Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 123840
ИКТ 10163
Организации 7848
Ведомства 1398
Ассоциации 771
Технологии 3117
Системы 20646
Персоны 48906
География 1968
Статьи 1362
Пресса 998
ИАА 612
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1958
Мероприятия 817

RMM Remote Monitoring and Management Удалённый мониторинг и управление Телеметрия Телеметрические системы



07.08.2023 Платформа интернета вещей «Росатома» рассчитывает выбросы парниковых газов 1

20.07.2023 Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн 1

10.07.2023 В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями 1

07.07.2023 Любимый миллионами Linux превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и сливать данные в США 1

23.06.2023 Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса 1

20.06.2023 Sitronics Group разработала ПО для управления велосипедами московского городского проката «Велобайк» 1

15.06.2023 Холдинг «T1» и SR Space организуют частный запуск ракеты в космос 1

11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1

05.04.2023 МТС: в Поморье на треть вырос спрос на умный мониторинг транспорта 1

23.03.2023 Нефтяники Югры стали чаще дистанционно отслеживать передвижение транспорта на промыслах 1

16.03.2023 «Dатару» обновит линейку серверов общего назначения 1

02.03.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство интегральных микросхем 1

08.02.2023 Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки 1

29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 1

23.11.2022 МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области 1

13.10.2022 Количество датчиков интернета вещей в Московском регионе за год удвоилось 1

11.10.2022 Новая серия ИБП «Сайбер электро»: большое время автономии 1

01.09.2022 Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК 1

31.08.2022 Датчики МТС проконтролируют условия хранения лекарственных препаратов в Томске 1

11.07.2022 «Систэм электрик» стала сервисным партнером Schneider Electric в России и Белоруссии 1

07.07.2022 МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей 1

28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1

25.04.2022 IBM ушла, архив остался: как организовать длительное хранение данных 1

11.04.2022 ИТ-компания оцифрует 500 мусорных полигонов по всей России 1

08.04.2022 Управлять «умным домом» вскоре можно будет при помощи «кибер-рук» 1

14.03.2022 В Новосибирске вырос спрос ЖКХ на «умные» решения 1

17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня 1

19.01.2022 Темпы роста мирового и российского рынка ИТ-услуг практически сравнялись 1

29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды 1

07.12.2021 МТС поможет пензенским энергетикам предотвращать хищения и аварии в электросетях 1

