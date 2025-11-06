«Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес

Головная компания одного из крупнейших российских ритейлеров «Связной» — ООО «Сеть Связной» — больше не банкрот. Суд утвердил мировое соглашение, по которому кредиторы простили ему около 45 млрд руб. долга. Эксперты считают, что так как компания сохранила бренд, домен и оборудование, то можно ожидать ее возрождения «на пепелище».

Понять и простить: работники и ФНС получили свои миллиарды

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве ООО «Сеть Связной», головной компании сети магазинов «Связной», узнал CNews.

Суд утвердил мировое соглашение между должником ООО «Сеть Связной», ООО «Центр оценки и права «Гарант», которое купило часть долгов компании и конкурсными кредиторами, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Представители конкурсного управляющего, ООО «Центр оценки и права «Гарант», «Белгравиан Инвестментс Лтд», которое подготовило мировое соглашение, и собрания кредиторов явились в судебное заседание, поддержали заявление об утверждении мирового соглашения.

«С даты утверждения мирового соглашения решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению. Определение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд с момента его вынесения в полном объеме», — следует из материалов суда.

«Связной» Кредиторы согласились на 10% от суммы долга. Бизнес "Связного" могут возродить

По данным судебных материалов, ЦОП «Гарант» погасило два требования ФНС на 2,8 млрд руб. и задолженность по заработной плате, компенсация за задержку заработной платы перед сотрудниками ООО «Сеть Связной» в размере 772,2 млн руб. Ни одна из сделок должника не была оспорена, а все признаны добросовестными.

На сентябрь 2025 г. имущество «Сети Связной» имело рыночную цену в 1,5 млрд руб. Компании удалось сохранить IPv4-адреса стоимостью 42 млн руб. и товарные знаки, ПО, сайт и домен (оценены в 102,7 млн руб.). Кроме того у компании осталось оборудование для работы на 1,2 млрд руб., несколько небольших помещений и доля в ООО «Связной сервис». При этом в реестре требований кредиторов были собраны долги на почти 51 млрд руб., размер текущей задолженности на 8 октября 2025 г. превысил 3,5 млрд руб.

«Таким образом, в случае реализации имущества должника, вырученных денежных средств не хватит на погашение 50% текущих платежей. Погашение реестровых требований в этом случае невозможно», — констатировал суд.

Как 50 млрд руб. превратили в пять

Предложенное мировое соглашение предусматривает выплату кредиторам вместо 51 млрд руб. — 5,1 млрд руб. в течение месяца, следует из материалов суда, где цитируется содержание мирового соглашения.

Сумма заметно меньше, но в суде посчитали, что это превышает предельную величину возможной выручки от реализации имущества «Сеть Связной». Из соглашения следует, что кредиторы получат по 10% от суммы задолженности каждого, включая неустойки и штрафные санкции.

«Таким образом отсутствует нарушение имущественных права отдельных кредиторов должника, условия мирового соглашения в целом улучшают имущественное положение каждого отдельного кредитора в сравнении с имущественным положением кредиторов в случае продолжения конкурсного производства. При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для отказа в утверждении мирового соглашения в предложенной редакции», — следует из материалов.

Суд не указывает список кредиторов «Сети Связной», но в заседании приняли участие представители «Альфа-Банка», ООО «Алькор Ю-З», ООО «Щелковская площадь», АО «Медиа инстинкт», ООО «Трейд онлайн», АО «Альфа страхование», ООО «Беркс», а также уже упомянутые ООО ЦОП «Гарант» и «Белгравиан».

Кто такие ЦОП «Гарант» и «Белгравиан»

За такими структурами, как правило, скрываются либо бывшие владельцы компании, либо их доверенные лица, которые проводят операцию по «спасению» активов от полного краха, считает управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов. Среди лиц, которые в открытых источника были связаны с «Белгравиан», упоминались Олег Малис и Алишер Усманов. Продолжают ли они каким-то образом контролировать эту структуру — не известно.

По словам юриста, совокупность косвенных признаков (уступка права требования от «Белгравиан» и доминирующая роль ЦОП «Гарант» в утверждении мирового соглашения, цель сохранения бизнеса, а не его ликвидации, создает очень убедительную версию о том, что за ЦОП «Гарант» стоят те же лица, что и за «Белгравиан», то есть бенефициары «Связного».

«Кто заинтересован в том, чтобы «вытащить» компанию из банкротства, а не добиться ее ликвидации? Тот, кто контролирует ее или связан с ее бенефициарами. Сторонний финансовый инвестор в такой ситуации, как правило, предпочел бы банкротство и распродажу активов для быстрого возврата средств», — считает Денисов. ЦОП «Гарант» в 2025 г. выкупил часть долгов «Сеть Связной» с дисконтом 98%, писал CNews.

