международных корпораций. 

Обзор «Selectel» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 39 дел, на cумму 341 049 735 ₽*

Судебные дела (39) на сумму 341 049 735 ₽*
в качестве истца (20) на сумму 312 234 507 ₽*
в качестве ответчика (13) на сумму 16 251 433 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.06.2026 Selectel и Just AI представили совместное решение

исания кода) и pro-code (разработка с использованием программного кода) подходы, работу с любыми языковыми моделями, интеграцию с корпоративными бизнес-процессами и инструменты контроля безопасности. Selectel предоставляет инфраструктуру для работы ИИ-нагрузок. Заказчики могут выбирать формат развертывания в зависимости от задач: Облако Selectel — виртуальная инфраструктура с GPU и д
24.06.2026 Selectel объявил размещение выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей

Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, сообщила о планах по размещению нового выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 3 го
23.06.2026 Selectel запустил новый сервис «Облако для ClickHouse» для высокопроизводительной аналитики

же интеграции в ML-пайплайны, благодаря поддержке векторного поиска. Это позволяет эффективно обрабатывать запросы для задач поиска семантического сходства, кластеризации и RAG. Кластеры ClickHouse в Selectel развернуты на серверах с процессорами Intel Xeon Gold и AMD Epyc, оперативной памятью DDR5 ECC и локальными SSD NVMe-дисками. Такая конфигурация обеспечивает высокую производительность
16.06.2026 Александр Тугов -

Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора

ации пока ниже, сначала необходимо достроить базовый фундамент — оцифровать процессы, наладить работу с данными — и только после этого переходить к полноценному внедрению ИИ-практик. Александр Тугов, Selectel: Активнее всего ИИ внедряется в тех сферах, где уже высокий уровень цифровизации CNews: Как развитие ИИ в целом меняет рынок ИТ-инфраструктуры? Какие изменения в запросах клиентов вы,

15.06.2026 Selectel и «Хайстекс» представили решение для георезервирования и аварийного восстановления инфраструктуры в облаке

Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе «Хайстекс Акура». Сервис позволит компаниям создавать резервную площадку в облаке Selectel и быстро восстанавливать работоспособность ИT-систем и бизнес-приложений в случае недоступности основной инфраструктуры. Решение предназначено для компаний, которым важно минимизироват
28.05.2026 Российские компании смогут ускорить пилотирование и внедрение ИИ в десятки раз

Yandex B2B Tech совместно с Selectel и MetaMentor представили новый формат использования ИИ для бизнеса. Теперь компании могут запускать ИИ-сервисы Yandex AI Studio на своей площадке без длительного процесса закупки собст
15.05.2026 Выручка Selectel составила 5 млрд рублей по итогам I квартала 2026 года

Компания Selectel, независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила результаты за первые 3 месяца 2026 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО. Выручка Selectel ув
12.05.2026 Selectel запускает линейку VDS с упрощенным запуском по доступной цене

Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске линейки VDS с упрощенным процессом развертывания и стоимостью от 200 руб. в месяц. Новое решение ориентировано н
07.05.2026 Selectel запускает программу поддержки ИИ-проектов с грантом до 2 млн руб. на ИT-инфраструктуру

объявил о запуске программы поддержки для компаний, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта. Участники смогут получить грант до 2 млн руб. на использование вычислительных ресурсов Selectel, а также техническую помощь в организации ИT-инфраструктуры для ML-задач от экспертов компании. Об этом CNews сообщили представители Selectel. В условиях растущего спроса на выч
05.05.2026 ГК «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила гибридную ИИ-платформу

Группа компаний «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила корпоративный ИИ-портал и специализированных ИИ-агентов для работы с документами, анализа медиаландшафта и проработки гипотез для решения широкого спектра бизнес-задач. Об это
04.05.2026 Selectel устранил критическую уязвимость в ядре Linux CVE-2026-31431 в SELECTOS, возникшую вследствие глобального сбоя Linux

2026-31431 в серверной операционной системе Selectos 1.3. Эксплойт давал возможность запустить код от лица пользователя без прав и получить root-доступ к системе. Об этом CNews сообщили представители Selectel. В рамках эксплойта Copy Fail позволяла локальному пользователю повысить привилегии до уровня root. Проблема затрагивала подсистему криптографического API (AF_ALG) и была связана с оши
22.04.2026 Selectel объявил о запуске собственного высокопроизводительного ИИ-сервера