25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1

26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1

21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 1

21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1

19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1

16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 2

30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы 1

15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1

09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз 1

28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1


Публикаций - 321, упоминаний - 337

RMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9988 34
Microsoft Corporation 23817 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7304 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10371 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6458 13
5nine Software 1852 12
Cisco Systems 4945 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 577 9
Dell EMC 4957 9
Intel Corporation 11771 9
VMware 2194 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 6
Samsung Electronics 9855 6
Huawei 3599 6
Прогноз 1686 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1508 5
7308 5
HP Inc. 5591 5
SAP SE 4997 5
Google LLC 11171 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 5
IBM - International Business Machines Corp 9272 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 981 5
Nvidia Corp 3258 4
Amazon Inc - Amazon.com 2848 4
Apple Inc 11426 4
Dell Technologies - Dell Computer 2024 4
Моторика - Motorica 100 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 4
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 719 4
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2909 4
Schneider Electric 529 4
Siemens AG - Siemens Group 2557 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 4
Крок - Croc 1735 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2556 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6344 7
Россети Ленэнерго 2407 7
Boeing 990 7
РЖД - Российские железные дороги 1689 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 457 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго 146 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 381 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 3
ПСБ - Промсвязьбанк 753 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 3
Русский Страховой Центр 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 430 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1919 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 362 3
Лента - Сеть розничной торговли 1795 3
Газпром ПАО 1192 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 216 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 15 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Сургутнефтегаз - СНГ 251 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 247 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 541 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 2
X5 Group 868 2
X5 Group - Перекрёсток 469 2
Tesla Motors 355 2
Деловые Линии ГК 51 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 80 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 149 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 454 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18561 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4702 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2569 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3105 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9713 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 244 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1232 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1643 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1574 5
Правительство Москвы 2102 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2022 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 143 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3115 3
Президент Российской Федерации 3857 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1237 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 3
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 30 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 337 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 108 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 71 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2817 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2063 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1360 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 549 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 109 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1378 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55873 129
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41383 89
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11286 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18203 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27000 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26690 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13785 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4678 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8903 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25963 38
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3531 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6606 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18475 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9842 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22800 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12779 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17797 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22717 29
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21196 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9561 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9377 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5386 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8037 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8649 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13539 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7652 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4257 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9559 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8400 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8798 22
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6171 22
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2440 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7716 21
Сеть передачи данных - Data transmission network 3443 20
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11892 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2605 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15326 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4983 19
Microsoft Windows 14749 20
Google Android 12972 16
Apple iPhone 6 6312 14
Microsoft Windows 2000 12867 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4406 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 13
Microsoft Windows 10 1568 12
Apple iOS 7070 12
МТС SIM-карты - МТС Абонент 138 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1496 10
Linux OS 8621 9
Космодром Байконур 1056 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 389 6
Microsoft Azure 1339 5
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 5
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 74 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3567 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4331 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6745 4
HPE InfoSight 22 4
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 4
Microsoft Store 278 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 4
Google Play - Google Store - Android Market 3055 4
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 4
Apple - App Store 2689 3
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 29 3
IBM Tivoli 280 3
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 12 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 74 3
МТС Мобильные сотрудники 101 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 3
Microsoft Windows 7 1902 3
СКАУТ Безопасное вождение 24 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 358 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 481 3
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 3
Зайцев Михаил 204 4
Шалманов Сергей 201 3
Шадаев Максут 727 3
Натрусов Артем 223 3
Гимранов Ринат 109 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
Чернышев Андрей 62 2
Малявкин Александр 23 2
Загоруйко Александр 5 2
Шинкарев Александр 30 2
Фокин Валерий 44 2
Тараторин Александр 46 2
Захаров Павел 60 2
Притула Павел 33 2
Галкин Николай 61 2
Заянц Илья 31 2
Лебедев Георгий 50 2
Сирота Юрий 66 2
Островский Владимир 25 2
Андрианов Павел 80 2
Меденцев Константин 75 2
Ермолаев Артем 363 2
Турчанинов Владимир 6 2
Соловенчук Александр 76 2
Юртаев Герман 16 2
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
Чех Илья 8 2
Кирьянова Александра 93 2
Путин Владимир 2832 2
Медведев Дмитрий 1636 2
Урусов Виктор 76 2
Чаркин Евгений 246 2
Сотин Денис 175 2
Кадников Вячеслав 19 2
Воронин Павел 77 2
Истомин Константин 50 2
Морошкин Александр 118 2
Варламов Николай 5 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 127521 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40424 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50792 42
Земля - планета Солнечной системы 10004 34
Европа 21549 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13445 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15686 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13856 16
Япония 13046 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 13
США - Калифорния 4689 12
Германия - Федеративная Республика 12216 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15543 11
Казахстан - Республика 5100 11
Франция - Французская Республика 7634 11
Россия - СФО - Новосибирск 3836 10
Беларусь - Белоруссия 4619 9
Канада 4748 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1282 8
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 698 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2463 7
Италия - Итальянская Республика 4251 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 7
Россия - Сибирь 2181 7
Солнце - звезда Солнечной системы 4959 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2910 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2715 7
Армения - Республика 1696 6
Украина 7400 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2449 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2442 6
Америка Северная 3128 6
Солнечная система - Solar system 2466 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1605 5
Южная Корея - Республика 6364 5
Ближний Восток 2707 5
Европа Восточная 3017 4
Азия - Азиатский регион 5188 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43341 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15770 65
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9513 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25199 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8647 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7186 34
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3137 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43419 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21426 29
Энергетика - Energy - Energetically 4574 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5719 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6338 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9059 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9645 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14495 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5128 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11253 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3860 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 5321 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8130 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11284 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5131 15
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3554 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4530 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3956 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3346 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1948 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4818 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 995 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2346 10
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1499 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5892 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10220 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2554 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4725 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4641 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7228 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1945 9
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1782 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2651 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Space Daily 528 4
Мобильные системы 114 3
Казахстан Сегодня 308 3
Reddit 267 2
The Register 1449 2
ZDnet 597 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Future - Space.com 195 2
Flight Global 78 1
Newsbytes News Network 379 1
Euronews - телеканал 46 1
AP - Associated Press 1994 1
The Economist 44 1
BetaNews 49 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
New Scientist 1447 1
Hacker News 23 1
CNews - ZOOM.CNews 1764 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 1
The Guardian - Британская газета 348 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 849 1
N+1 - Издание 142 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5804 1
FT - Financial Times 1180 1
Forbes - Форбс 662 1
The Verge - Издание 513 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7597 13
IDC - International Data Corporation 4872 10
Gartner - Гартнер 3501 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 3
Frost & Sullivan 202 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 2
Grand View Research 16 2
CNews Инновация года - награда 99 2
Juniper Research 509 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Microsoft Research 132 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 357 1
Forrester Research 815 1
CNews IaaS рейтинг 15 1
Market Research Future 7 1
CNews Мишень 162 1
Markets&Markets Research 106 1
Fortune Global 500 283 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 64 1
Wainhouse Research 40 1
РАН - Российская академия наук 1823 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 183 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 64 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 19 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 26 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 23 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 74 1
Академгородок Новосибирск 104 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 155 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 618 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 39 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 60 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 166 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11915 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1836 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 921 3
CNews AWARDS - награда 437 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 3
CNews FORUM Кейсы 149 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 1
Единый день голосования 95 1
Atmosphere Digital 1 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 52 1
Связь-Экспокомм 94 1
День молодёжи - 27 июня 708 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1243155, в очереди разбора - 846139.
Создано именных указателей - 123840.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще