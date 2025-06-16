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Все категории 176877
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Гладков Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор 1
13.05.2024 C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде 1
12.03.2024 «Школа 21» открылась в Белгороде 3
17.11.2023 В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Гладков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 3
Агро-Белогорье ГК 6 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4985 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13866 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2000 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 297 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11920 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30679 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16391 1
Аксессуары 3981 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1496 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 57 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1883 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15157 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5537 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5373 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1477 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 1
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 39 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11446 1
Греф Герман 431 3
Зотов Владимир 7 2
Гладкова Анастасия 1 1
Алексанкина Дарья 11 1
Путин Владимир 3252 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 661 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 391 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1025 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1756 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30327 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49373 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14197 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 925 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3018 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5040 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 527 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 55 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176877.
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