«Утилекс» разработал имитатор серверов для микро-ЦОД DataStone+.

Компания «Утилекс» разработала имитатор серверов для тестирования и совершенствования эффективности системы охлаждения в модульных микро-ЦОД DataStone+.

Особенностью герметичных микро-ЦОД является небольшой объем воздуха, участвующий в теплопереносе. Так, в варианте микро-ЦОД из одного шкафа и одного кондиционера в переносе тепла участвует всего около 1м3 воздуха при максимальной мощности тепловыделения до 15 кВт и скорости воздуха около 3 м/с, что является серьезным вызовом для создателей прецизионных кондиционеров. Об этом CNews сообщили представители «Утилекс» .

Это радикально отличает методы управления тепловой машиной для охлаждения оборудования в микро-ЦОД от классических ЦОД и серверных. По этой причине применение обычных прецизионных кондиционеров, «упакованных» в конструктив микро-ЦОД, не может обеспечить требуемые показатели производительности и управления охлаждением.

К тому же современное ИТ-оборудование значительно меняет тепловыделение в зависимости от вычислительной загрузки за короткое время.

Обычно для тестирования работы системы кондиционирования в ЦОД применяются обычные электронагреватели типа «тепловые пушки», которые совершенно не подходят для этой задачи. У тепловых пушек выше температура на выходе (до 65оС), ниже скорость потока воздуха и постоянное тепловыделение.

Столкнувшись с задачей проверки работы кондиционеров в составе микро-ЦОД, инженеры «Утилекс» разработали и используют умный имитатор серверов, который: подает воздух со скоростью и температурой, характерных для ИТ-оборудования; имеет многоуровневую тепловую защиту для использования в режиме 24*7 при отсутствии персонала; способен бесступенчато изменять тепловыделение в соответствии с заданным паттерном или удаленном управлении; управляется встроенным контроллером; обеспечивает удаленный мониторинг и логгирование.

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Это позволило компании «Утилекс» создать методы и алгоритмы, с помощью которых кондиционеры в составе микро-ЦОД DataStone+ успешно работают в переходных условиях изменяющейся тепловой нагрузки и чередования в группе.

Кроме того, данное устройство позволяет совершенствовать аэродинамический дизайн, важность которого в условиях Микро-ЦОД крайне велика.

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«Утилекс» — российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных в масштабах от 1 до 10 тыс. стоек. Основные направления деятельности: модульные и микро-ЦОД, системы прецизионного кондиционирования и увлажнения, консалтинг в области дизайна и архитектуры дата-центров, R&D.