нес-приложений, работающих в реальном времени. Поэтому разработка будет актуальна для бизнеса, чьи продукты и сервисы зависят от мгновенного и надежного ответа ИИ. ИИ-сервер уже доступен для аренды в Selectel, а также для покупки и локального развертывания LLM. Об этом CNews сообщили представители Selectel. ИИ-сервер Selectel — это 8U-серверная платформа для высокопроизводител
22.04.2026 Selectel, Data Sapience и GlowByte начали сотрудничество в направлении внедрения ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем

интеллекта для корпоративных заказчиков. Партнерство направлено на создание управляемых и масштабируемых ИИ-систем: от бизнес-задачи до промышленной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Selectel. В рамках сотрудничества подтверждена технологическая совместимость инфраструктуры Selectel с платформой аналитики данных, сопровождения больших языковых моделей (LLMOps) и моде
22.04.2026 Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы

тупна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встроенные инструменты мониторинга и автоматизации помогают
14.04.2026 OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS

Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую
09.04.2026 Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке

ивной инфраструктуры, анонсировали совместное решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Kubernetes Platform и облачную инфраструктуру Selectel, предоставив заказчикам готовую платформу для развертывания, эксплуатации и масштабирования Kubernetes в облаке. Решение будет встроено в экосистему облачной платформы Selectel

31.03.2026 Selectel запустил катастрофоустойчивый регион в собственной облачной платформе

ектами и сложными корпоративными системами, которые работают на базе высокопроизводительной ИT-инфраструктуры и напрямую влияют на непрерывность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Новый регион будет работать на базе трех независимых зон доступности, расположенных в Москве на расстоянии до 15 км между ЦОД. Связность площадок обеспечивается единой высокоскоростно
31.03.2026 Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst для командной работы

Провайдер сервисов ИT-инфраструктуры Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst. За три месяца число активны
25.03.2026 Исследование Selectel: 35% компаний нарастили потребление ИТ-инфраструктуры для ИИ за последний год

не, а около 1% сообщили о снижении. При этом 41% респондентов указали, что пока не используют технологии на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Александр Тугов, директор AI-вертикали Selectel, сказал: «Мы фиксируем рост спроса на вычислительные ресурсы для проектов с ИИ: ежемесячная выручка Selectel от GPU в облачных серверах с начала прошлого года увеличилась втрое.
18.03.2026 Новые видеокарты NVidia B300 для крупномасштабных ИИ-нагрузок стали доступны в Selectel

за быстрее при их обучении. Также в ней есть специальный чип BlueField-3, который помогает защищать данные и управлять сервером на аппаратном уровне. Новая платформа NVidia HGX B300, представленная в Selectel, подойдет для бизнеса, который работает с ИИ на продвинутом уровне: от стартапов, разрабатывающих собственные уникальные модели, до крупных компаний, которым нужно обеспечить бесперебо
27.02.2026 Selectel разместил новый выпуск облигаций и привлек 7 млрд рублей на развитие бизнеса

ъем выпуска с 5 до 7 млрд руб. и снизить итоговую ставку купона до 15% годовых. Из общего объема денежных средств, полученных от размещения, 4 млрд руб. будут направлены на рефинансирование облигаций Selectel серии 001P-04R, 3 млрд — на развитие ключевых продуктов компании и поддержание ее дальнейшего роста. «Успешное размещение седьмого по счету выпуска облигаций подтверждает стабильный ин
24.02.2026 Selectel запустил отказоустойчивый приватный DNS-сервис

ние ими остаётся в руках клиента. Сервис доступен через API и Terraform, что позволяет интегрировать его в CI/CD-пайплайны и автоматизированные процессы развертывания. «Мы продолжаем развивать облако Selectel, делая его еще более производительным, удобным и безопасным для бизнеса, — отметил Михаил Копытин, старший менеджер сетевых функций облачной платформы Selectel. — Приватный DNS

18.02.2026 Отчет Selectel: количество и мощность DDoS-атак в России продолжают расти

Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, представил аналитический отчет о DDoS-атаках по итогам 2025 г. Данные получены с помощью сервиса защиты Selectel и отражают динамику и ключевые характеристики актуальных киберугроз для облачной инфраструктуры российских компаний. Анализ показывает рост основных показателей DDoS-активности злоумыш
16.02.2026 Selectel планирует выпуск облигаций объемом 5 миллиардов рублей

