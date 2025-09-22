Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард
Импортозамещение программного обеспечения (ПО) для аэропортов обойдется в 1,9 млрд руб. В разработке находятся «Цифровая экосистема аэропорта», системы обработки и поиска багажа, а также система доступа к стойкам регистрации авиакомпаний. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта аэропорт Шереметьево уже сэкономил миллиард.
Импортозамещение ПО в авиации
В рамках ИЦК (индустриальные центры компетенций), связанных с авиационной отраслью, были разработаны российские решения, которые уже внедрили более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Авиационные перевозки — одна из важных отраслей, которая требует активного перехода на "зрелые" российские решения, — пояснили в аппарате вице-премьера. — Это необходимо для того, чтобы обеспечить технологическую независимость, а также безопасность систем: исключить возможность внезапных сбоев и утечек информации».
С авиационной отраслью связаны два ИЦК — «Авиационный транспорт» и Аэропорты». Как ранее писал CNews, затраты на реализацию особо-значимых проектов (ОЗП) ИЦК «Авиационный транспорт» составят 10,75 млрд руб. Заказчиком соответствующих решений выступает «Аэрофлот».
В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Аэропорты» реализуется четыре проекта, получивших статус ОЗП, рассказал замгендиректора «Международный аэропорт "Шереметьево"» (МАШ) по ИТ Кирилл Алифанов. Общая стоимость реализации данных проектов составляет 1,9 млрд руб. Все проекты реализуются за собственный счет.
Отказ российских аэропортов от иностранного ПО
До 2022 г. крупные российские аэропорты использовали ПО только от иностранных поставщиков — SITA, Microsoft, Oracle, SAP, Sabre, Amadeus и т.д. Российские решения использовались только в небольших региональных аэропортах, объясняет Алифанов, при этом не было решения, которое могло бы полностью покрыть потребности крупных аэропортов или аэропортов холдингов.
При разработке отечественных решений ыло решено использовать следующие принципы: микросервисная архитектура и распределенные системы, новые интеграционные методы (повышение скорости и глубины интеграции ИТ-систем), методы искусственного интеллекта (машинное обучение, предиктивная аналитика), No-code и Low-code разработка (гибкое управление ИТ-системами непосредственно производственными подразделениями), большие данные (хранение и обработка больших массовое структурированный и неструктурированных данных), Self-Service BI (быстрое создание производственной отчетности и аналитик производственными подразделениями без участия разработчиков).
Отечественные продукты должны решить следующие задачи: отказаться от использования иностранных решений в деятельности аэропорта; оптимизировать процессы обслуживания рейсов, воздушных судов, искусственных взлетно-посадочных полос и ресурсов аэропорта и авиакомпаний; ускорить и удешевить автоматизацию производственных процессов, уровень цифровизации аэропортов; повысить пунктуальность полетов и качество обслуживания пассажиров в аэропорту; улучшить экологические показатели деятельности аэропорта и авиакомпаний.
Целевой аудиторией соответствующих решений являются аэропорты с пропускной способностью от 500 тыс. человек в год. Таковых в России насчитывается 54. Решения также могут использоваться операторами наземного обслуживания в аэропортах, службами безопасности в аэропортах и авиакомпаниями. Запланирован также экспорт в страны ЕАЭС (Евразийское экономическое содружество).
«Цифровая экосистема аэропорта»
Среди ОЗП, реализуемых в рамках ИЦК «Аэропорты», наиболее сложным является «Цифровая экосистема аэропорта». Продукт разрабатывается компанией «Код открытия», которая ранее была частью МАШ. Продукт построен по модульному принципу, при этом аэропорты могут выбирать только те модули, которые им необходимы. Основной модуль — это Система управления расписаниями (сезонными и оперативными), которая включает в себя модуль допущения и систему нормативно-справочной информации.