Долг Trellas Enterprises — 21 млрд руб., ЦОП предложил за него 494 млн руб., или 2,4% от номинальной стоимости. Права требования к Evroset Holding оценены в 9,6 млрд руб., победитель выкупил их за 250 млн руб., или 2,6%. Также ЦОП признан победителем торгов на приобретение прав требования к ООО «Связной бай» (Минск). Размер дебиторки — 379 млн руб., лучшая цена — 76 млн руб., или 20% от начальной цены.

Через Trellas Enterprises основатель «Связного» Максим Ноготков много лет контролировал ритейлера, но в 2014 г. его структура не смогла вернуть бридж-кредит (краткосрочный кредит под высокие проценты на текущие обязательства — CNews) на $120 млн (и $7 млн процентов) группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Прохоров переуступил этот пакет группе Solvers предпринимателя Олега Малиса. Ноготков так и не смог оспорить это решение, ритейлер перешел под контроль Малиса.

По данным системы проверки контрагентов OpenCorporates, материнской компанией Evroset Holding является Veon, бывший владелец «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Компания также участвовала в разделе «Связного», но в итоге контроль над ритейлером получил Малис.

Офшор «Белгравиан инвестментс» связывали со строительством объектов в «Москва-сити», в том числе структурами Алишера Усманова, партнером которого некоторое время был совладелец «Связного» Олег Малис, писал CNews. В 2014 г. «Ведомости» также называли Алишера Усманова одним из партнеров Малиса по строительным проектам в «Москва-сити». Это подтверждал и сам Малис. По его словам, структуры Усманова выдали кредит одному из девелоперских проектов «Москва-сити».

В конце 2022 г. «РИА Новости» сообщали, что «Белгравиан инвестментс» владеет АО «Флэйнер-Сити», одним из застройщиков «Москва-сити». На тот момент руководил обществом Сергей Четвериков, который также являлся гендиректором ООО «Сити-девелопемент». Последней владела холдинговая компания «ЮЭСЭМ», которая на тот момент на 49% принадлежал Алишеру Усманову, указывало агентство. Но в настоящее время некоторые из структур преобразована и отданы физлицам, или же их собственники скрыты.

Прекратили банкротство, чтобы возродить компанию?

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что утверждение мирового соглашения для ООО «Сеть Связной» означает, что производство по делу о банкротстве данной компании прекращено, решение арбитражного суда о признании её банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению, прекращаются полномочия конкурсного управляющего, третье лицо — ЦОП "Гарант" — приступает к погашению задолженности перед кредиторами.

«ООО «Сеть Связной» при наличии на то воли контролирующих ее лиц может вернуться к полноценной хозяйственной деятельности», — считает юрист.

По словам Денисова, отмена банкротства означает сохранение бизнеса.

«Компания избегает ликвидации через конкурсное производство. Она сохраняет свой бренд, часть активов и возможность продолжать деятельность. Все споры между "Связным" и кредиторами, которые были частью этого дела, считаются урегулированными. Наиболее правдоподобная версия заключается в том, что мировое соглашение — это результат контролируемой процедуры, инициированной бывшими владельцами компании через аффилированные структуры (ЦОП «Гарант» и «Белгравиан»), чтобы сохранить остатки бизнеса под своим влиянием», — считает юрист.

Для компании это — шанс на выживание и восстановление, но воссоздать бизнес с тысячами магазинов после двухлетних тяжб вряд ли удастся. Бренд «Связной» сильно пострадал из-за банкротства и скандалов с невозвратом средств за предзаказы, отметил юрист. А вот вернуться в режим работы интернет-магазина возможно, констатировал Денисов.

Зашли с другого конца

Несмотря на мировое соглашение с «Сеть Связной», банкротство второй структуры — АО «Группа компания "Связной"» продолжается. В частности, этой компании принадлежит сеть Pandora.

«Сеть Связной» потребовала включить в реестр требований кредиторов долг на 2,2 млрд руб. Долг связан с исполнением договоров с ООО «Тринфико Проперти Менеджмент». Также Сбербанк требует включить в третью очередь кредиторов долг на 11,7 млрд руб., а ООО «Слово-Недвижимость», связанное со «Солверс эстейт», потребовало еще 10 млн руб.

ГК «Связной» владеет 5% в ООО «Сеть связной», а сама принадлежит голландской «Связной Н.В,», ее чистая прибыль по итогам 2024 г. — 2,5 млрд руб. По данным годового отчета компании, на конец 2024 г. «Связной Н.В.» контролировал Олег Малис.

Юрлицо признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.