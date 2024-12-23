Юрецкий Алексей
Юрецкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 12
|Флай дрон - Fly Drone 15 3
|Беспилотные авиационные системы 48 3
|Прогноз 1650 1
|Neurobotics - Нейроботикс 7 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Андроидная техника НПО 14 1
|АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
|Данилов Никита 16 3
|Черенков Павел 9 2
|Белоусов Андрей 140 1
|Еременко Максим 12 1
|Плахотный Павел 5 1
|Ряшин Николай 8 1
|Буров Денис 1 1
|Конышев Владимир 3 1
|Шестаков Константин 2 1
|Молодых Юрий 1 1
|Морозов Игорь 40 1
|Дацыков Дмитрий 4 1
|Пирожков Дмитрий 2 1
|Дудоров Евгений 7 1
|Ведомости 996 2
|Известия ИД 624 1
|Парламентская газета 26 1
|РИА Новости 917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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