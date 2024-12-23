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Юрецкий Алексей



23.12.2024 «Геоскан» поставил 13 тысяч образовательных дронов в российские школы и колледжи по нацпроекту БАС 1
09.12.2024 «Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево» 1
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1
29.07.2024 ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки 1
18.07.2024 В России реализована технология управления БПЛА через спутник 1
17.07.2024 В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник 1
26.03.2024 «Геоскан» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток) разработали совместную программу обучения школьных учителей беспилотным технологиям 1
27.02.2024 «Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер» 1
28.11.2023 В России научились управлять БПЛА силой мысли 1
20.10.2023 «Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта 1
18.07.2023 В России появится новая технологичная отрасль экономики. На нее выделено 240 миллиардов 1
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Юрецкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 12
Флай дрон - Fly Drone 15 3
Беспилотные авиационные системы 48 3
Прогноз 1650 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Андроидная техника НПО 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Unsplash 764 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Геометрия НПО 140 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
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Английский язык 6634 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Парашют - Прыжки с парашютом 113 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Национальный проект 306 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 117 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 95 1
Ведомости 996 2
Известия ИД 624 1
Парламентская газета 26 1
РИА Новости 917 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
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