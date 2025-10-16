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Индексная книга (каталог) CNews*
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RMM Remote Monitoring and Management Удалённый мониторинг и управление Телеметрия Телеметрические системы

СОБЫТИЯ

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16.10.2025 «Пятерочка» ввела телеметрию для тысячи кофемашин сети

ыс. чашек горячего кофе. Чтобы автоматически контролировать процесс производства, «Пятерочка» ввела удаленный мониторинг кофемашин. Об этом CNews сообщили представители «Пятерочки». Телеметрия

19.05.2025 В Сеченовском университете осуществили первый удаленный мониторинг с использованием цифрового профиля пациента

ринга пациентов в критических состояниях, управление терапией и безопасностью больного, а также осуществляет непрерывный сбор и анализ более 200 параметров с жизнеобеспечивающего оборудования. Первый удаленный мониторинг с применением профильной медицинской цифровой системы был проведен с одной из районных больниц Приморского края. Консилиум прошел по поводу пациентки с диагнозом острый дес
07.07.2023 Любимый миллионами Linux превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и сливать данные в США

Пользователи под колпаком В Linux-дистрибутиве Fedora в ближайшей перспективе может появиться телеметрия – сбор и отправка пользовательских данных. С инициативой по ее внедрению выступил

03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств

сти, и в результате протез выполняет определенный жест или схват. Врач-реабилитолог может в режиме реального времени отслеживать прогресс пациента и при необходимости корректировать процесс обучения. Удаленный мониторинг позволит выстроить непрерывный процесс реабилитации, сократить количество визитов к врачу и время на освоение протеза. Это позволит значительно улучшить качество жизни люде
03.06.2015 В Москве начали устанавливать телеметрические приборы учета потребления ресурсов
28.03.2013 МТС обеспечивает удаленный мониторинг более 80% общественного транспорта Тверской области

сажирского транспорта. Сервисы мобильной навигации МТС используются также для мониторинга движения всех школьных автобусов, курсирующих в районах Тверской области. Более 700 SIM-карт МТС обеспечивают удаленный мониторинг местоположения дорожно-постового и патрульного автотранспорта УМВД России по Тверской области, что способствует повышению оперативности реагирования на экстренные вызовы гр
31.05.2010 Первый спутник GPS block IIF начал передавать телеметрию

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, первый спутник GPS block IIF , выведенный на орбиту 27 мая 2010 года, уже сутки спустя начал передавать телеметрические сигналы. Аппарат находится в работоспособном состоянии. Начата работу по тестированию и калибровке бортовых систем.

Публикаций - 509, упоминаний - 533

RMM и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
Microsoft Corporation 25775 41
Ростелеком 10948 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
МегаФон 10742 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Google LLC 12688 16
Intel Corporation 12811 15
Cisco Systems 5372 14
Apple Inc 13154 13
Broadcom - VMware 2610 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Dell EMC 5180 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Telegram Group 2940 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Samsung Electronics 11064 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
SAP SE 5601 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Huawei 4676 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP Inc. 5883 6
9594 6
Fortinet 452 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Softline - Софтлайн 3743 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 5
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 5
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Газпром ПАО 1493 7
Boeing 1031 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Русский Страховой Центр 9 3
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
101Hotels.com 456 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
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ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
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ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
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