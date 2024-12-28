ЦОД микро МикроЦОД ЦОД мини
ЦОД микро и организации, системы, технологии, персоны:
|Штонда Андрей 13 6
|Фосс Валентин 14 5
|Алексанкина Дарья 11 3
|Урусов Виктор 127 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Ежов Александр 3 2
|Макарочкина Наталия 8 1
|Дьяков Петр 12 1
|Кондратьев Петр 3 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Колескин Тимур 13 1
|Бобылев Максим 7 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Колесников Юрий 10 1
|Барашов Андрей 3 1
|Антонов Андрей 21 1
|Маляревский Павел 3 1
|Абрамкин Александр 2 1
|Логинов Игорь 3 1
|Кондратьев Сергей 21 1
|Санин Павел 2 1
|Зудин Дмитрий 2 1
|Андрианова Ольга 4 1
|Ульянов Николай 112 1
|Стешов Василий 3 1
|Заражевский Вадим 1 1
|Печенин Ярослав 2 1
|Карпухин Виктор 4 1
|Соловьев Данил 5 1
|Шикин Владимир 5 1
|Комраков Николай 6 1
|Карпов Иван 78 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Косачев Антон 11 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Щиров Илья 45 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Ионов Алексей 12 1
|N+1 - Издание 158 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
|Forbes - Форбс 817 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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