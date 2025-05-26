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Новапорт Аэропортовая сеть

Новапорт - Аэропортовая сеть

Сеть региональных аэропортов НОВАПОРТ включает в себя 21 аэропорт в таких городах как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Калининград, Мурманск и др. С 2007 года компания реализует проекты и программы развития, которые выводят инфраструктуру аэропортов на качественно иной уровень, что способствует росту их привлекательности для пассажиров и авиакомпаний, операционной и финансовой эффективности. По данным на 2022 год:

  • Более 25 млн человек – годовой пассажиропоток
  • Более 71, 8 тыс. тонн – годовой грузопоток
  • Около 65 000 м2 – реконструированных площадей
  • Около 200 городов – маршрутная сеть

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Новый терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт» 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 2
17.05.2017 Grabr привлек $2,6 млн от американских инвесторов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Новапорт и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 647 2
8467 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Xerox 1143 1
Konica Minolta 406 1
Sony 6571 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
PayPal 656 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Stripe 28 1
Ростелеком 9912 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2877 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 165 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Uber 333 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Airbnb 92 1
Global Founders Capital 2 1
General Catalyst 23 1
FF Angel - Founders Fund 16 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1439 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Ингосстрах СПАО 435 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Почта России ПАО 2158 1
Акрон ГК - Acron 55 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
Федеральное казначейство России 1813 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 1
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