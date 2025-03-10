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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT
Международный аэропорт Новосибирска (Толмачёво), крупнейший за Уралом транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Географическое положение новосибирского аэропорта позволяет обслуживать перспективные кроссполярные маршруты, соединяющие Северную Америку и Азию.
СОБЫТИЯ
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|10.03.2025
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«МегаФон» раздал высокоскоростной интернет в районе села Толмачево
Жители села Толмачево и поселка «Пригородный простор» получили мобильный интернет скоростью до 70 Мбит/с, что позволяет с комфортом использовать цифровые сервисы. «МегаФон» установил новое телеком-оборудов
|10.02.2023
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МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево
МТС реализовала полное LTE-покрытие внутри нового пассажирского терминала Толмачево в Новосибирске и обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани Сибири. Скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с позволят им с комфортом пользо
|01.11.2022
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«Мегафон» ускорил 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске
ершил первый этап цифровизации ключевого транспортного авиахаба Сибири — нового терминала аэропорта Толмачево. Оператор установил дополнительные базовые станции, увеличил скорость мобильного ин
|19.02.2020
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«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево
«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») автоматизирует бюджетный учет в новосибирском аэропорту Толмачево, входящем в российский холдинг «Новапорт». В основе внедренного решения лежит платф
|20.12.2016
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«Почта России» запустила в аэропорту Новосибирска автоматизированную линию сортировки отправлений
«Почта России» запустила в аэропорту Толмачево Новосибирска высокоскоростную автоматизированную линию для сортировки почтовых отпр
|19.12.2016
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МТС запустил бесплатный Wi-Fi в международном терминале «Толмачево»
твенной сети Wi-Fi с идентификацией пользователей на территории международного терминала аэропорта «Толмачево». Как рассказали CNews в компании, МТС установил в секторе «Б» (международные авиал
|01.09.2015
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МТС запустил сеть 4G в международном аэропорту Толмачево
оммуникационный оператор МТС запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в международном аэропорту Толмачево. Об этом CNews сообщили в МТС. В рамках проекта оператор установил 58 антенн, котор
|11.08.2015
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Аэропорт Толмачево выбрал МТС
дере по обеспечению услугами связи инфраструктуры крупнейшего воздушного узла за Уралом – аэропорта Толмачево. Сумма заключенного контракта составила более i5 млн. Компания МТС предложила для «
|26.06.2015
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«Астерос» модернизировал технологическую платформу аэропорта «Толмачево»
штабный проект по технологическому и инженерному оснащению международного аэропорта «Новосибирск» («Толмачево»). Как сообщили CNews в «Астерос», по итогам работ было внедрено более 10 различных
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловенчук Александр 156 6
|Янкилевич Евгений 4 4
|Трофимчук Денис 56 4
|Тимофеев Александр 18 2
|Трофимов Дмитрий 43 2
|Черемных Андрей 30 2
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Травников Андрей 19 1
|Савельев Виталий 55 1
|Шпак Василий 280 1
|Соколов Максим 27 1
|Гевак Андрей 16 1
|Фуряев Константин 1 1
|Першин Максим 2 1
|Головачев Михаил 20 1
|Шелепов Владимир 25 1
|Егоров Антон 4 1
|Бяков Юрий 42 1
|Воронин Павел 201 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Каштанов Павел 18 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Помбухчан Хачатур 44 1
|Цукарь Сергей 39 1
|Сепиашвили Ян 3 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Моряков Павел 9 1
|Демидов Алексей 24 1
|Красовский Александр 29 1
|Алявдин Кирилл 19 1
|Куприянов Юрий 22 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Толкачёва Елена 5 1
|Пантелеев Олег 8 1
|Деревяшкин Владимир 3 1
|Юминов Станислав 4 1
|Новосельцев Николай 1 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Половинкин Юрий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|Ведомости 1498 1
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