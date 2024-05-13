C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД, промышленной и ИТ-инфраструктуры, поставила инженерные решения для проекта «Школа 21». Объект построен по инициативе Сбербанка с целью подготовки востребованных на рынке экспертов в сфере информационных технологий. Партнером в реализации проекта выступил системный интегратор ГК «Радиус». Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

В марте 2024 г. президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель совета директоров компании «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов открыли кампус «Школы 21» в Белгороде для обучения будущих специалистов популярным и востребованным ИТ-профессиям.

Площадь объекта в Белгороде – 2700 кв. метров, количество рабочих мест – 200. Всего уже успешно работают девять кампусов «Школы 21». В настоящее время в них учатся более 4900 человек из 70 регионов России.

Для комплексного оснащения учебного заведения инженерными решениями вендор поставил источник бесперебойного питания C3 Solutions мощность 180 кВт с батарейным шкафом и силовым модулем, а также компактный центр обработки данных.

C3 Solutions C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде

Наличие в комплексе микроЦОД – главная особенность проекта. Применение пограничной ИТ-инфраструктуры для периферийных вычислений на базе компактных центров обработки данных является общемировой тенденцией EDGE-computing.

МикроЦОД от С3 Solutions является EDGE-решением «под ключ» и не требует от владельца расчета и подбора дополнительных инженерных систем. Высокая степень защиты корпуса позволяет разместить его в любом месте: от офиса и торгового зала до склада и производственной площадки с повышенным уровнем запыления, исключая продолжительное и дорогостоящее создание специализированных помещений.

В состав микроЦОД вошли серверные шкафы, собственный источник бесперебойного питания, блок распределения питания с мониторингом на базе российского процессора «Байкал», прецизионный кондиционер C3 Solutions и дополнительные аксессуары.

«Кампус «Школы 21» в Белгороде стал первым кампусом в России, в котором установлен микроЦОД, – сказала Анастасия Гладкова, директор «Школы 21» в Белгороде. – Это универсальное, с одной стороны, и уникальное решение для образовательного пространства с большим количеством учебных мест, оборудованных компьютерами. Инженерное решение предложили и реализовали белгородские ИТ-специалисты при проектировании нашего кампуса. В этот небольшой центр обработки данных интегрирована вся инфраструктура учебного комплекса».

Специалисты осуществили все работы в кратчайшие сроки – за три месяца. На данный момент проект считается полностью реализованным. В дальнейшем ожидается плановая модернизация оборудования и необходимые технические работы по запросу заказчика.

«Открытие подобного объекта – важнейшее событие для региона. Мы гордимся возможность быть причастными к созданию кампуса «Школы 21», – отметила Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Участники обучения белгородского кампуса «Школы 21» станут востребованными экспертами ИТ-рынка, базисом, который укрепит нашу интеллектуальную независимость и будет систематически развивать технологический потенциал страны. И, конечно, очень важно, чтобы образовательный процесс был непрерывным и проходил без сбоев, правильно поддерживался с технической точки зрения. Для этого C3 Solutions обеспечил «Школу 21» всеми необходимыми инженерными решениями».

Проект «Школа 21» масштабируется на федеральном уровне. До конца 2024 г. запланировано открытие еще пяти кампусов школы.

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C3 Solutions - российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д.

«Школа 21» — бесплатная ИТ-школа цифровых инженеров от Сбербанка. В основе обучения – метод «равный равному», где участники выступают в роли учителя и ученика.