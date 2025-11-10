Разделы

Выручка Selectel достигла 13,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года

Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, представила финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

Ключевые показатели за 9 месяцев 2025 г.: выручка Selectel увеличилась на 42% год к году и достигла 13,5 млрд руб., включая выручку от продажи облачных инфраструктурных сервисов, которая приросла на 43% до 11,7 млрд руб.

Количество клиентов Selectel достигло 31,2 тыс. на конец сентября 2025 г. Рост клиентской базы составил 5,5 тыс. клиентов за год.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 44% год к году до 7,8 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 58%.

Чистая прибыль составила 2,5 млрд руб., что соответствует рентабельности по чистой прибыли на уровне 19%.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне: отношение чистого долга к скорр. EBITDA — 1,7х по состоянию на 30 сентября 2025 г.

«Selectel последовательно масштабирует бизнес, сочетая рост с поддержанием операционной эффективности и комфортной долговой нагрузки. В условиях непростой макроэкономической среды наша бизнес-модель демонстрирует устойчивость: мы видим уверенный рост выручки и расширение клиентской базы, диверсифицированной как по размеру, так и по отраслям. При этом успешно поддерживаем высокую рентабельность по скорректированной EBITDA за счет вертикальной интеграции бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в дальнейшее развитие. В сентябре мы привлекли 6 млрд рублей с помощью нового выпуска облигаций, при этом спрос был в 2,5 раза выше изначального объема. Средства будут направлены на рефинансирование нашего второго выпуска облигаций и инвестиционную программу компании. В частности, в ответ на активно растущий спрос на IT-инфраструктуру для развития AI мы планируем вложить в это направление 10 млрд рублей в ближайшие 5 лет», — сказал генеральный директор Selectel Олег Любимов.