Компания Selectel, независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России, планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения три года. Об этом C
21.01.2026 Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, анонсировал обновление облачной платформы. Облако Selectel стало более производительным за счет выделенных ядер и гранулярного управления топологией процессора, новой линейки облачных серверов с сетью 10 Гбит/с и возможности арендовать виртуал
29.12.2025 Независимый ИТ-провайдер Selectel на четверть продал себя «Интерросу»

От независимости к частичной зависимости Компания «Каталитик Пипл» купила 25% в фирме Selectel, сообщили CNews представители «Интерроса». «Каталитик Пипл» – это совместное предпри
29.12.2025 МКООО «Каталитик Пипл» приобрело 25% провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel

ологичный сектор, на 50,01% принадлежит компании «Т-Технологии» и на 49,99% ХК «Интеррос». Компания Selectel высоко оценивает перспективы партнерства с группой «Т-Технологии». Все стратегически
29.12.2025 Совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» покупает долю в крупнейшем независимом российском облачном провайдере Selectel

высокотехнологичных направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Интерроса». Компания Selectel работает на базе собственных дата-центров, управляет облачной платформой собственной
26.12.2025 Александр Гришин -

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

дийного контента в интернете — видео, музыка, изображения — хранится именно в S3. Александр Гришин, Selectel: S3 представляет собой современный подход к хранению неструктурированных и полуструк
19.12.2025 «Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel

Широкий профиль Selectel — один из ведущих российских провайдеров ИТ-инфраструктуры, который предоставляет облачные сервисы и услуги дата-центров. 17 лет на рынке, 6 собственных дата-центров, эко-система из бо
18.12.2025 Selectel запускает новый формат S3 — ледяное хранилище

и других редко запрашиваемых или изменяемых данных. Решение ориентировано на компании, у которых есть задача безопасно хранить большие объемы архивной информации. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Ледяное хранилище подойдет для работы с редко используемыми данными: резервными копиями, архивами документации, медиафайлов, аналитических наборов, медицинских и научных данных. Объем
15.12.2025 Александр Тугов назначен на позицию директора ИИ-вертикали Selectel

позицию директора ИИ-вертикали. В новой должности руководитель будет отвечать за формирование и развитие инфраструктурных и платформенных продуктов для ИИ-задач. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Назначение стало логичным шагом в рамках анонсированной в октябре 2025 г. стратегии Selectel в области искусственного интеллекта: компания сообщила о планах инвестировать 10 мл
10.11.2025 Выручка Selectel достигла 13,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года

Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, представила финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципа
09.10.2025 Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России

информацию. Но отреагируют на обращение, если оно поступит от российского государственного органа. «Selectel работает в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации: как облачн
09.10.2025 Selectel запускает Foundation Models Catalog — сервис для быстрого внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы

Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, расширяет портфель решений для ИИ-проектов и выводит на рынок Foundation Models Catalog (FMC) — инструмент для развертывания и управл
08.10.2025 Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD

Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России объявляет о расширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора A
08.10.2025 Selectel запускает сервис Manpages по работе с документацией с умным ИИ-помощником

ится в открытом доступе и с его помощью любой пользователь может оперативно найти и обратиться к необходимым руководствам, упростив работу с Linux-дистрибутивами. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Manpages разработан в ответ на запрос ИT-сообщества, а именно тех, кто регулярно работает с серверными ОС и сталкивается с возросшей нагрузкой и необходимостью регулярно обращаться к

08.10.2025 Selectel представил новые решения Bare Metal Cloud для управления ИТ-инфраструктурой

Компания Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, анонсировала новый этап развития своего флагманского продукта и запустил инструменты для управления выделенными серверами

08.10.2025 В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Запуск ЦОДа Как стало известно CNews, российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel к концу 2025 г. запустит дата-центр «Юрловский». Об этом CNews рассказал гендиректор
03.10.2025 Видеокарты Nvidia H200 стали доступны для аренды в Selectel

ния. Это предоставляет клиентам максимальную гибкость при развертывании масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Nvidia H200 — это первый на рынке GPU (графический процессор) с поддержкой памяти HBM3e, созданный на базе архитектуры Nvidia Hopper. Это новейший стандарт памяти с высокой пропускной

