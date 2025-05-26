Новапорт - Аэропортовая сеть

Сеть региональных аэропортов НОВАПОРТ включает в себя 21 аэропорт в таких городах как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Калининград, Мурманск и др. С 2007 года компания реализует проекты и программы развития, которые выводят инфраструктуру аэропортов на качественно иной уровень, что способствует росту их привлекательности для пассажиров и авиакомпаний, операционной и финансовой эффективности. По данным на 2022 год:

Более 25 млн человек – годовой пассажиропоток

Более 71, 8 тыс. тонн – годовой грузопоток

Около 65 000 м2 – реконструированных площадей

Около 200 городов – маршрутная сеть