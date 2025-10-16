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RMM Remote Monitoring and Management Удалённый мониторинг и управление Телеметрия Телеметрические системы
- RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии
- RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов
- RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола
- Дистанционное управление - Удалённое управление
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|16.10.2025
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«Пятерочка» ввела телеметрию для тысячи кофемашин сети
ыс. чашек горячего кофе. Чтобы автоматически контролировать процесс производства, «Пятерочка» ввела удаленный мониторинг кофемашин. Об этом CNews сообщили представители «Пятерочки». Телеметрия
|19.05.2025
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В Сеченовском университете осуществили первый удаленный мониторинг с использованием цифрового профиля пациента
ринга пациентов в критических состояниях, управление терапией и безопасностью больного, а также осуществляет непрерывный сбор и анализ более 200 параметров с жизнеобеспечивающего оборудования. Первый удаленный мониторинг с применением профильной медицинской цифровой системы был проведен с одной из районных больниц Приморского края. Консилиум прошел по поводу пациентки с диагнозом острый дес
|07.07.2023
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Любимый миллионами Linux превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и сливать данные в США
Пользователи под колпаком В Linux-дистрибутиве Fedora в ближайшей перспективе может появиться телеметрия – сбор и отправка пользовательских данных. С инициативой по ее внедрению выступил
|03.09.2018
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«Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств
сти, и в результате протез выполняет определенный жест или схват. Врач-реабилитолог может в режиме реального времени отслеживать прогресс пациента и при необходимости корректировать процесс обучения. Удаленный мониторинг позволит выстроить непрерывный процесс реабилитации, сократить количество визитов к врачу и время на освоение протеза. Это позволит значительно улучшить качество жизни люде
|03.06.2015
|В Москве начали устанавливать телеметрические приборы учета потребления ресурсов
|28.03.2013
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МТС обеспечивает удаленный мониторинг более 80% общественного транспорта Тверской области
сажирского транспорта. Сервисы мобильной навигации МТС используются также для мониторинга движения всех школьных автобусов, курсирующих в районах Тверской области. Более 700 SIM-карт МТС обеспечивают удаленный мониторинг местоположения дорожно-постового и патрульного автотранспорта УМВД России по Тверской области, что способствует повышению оперативности реагирования на экстренные вызовы гр
|31.05.2010
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Первый спутник GPS block IIF начал передавать телеметрию
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, первый спутник GPS block IIF , выведенный на орбиту 27 мая 2010 года, уже сутки спустя начал передавать телеметрические сигналы. Аппарат находится в работоспособном состоянии. Начата работу по тестированию и калибровке бортовых систем.
RMM и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 345 6
|Шадаев Максут 1210 4
|Цаплин Никита 87 3
|Юрецкий Алексей 25 3
|Томских Максим 7 3
|Натрусов Артем 313 3
|Собянин Сергей 538 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Чернышев Андрей 74 2
|Бедрин Григорий 30 2
|Коробов Андрей 4 2
|Ерошкин Павел 36 2
|Кузьма Дмитрий 36 2
|Микрюков Валерий 28 2
|Сизов Леонид 3 2
|Бекиров Руслан 69 2
|Плавич Андрей 7 2
|Войтеховский Константин 4 2
|Гарбузов Анатолий 167 2
|Чернов Федор 35 2
|Андриевский Сергей 24 2
|Сюхин Иван 10 2
|Hilty Lorenz - Хилти Лоренц 2 2
|Rahim Rami - Рахим Рами 4 2
|Толбоев Магомед 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Черенков Павел 10 2
|Орловский Виктор 408 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Сотин Денис 216 2
|Сирота Юрий 67 2
|Кушнир Леонид 19 2
|Андрианов Павел 86 2
|Галкин Николай 140 2
|Фокин Валерий 49 2
|Гимранов Ринат 126 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
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