Публикаций - 544, упоминаний - 698

Selectel и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 78
Softline - Софтлайн 3743 61
Yandex - Яндекс 9216 60
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 58
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 56
Broadcom - VMware 2610 55
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 45
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 45
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 42
Крок - Croc 1964 41
9594 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
Microsoft Corporation 25775 38
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 37
IXcellerate - Икселерейт 153 34
МегаФон 10742 32
Linx - Связь ВСД 163 31
DataPro - ДатаПро 99 29
3data - 3дата 104 28
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 26
Intel Corporation 12811 26
Google LLC 12688 24
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 23
Cloud4Y 311 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 20
Ланит - Онланта - Onlanta 135 20
VK - Mail.ru Group 3602 20
Nvidia Corp 4002 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 18
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 18
LanCloud - ЛанКлауд 58 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 15
Huawei 4676 15
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 14
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Ингосстрах СПАО 478 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Фаберлик - Faberlic 115 6
Казахмыс - Kazakhmys 52 6
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Альфа-Банк 1979 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Абсолют Банк 249 5
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 5
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 5
Level Group - Левел Груп 32 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 10 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OpenFabrics Alliance 3 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 362
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 359
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 305
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 282
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 270
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 237
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 211
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 137
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 135
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 107
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 100
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 89
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 87
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 85
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 81
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 77
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 77
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 76
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 74
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 72
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 72
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 72
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 71
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 71
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 68
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 62
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 56
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 55
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 274 53
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 53
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 49
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 48
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 45
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 45
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 71
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 54
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 46
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 39
Microsoft Azure 1526 32
Linux OS 11533 28
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 26
Selectel ЦОД 26 25
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 25
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 17
Google Cloud Platform - GCP 383 17
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 15
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 15
Selectel - SelectOS 16 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 13
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 13
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 12
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 12
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 12
Linx Cloud 92 12
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 11
Microsoft Windows 16882 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
FreePik 1841 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 70 9
Apple iPhone 6 4861 8
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 8
Selectel ML-платформа 8 8
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Любимов Олег 57 56
Ансимов Константин 37 37
Тугов Александр 25 23
Хала Илья 49 17
Левиев Лев 31 15
Гришин Александр 31 15
Нефедов Владислав 13 13
Пимков Сергей 13 13
Мирилашвили Вячеслав 20 11
Ведерников Антон 16 11
Полянский Денис 15 10
Исаев Дмитрий 58 10
Самойлов Юрий 75 10
Зинкевич Сергей 77 9
Тульчинский Станислав 93 9
Мотовилов Олег 71 8
Еременко Алексей 8 8
Путин Сергей 73 8
Петров Михаил 139 8
Дмитриев Кирилл 120 7
Родионов Дмитрий 26 7
Семенихин Максим 9 7
Луковников Михаил 20 7
Колмычек Павел 17 7
Наумов Сергей 42 7
Чунаев Антон 7 7
Колбин Евгений 87 7
Шадаев Максут 1210 7
Гревцев Александр 31 6
Галкин Николай 140 6
Солдатов Алексей 104 6
Михайлов Илья 8 6
Абакумов Евгений 227 5
Вермишян Геворк 67 5
Березин Максим 144 5
Фишер Андрей 75 5
Соловьев Михаил 31 5
Паныч Инга 7 5
Анисимов Константин 45 5
Волков Михаил 70 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 451
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Россия - СФО - Новосибирск 4876 34
Европа 24964 26
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 25
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 12
Казахстан - Республика 6048 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 12
Узбекистан - Республика 2005 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 7
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 6
Индия - Bharat 5870 6
Нидерланды - Амстердам 630 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Нидерланды 3746 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 122
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 117
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 71
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 66
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 58
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 56
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 51
Аренда 2687 51
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 40
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 34
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 31
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 28
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 22
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 21
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 16
Импортозамещение - параллельный импорт 618 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 36
Ведомости 1466 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
N+1 - Издание 188 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Vc.ru - Виси.ру 42 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Фонтанка 39 1
URA.RU - информагентство 12 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
GigaOM 71 1
РБК Daily 91 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 118
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 25
Gartner - Гартнер 3658 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 9
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews SaaS рейтинг 28 7
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
CNews Облачные сервисы 23 3
Apple Hills Digital 14 3
Рустелеком ТК 305 2
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
uForce - Юфорс 5 2
Forrester Research 834 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 62 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Mordor Intelligence 35 1
Grand View Research 25 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
3data Colocation Index - 3DCI 4 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Business Research Company 5 1
Evans Data 12 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Research and Markets 26 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 4 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 26
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
CNews AWARDS - награда 571 7
Selectel TechDay 6 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
CNews ИТ-стратегия 32 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews Баттл 69 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще