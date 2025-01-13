Блик Антон
|13.01.2025
|Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
|02.11.2024
|Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1
Блик Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
|Флай дрон - Fly Drone 15 1
|Андроидная техника НПО 14 1
|Беспилотные авиационные системы 48 1
|Дацыков Дмитрий 4 2
|Пантелеев Олег 6 1
|Данилов Никита 16 1
|Юрецкий Алексей 12 1
|Дудоров Евгений 7 1
|Пирожков Дмитрий 2 1
|Шпак Василий 223 1
|Савельев Виталий 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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