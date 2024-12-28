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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦОД микро МикроЦОД ЦОД мини



Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 2
28.12.2024 Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами? 1
28.12.2024 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

 1
25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование 1
05.11.2024 «Утилекс» за 5 месяцев поставила заказчикам более 300 микро-ЦОД линейки DataStone 1
21.10.2024 C3 Solutions и Proway запустили спецпроект об инженерии современного ЦОД при участии CNews 1
30.09.2024 Что происходит на рынке мобильных ЦОД 3
29.09.2024 Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД 1
19.08.2024 Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера» 1
31.07.2024 C3 Solutions создала линейку промышленных инженерных решений 1
09.07.2024 «Утилекс» наращивает объёмы производства микро-ЦОД DataStone+ 1
20.06.2024 ГК «Инфотактика» и Институт прикладной геофизики представили единую платформу управления цифровой трансформацией 1
13.05.2024 C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде 1
08.02.2024 Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение 1
05.02.2024 «Утилекс» разработал имитатор серверов для микро-ЦОД DataStone+. 1
10.01.2024 «Утилекс» вновь подтвердил класс защиты IP65 для линейки микро-ЦОД DataStone. 1
27.12.2023 Дарья Алексанкина -

Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
 

 1
17.11.2023 C3 Solutions представила рынку обновленную линейку продукции 1
28.09.2023 Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком 1
21.08.2023 С3 Solutions обновила линейку «МикроЦОД» 1
15.08.2023 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Solutions: Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно

 1
07.04.2023 «Утилекс» начал производство микро-ЦОДов DataStone для распределительных узлов СКС 1
30.03.2023 OCS начинает продвижение оборудования INVT Power 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
30.08.2019 3 главных ИТ-тренда для корпоративного сектора 1
15.04.2019 Schneider Electric: Edge computing – это возможность быть ближе к заказчику 2
01.11.2017 GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта» 1
26.05.2017 «Ланит-Сибирь» запустила модульный микро-ЦОД в филиале Сбербанка в Красноярске 1
13.02.2017 Stulz совместно с TSI создала моноблочный мини-ЦОД Cyber MDC 1
07.12.2016 Softline масштабировала инфраструктуру «Обуви России» на базе микро-ЦОДа 1
19.02.2014 Depo Computers представила мини-ЦОД для СМБ 1
06.02.2014 Depo Computers анонсировала «кластер в коробке» Depo Storm 5310B7 1
19.10.2011 «Микротест» разработал «МикроЦОД» за $50 тыс. 2

Публикаций - 37, упоминаний - 43

ЦОД микро и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 14
Utilex - Утилекс 46 7
Dell EMC 5027 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
HP Inc. 5685 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Schneider Electric 575 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Intel Corporation 12197 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Eaton - Tripp Lite 15 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 2
Huawei 3933 2
Ростелеком 9700 2
Cisco Systems 5114 2
C3 Group - C3 Tech - СиТри Тех 3 2
Citrix Systems 812 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
БАРС Груп 545 1
ИБИК 5 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 10 1
Масштабные решения 16 1
Ланит Сибирь - Ланит Красноярск 7 1
CloudEyE 8 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Salesforce.com 427 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
ICL ГК 381 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Почта России ПАО 2112 2
Связной ГК 1369 1
OR Group - Обувь России 29 1
Ак Барс Банк 272 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Столичные аптеки 11 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Фора Банк 55 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Ионов и Партнеры 9 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Ингосстрах СПАО 421 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Boeing 1009 1
Ford 411 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Газпром нефть 618 1
Термокул ГК - Рефкул 3 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Малахит 21 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 25
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Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 12 7
Utilex - Clever Breeze 8 3
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DEPO Computers - Depo Rack 4 2
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Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Seiko Epson WorkForce - серия принтеров 31 1
Apple iOS 7809 1
FanRuan - FineBI 19 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Seiko Epson PrecisionCore 12 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Пушкинская карта 15 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 1
ICL BasicRAY ПК 5 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel SSD 32 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 20 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 1
Штонда Андрей 13 6
Фосс Валентин 14 5
Алексанкина Дарья 11 3
Урусов Виктор 127 2
Мишустин Михаил 676 2
Ежов Александр 3 2
Макарочкина Наталия 8 1
Дьяков Петр 12 1
Кондратьев Петр 3 1
Галкин Дмитрий 27 1
Колескин Тимур 13 1
Бобылев Максим 7 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Колесников Юрий 10 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 21 1
Маляревский Павел 3 1
Абрамкин Александр 2 1
Логинов Игорь 3 1
Кондратьев Сергей 21 1
Санин Павел 2 1
Зудин Дмитрий 2 1
Андрианова Ольга 4 1
Ульянов Николай 112 1
Стешов Василий 3 1
Заражевский Вадим 1 1
Печенин Ярослав 2 1
Карпухин Виктор 4 1
Соловьев Данил 5 1
Шикин Владимир 5 1
Комраков Николай 6 1
Карпов Иван 78 1
Кузнецов Андрей 67 1
Фетисов Алексей 42 1
Косачев Антон 11 1
Кабаков Ярослав 59 1
Щиров Илья 45 1
Лагунов Андрей 43 1
Горожанкин Алексей 18 1
Ионов Алексей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Европа 21767 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 2
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Европа Восточная 3075 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 14 1
Чили - Республика 469 1
Сингапур - Республика 1849 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 7
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 6
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Экономический эффект 1067 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 2
Reference - Референс 184 2
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
N+1 - Издание 158 4
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Forbes - Форбс 817 1
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Gartner - Гартнер 3556 1
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Gartner CEO and Senior Business Executive Survey 1 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
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Juniper Research 522 1
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РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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