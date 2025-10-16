RMM Remote Monitoring and Management Удалённый мониторинг и управление Телеметрия Телеметрические системы

В Сеченовском университете осуществили первый удаленный мониторинг с использованием цифрового профиля пациента ринга пациентов в критических состояниях, управление терапией и безопасностью больного, а также осуществляет непрерывный сбор и анализ более 200 параметров с жизнеобеспечивающего оборудования. Первый удаленный мониторинг с применением профильной медицинской цифровой системы был проведен с одной из районных больниц Приморского края. Консилиум прошел по поводу пациентки с диагнозом острый дес