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Новапорт Аэропортовая сеть
Сеть региональных аэропортов НОВАПОРТ включает в себя 21 аэропорт в таких городах как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Калининград, Мурманск и др. С 2007 года компания реализует проекты и программы развития, которые выводят инфраструктуру аэропортов на качественно иной уровень, что способствует росту их привлекательности для пассажиров и авиакомпаний, операционной и финансовой эффективности. По данным на 2022 год:
- Более 25 млн человек – годовой пассажиропоток
- Более 71, 8 тыс. тонн – годовой грузопоток
- Около 65 000 м2 – реконструированных площадей
- Около 200 городов – маршрутная сеть
УПОМИНАНИЯ
Новапорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 647 2
|1С 8467 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
|Xerox 1143 1
|Konica Minolta 406 1
|Sony 6571 1
|Ланит - Норбит - Norbit 380 1
|Konica Minolta Business Solutions 65 1
|Syntellect - Синтеллект 81 1
|PayPal 656 1
|Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
|Stripe 28 1
|Ростелеком 9912 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 2
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
|Федеральное казначейство России 1813 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Чехонин Антон 65 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Фуряев Константин 1 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Каштанов Павел 15 1
|Ефимова Ольга 4 1
|Троценко Роман 5 1
|Федяев Артем 2 1
|Ребенок Дарья 1 1
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