RMM Remote Monitoring and Management Удалённый мониторинг и управление Телеметрия Телеметрические системы
- RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии
- RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов
- RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола
- Дистанционное управление - Удалённое управление
RMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Михаил 204 4
|Шалманов Сергей 201 3
|Шадаев Максут 727 3
|Натрусов Артем 223 3
|Гимранов Ринат 109 2
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 2
|Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
|Чернышев Андрей 62 2
|Малявкин Александр 23 2
|Загоруйко Александр 5 2
|Шинкарев Александр 30 2
|Фокин Валерий 44 2
|Тараторин Александр 46 2
|Захаров Павел 60 2
|Притула Павел 33 2
|Галкин Николай 61 2
|Заянц Илья 31 2
|Лебедев Георгий 50 2
|Сирота Юрий 66 2
|Островский Владимир 25 2
|Андрианов Павел 80 2
|Меденцев Константин 75 2
|Ермолаев Артем 363 2
|Турчанинов Владимир 6 2
|Соловенчук Александр 76 2
|Юртаев Герман 16 2
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
|Чех Илья 8 2
|Кирьянова Александра 93 2
|Путин Владимир 2832 2
|Медведев Дмитрий 1636 2
|Урусов Виктор 76 2
|Чаркин Евгений 246 2
|Сотин Денис 175 2
|Кадников Вячеслав 19 2
|Воронин Павел 77 2
|Истомин Константин 50 2
|Морошкин Александр 118 2
|Варламов Николай 5 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 8
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 8
|CNews RND - R&D.CNews 2274 5
|Space Daily 528 4
|Мобильные системы 114 3
|Казахстан Сегодня 308 3
|Reddit 267 2
|The Register 1449 2
|ZDnet 597 2
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
|Future - Space.com 195 2
|Flight Global 78 1
|Newsbytes News Network 379 1
|Euronews - телеканал 46 1
|AP - Associated Press 1994 1
|The Economist 44 1
|BetaNews 49 1
|ВГТРК РТР-Планета 10 1
|New Scientist 1447 1
|Hacker News 23 1
|CNews - ZOOM.CNews 1764 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 1
|The Guardian - Британская газета 348 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 849 1
|N+1 - Издание 142 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5804 1
|FT - Financial Times 1180 1
|Forbes - Форбс 662 1
|The Verge - Издание 513 1
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