Частью продукта является База данных аэропортов (AODB). Она имеет гибкую систему сбора, хранения и обработки данных всего аэропортового комплекса, обеспечивая все службы и системы аэропорта наиболее актуальной и достоверной информацией для своевременной реакции на изменения. Также продукт имеет «уникальную» систему допущений, поддерживает интеграцию всех систем аэропорта и координацию расписаний.
Другой модуль продукта — Система управления ресурсами (RMS). Система предназначена для автоматизации управления ресурсами и персоналом, она поддерживает многоуровневый мониторинг и оптимизацию процессов с помощью цифрового диспетчера. Также система поддерживает расчет времени перемещения и имеет мобильное приложение для сотрудников.
Следующий модуль — Гео-информационная система (GIS). Модуль представляет из себя интерактивную карту аэропортового комплекса с возможностью отслеживать передвижения каждого объекта с привязной к их текущим задачам. Данные о передвижения сохраняются и могут быть доступны в любое время. Также поддерживается оптимальное построение маршрутов.
Еще один модуль — Система информирования. Речь идет о no-code системе визуального информирования пассажиров о состоянии рейсов. Визуальный редактор правил и шаблонов позволяет гибко настроить систему визуальных и звуковых уведомлений. Система имеет визуальный интерфейс, обеспечивает скорость обновления в течении 3 секунд, а также обеспечивает генерацию звуковых объявлений для пассажиров и сотрудников аэропортов с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Частью «Цифровой экосистемы аэропортов» является «Цифровой двойник». Он моделирует в автоматическом режиме все ключевые процессы в аэропорту на год и далее вперед. Модуль интегрирован с другими модулями, что позволяет иметь максимально актуальный расчет. Поддерживается краткосрочное и долгосрочное моделирование, детализация до отдельного рейса, также модуль имеет интуитивно понятный интерфейс.
Искусственный интеллект в аэропортах
Очередной модуль — это «ИИ-система прогнозирования». Он предназначен для прогнозирования всех основных натуральных и количественных показателей деятелей аэропорта. Это позволяет оптимизировать расходы на персонал и улучшить качество обслуживания пассажиров. По утверждению гендиректора «Код открытия» Валерия Шинкарюка, модуль обеспечивает обновление моделей прогнозирования каждый месяц, в результате чего точность прогнозирования была повышена в пять раз, а отклонение от фактических показателей составляет лишь 1%. В результате аэропорт Шереметьево» за счет внедрения данного модуля, смог сэкономит 1 млрд руб.
А вот модуль «ИИ-система мониторинга зон аэропорта» может определить факт наличие или отсутствия людей в определенных зонах, чтобы, например, определить факт отсутствия работника на рабочем месте или факт присутствия человека в закрытой зоне.
Возможна автоматическая фиксация дефектов аэропортового покрытия и проведение текущего или планирование капитального ремонта. Также возможно автоматически анализировать пароходное пространство — определять марки государственные регистрационные номера (российские и иностранные) автомашин, автоматически фиксировать нарушения и блокировать доступ а в случае, если авто занимает сразу два паровозных места, выписывать его владельцу двойной счет.
В разработке находятся система автоматического анализа очередей и система автоматического определения забытых предметов, автоматизации процесса работы комплектования багажа с помощью роботов-манипуляторов, доставка посылок и грузов по терминалу с помощью роботов-доставщиков, роботизация обслуживания пассажиров и т.д.
Также в планах развития «Цифровой экосистемы аэропортов» значатся: информационные и развлекательные системы (экраны с информацией для пассажиров, навигация по аэропорту); интерактивные киоски; доступ к услугам (парковка, бронирование, зарядные станции); рекламные платформы (цифровые экраны для рекламы, автоматизированные системы Digital Signature, аудио- и видео-системы в зонах ожидания, видеостена для трансляции новостей, развлечения); системы виртуальный и дополненной реальности (VR/AR, интерактивные развлечения, цифровые путеводители и AR-навигация); справочная составляющая объектов (создание и обогащение справочной информации об объектах и информационных слоях аэропорта).
