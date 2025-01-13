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Блик Антон



13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Блик Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Андроидная техника НПО 14 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 1
Unsplash 773 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
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