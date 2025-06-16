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Четвериков Сергей


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор 1
12.12.2024 МТС оцифровала Золотое руно Сибири 1
20.12.2022 Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода 1
02.07.2014 «Белгородэнергосбыт» обменивается документами с контрагентами с помощью сервиса Synerdocs 1
22.05.2013 Российский образовательный стартап «ЯКласс» привлек инвестиции 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Четвериков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 1
Directum - Директум 1129 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
Softline - Софтлайн 3017 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Vesna Investment - Весна Инвестиция 3 1
ЯКласс 68 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1048 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Белгородэнергосбыт - Белгородская сбытовая компания 3 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8700 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 67 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1987 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 248 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5635 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3073 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1886 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 75 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11467 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12915 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2686 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4183 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13907 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5984 1
Электронный документ - Electronic document 1488 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2159 1
FreePik 1168 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 85 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Халявин Никита 10 1
Никитин Валерий 16 1
Малышев Георгий 12 1
Гладков Вячеслав 4 1
Доброшенко Игорь 2 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 662 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 784 1
Украина 7683 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1454 1
Европа 24415 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 123 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 420 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2513 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 1
Математика - Логарифмы 3 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5756 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10243 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11169 1
Английский язык 6758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5277 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 342 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2437 1
N+1 - Издание 172 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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