Кроме того, в разработке находятся маркетинговые платформы для персонализации предложений; использование данных о проведении и предпочтения пассажиров для создания уникальных предложений; интеграция с цифровыми каналами (чат-боты и мобильные приложения для продвижения персонализированных предложений), электронные ценники, навигационные и промо-сервисы); динамическое ценообразование (адаптация цен на товары в режиме реального времени).
Российская система поиска багажа
Другой ОЗП из ИЦК «Аэропорты» — это Система поиска багажа. До 2022 г. более 60 российских авиакомпаний и аэропортов использовали западное ПО для поиска багажа, в частности, Worldtracer от компании SiTA, покинувшей российский рынок. Российский аналог получил название «BAGS Поиск», его разработкой занимается холдинг «Аэропорты Регионов». К системе подключено 62 аэропорта и 14 авиакомпаний, включая четыре авиакомпании — из стран СНГ. С помощью системы более 400 тыс. пассажиров нашли свой багаж.
Продукт поддерживает добавление фото багажа и отметки повреждения на 3D-моделях. С конца 2023 г. пассажиры на специальном портале могут отслеживать статус поиска багажа. Также продукт используется в четырех зарубежных странах. В числе прочего продукт имеет модуль защиты от DDos-атак.
В рамках дальнейшего развития планируется разработать станцию «BAGS Поиск» — программно-аппаратный комплекс, которые позволяет определить принадлежность чемодана. Также запланирована: безопасная работы с зарубежными хендлендерами (система BAGS-поиска Easy Connect), интеграцию с транспортными компаниями (доставка найденного багажа пассажирам) и интеграцию с «Альфа-страхованием».
Российская система доступа к стойкам регистрации в аэропортах
Следующий ОЗП из ИЦК «Аэропорты» — это Система общего доступа Cuite. Речь идет о системе общего доступа к стойками регистрации авиакомпаний, которая обеспечивает один набор периферийного оборудования для различных систем регистрации пассажиров и, таким образом, экономит средства авиакомпаний. До 2022 г. в российских аэропортах для данных целей использовались иностранные решения — Sita, Amadeus, RESA, TAV — которые ушли из России. Российский продукт получил название Arcuite, его разработчиком также является холдинг «Аэропорты Регионов».
В 2023 г. продукт был внедрен в пяти терминалах аэропорта «Шереметьево», 3 аэропортах холдинга «Аэродинамика» и 6 аэропортах холдинга «Новапорт». По состоянию на 2024 г. продукт использовался в 22 российских аэропортах, обслуживая 700 стоек регистрации и более 300 выходов на посадку. Всего через Arcuite прошла более 100 тыс. рейсов и 28 млн пассажиров.
Продукт имеет единый портал дистрибуции, управления, мониторинга и отчетов. а также инструмент для управления мотивацией агентов служб перевозки. Сокращение количества инцидентов благодаря внедрению Arcuite составила 50%, утверждает директор по цифровой трансформации «Аэропорты Регионов» Константин Панев, Сейчас разработчики ищут способы импортозамещения аппаратной части продукта. Также в дальнейших планах значат разработка англоязычной версии продукта, создание системы контроля пассажиров в чистой зоне аэропорта (ARIpax Control) и создание собственное ПО для E-Gate (электронный выход на посадку).
Кроме того, система должна будет обеспечивать: биометрическую идентификацию; бесконтактное обслуживания пассажиров; развитие сервисов самообслуживания (в том числе самостоятельное оформление багажа); организация мобильных рабочих мест для регистрации и посадки пассажиров; контроль качества предоставления услуг.
В то же время российские аэропорты пока не могут полностью отказаться от иностранных ИТ-решений, признает Кирилл Алифанов. Например, в России не производятся томографы для досмотра и сигнальные огни для взлетного поля. Сейчас представители авиационной отрасли ведут соответствующие переговоры с регулирующими органами. Кроме того, ведутся переговоры о закупке данных решений у «надежных» зарубежных поставщиков.