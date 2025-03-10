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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT

Международный аэропорт Новосибирска (Толмачёво), крупнейший за Уралом транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Географическое положение новосибирского аэропорта позволяет обслуживать перспективные кроссполярные маршруты, соединяющие Северную Америку и Азию.

 

Виктор Кречетов "Аэропорт Толмачево" (1968) Виктор Кречетов "Аэропорт Толмачево" (1968)
Виктор Кречетов "Аэропорт Толмачево" (1968)

СОБЫТИЯ

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10.03.2025 «МегаФон» раздал высокоскоростной интернет в районе села Толмачево

Жители села Толмачево и поселка «Пригородный простор» получили мобильный интернет скоростью до 70 Мбит/с, что позволяет с комфортом использовать цифровые сервисы. «МегаФон» установил новое телеком-оборудов
10.02.2023 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

МТС реализовала полное LTE-покрытие внутри нового пассажирского терминала Толмачево в Новосибирске и обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани Сибири. Скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с позволят им с комфортом пользо
01.11.2022 «Мегафон» ускорил 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске

ершил первый этап цифровизации ключевого транспортного авиахаба Сибири — нового терминала аэропорта Толмачево. Оператор установил дополнительные базовые станции, увеличил скорость мобильного ин
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») автоматизирует бюджетный учет в новосибирском аэропорту Толмачево, входящем в российский холдинг «Новапорт». В основе внедренного решения лежит платф
20.12.2016 «Почта России» запустила в аэропорту Новосибирска автоматизированную линию сортировки отправлений

«Почта России» запустила в аэропорту Толмачево Новосибирска высокоскоростную автоматизированную линию для сортировки почтовых отпр
19.12.2016 МТС запустил бесплатный Wi-Fi в международном терминале «Толмачево»

твенной сети Wi-Fi с идентификацией пользователей на территории международного терминала аэропорта «Толмачево». Как рассказали CNews в компании, МТС установил в секторе «Б» (международные авиал
01.09.2015 МТС запустил сеть 4G в международном аэропорту Толмачево

оммуникационный оператор МТС запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в международном аэропорту Толмачево. Об этом CNews сообщили в МТС. В рамках проекта оператор установил 58 антенн, котор
11.08.2015 Аэропорт Толмачево выбрал МТС

дере по обеспечению услугами связи инфраструктуры крупнейшего воздушного узла за Уралом – аэропорта Толмачево. Сумма заключенного контракта составила более i5 млн. Компания МТС предложила для «
26.06.2015 «Астерос» модернизировал технологическую платформу аэропорта «Толмачево»

штабный проект по технологическому и инженерному оснащению международного аэропорта «Новосибирск» («Толмачево»). Как сообщили CNews в «Астерос», по итогам работ было внедрено более 10 различных

Публикаций - 52, упоминаний - 109

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 8
МегаФон 10845 6
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 3
Астерос Лабс 26 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
AEON Corporation - АЕОН ИК - АЕОН Инфраструктурная корпорация - AEON Development - АЕОН Девелопмент - Новапорт - Аэропортовая сеть 12 2
Yandex - Яндекс 9295 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 2
Ланит - Лантер 37 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
Google LLC 12745 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Газпромнефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Verifone 62 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 1
Амтел-Сервис 37 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Астерос Консалтинг 65 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 72 1
Финансист 72 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
Беспилотные авиационные системы 96 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 1
Google Russia - Гугл Россия 227 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 1
Microsoft Corporation 25820 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 412 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 372 11
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 8
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 260 6
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 148 6
Почта России ПАО 2381 5
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 3
Газпромнефть-Аэро 8 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 2
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 2
Локомотив-Арена - Региональный центр волейбола 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 2
Boeing 1032 2
Газпром нефть 734 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
British Airways - British Midland International 127 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
American Express Global Business Travel - American Express Travel Classic 5 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 15 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Афимолл ТРЦ 34 1
Traft - Трафт 23 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 1
Аура ТРЦ 4 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 4
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 786 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 766 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 479 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 272 1
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 108 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 51 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 619 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9608 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4499 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16429 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10262 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29795 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26442 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14018 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26542 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11577 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13540 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9819 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4426 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13445 4
Пропускная способность - Bandwidth 1920 4
Оцифровка - Digitization 5215 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 4
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 121 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12929 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13037 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6877 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1734 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3161 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2435 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9346 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26964 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12346 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14040 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1772 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5404 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2244 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8706 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3790 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6231 2
Microsoft Windows 2000 8678 4
Астерос Контакт Авиа 18 4
Астерос Бизнес Контакт 29 4
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 99 2
Google Android 15305 2
Apple iOS 8612 2
Microsoft Office 4194 2
Microsoft Outlook 1507 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 770 2
Microsoft Dynamics CRM 565 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Syntellect Tessa 67 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Кронос 24 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1015 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 230 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3696 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 117 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 10 1
МТС 3G-сеть 121 1
Астерос Securix 12 1
Adrenta 3 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МТС Wi-Fi - MTS WiFi Free 13 1
АК Барс Цифровые технологии - Face2Pay 2 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 115 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 10 1
FreePik 1866 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
Соловенчук Александр 156 6
Янкилевич Евгений 4 4
Трофимчук Денис 56 4
Тимофеев Александр 18 2
Трофимов Дмитрий 43 2
Черемных Андрей 30 2
Страшнов Дмитрий 111 1
Травников Андрей 19 1
Савельев Виталий 55 1
Шпак Василий 280 1
Соколов Максим 27 1
Гевак Андрей 16 1
Фуряев Константин 1 1
Першин Максим 2 1
Головачев Михаил 20 1
Шелепов Владимир 25 1
Егоров Антон 4 1
Бяков Юрий 42 1
Воронин Павел 201 1
Шалагинов Павел 6 1
Каштанов Павел 18 1
Агафонов Андрей 19 1
Помбухчан Хачатур 44 1
Цукарь Сергей 39 1
Сепиашвили Ян 3 1
Соколюк Валерий 31 1
Моряков Павел 9 1
Демидов Алексей 24 1
Красовский Александр 29 1
Алявдин Кирилл 19 1
Куприянов Юрий 22 1
Захаркина Ольга 24 1
Арендаренко Андрей 11 1
Толкачёва Елена 5 1
Пантелеев Олег 8 1
Деревяшкин Владимир 3 1
Юминов Станислав 4 1
Новосельцев Николай 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Половинкин Юрий 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 4899 41
Россия - РФ - Российская федерация 167219 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2853 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2078 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 87 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3353 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19247 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3215 6
Европа 24999 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3478 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 4
Азия - Азиатский регион 5937 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8618 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 49 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 31 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1932 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1322 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 198 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 47 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5504 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 2
Казахстан - Республика 6077 2
Япония 13824 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1715 2
Великобритания - Лондон 2433 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1786 2
Япония - Токио 1021 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 533 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1034 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 549 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 2
Швейцария - Женева 332 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1918 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21826 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6202 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3201 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58035 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53770 8
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1002 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9100 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2729 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6196 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18259 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6734 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6818 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2842 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11406 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5817 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3603 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5657 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8522 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 159 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5534 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 2
Английский язык 7045 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8285 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2764 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6104 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5143 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7618 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1802 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 730 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2560 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1896 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 201 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6813 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1485 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
Ведомости 1498 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1087 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 308 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 186 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1288 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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