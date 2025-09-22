Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард

Импортозамещение программного обеспечения (ПО) для аэропортов обойдется в 1,9 млрд руб. В разработке находятся «Цифровая экосистема аэропорта», системы обработки и поиска багажа, а также система доступа к стойкам регистрации авиакомпаний. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта аэропорт Шереметьево уже сэкономил миллиард.

Импортозамещение ПО в авиации

В рамках ИЦК (индустриальные центры компетенций), связанных с авиационной отраслью, были разработаны российские решения, которые уже внедрили более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Авиационные перевозки — одна из важных отраслей, которая требует активного перехода на "зрелые" российские решения, — пояснили в аппарате вице-премьера. — Это необходимо для того, чтобы обеспечить технологическую независимость, а также безопасность систем: исключить возможность внезапных сбоев и утечек информации».

С авиационной отраслью связаны два ИЦК — «Авиационный транспорт» и Аэропорты». Как ранее писал CNews, затраты на реализацию особо-значимых проектов (ОЗП) ИЦК «Авиационный транспорт» составят 10,75 млрд руб. Заказчиком соответствующих решений выступает «Аэрофлот».

В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Аэропорты» реализуется четыре проекта, получивших статус ОЗП, рассказал замгендиректора «Международный аэропорт "Шереметьево"» (МАШ) по ИТ Кирилл Алифанов. Общая стоимость реализации данных проектов составляет 1,9 млрд руб. Все проекты реализуются за собственный счет.

Отказ российских аэропортов от иностранного ПО

До 2022 г. крупные российские аэропорты использовали ПО только от иностранных поставщиков — SITA, Microsoft, Oracle, SAP, Sabre, Amadeus и т.д. Российские решения использовались только в небольших региональных аэропортах, объясняет Алифанов, при этом не было решения, которое могло бы полностью покрыть потребности крупных аэропортов или аэропортов холдингов.

При разработке отечественных решений ыло решено использовать следующие принципы: микросервисная архитектура и распределенные системы, новые интеграционные методы (повышение скорости и глубины интеграции ИТ-систем), методы искусственного интеллекта (машинное обучение, предиктивная аналитика), No-code и Low-code разработка (гибкое управление ИТ-системами непосредственно производственными подразделениями), большие данные (хранение и обработка больших массовое структурированный и неструктурированных данных), Self-Service BI (быстрое создание производственной отчетности и аналитик производственными подразделениями без участия разработчиков).

Отечественные продукты должны решить следующие задачи: отказаться от использования иностранных решений в деятельности аэропорта; оптимизировать процессы обслуживания рейсов, воздушных судов, искусственных взлетно-посадочных полос и ресурсов аэропорта и авиакомпаний; ускорить и удешевить автоматизацию производственных процессов, уровень цифровизации аэропортов; повысить пунктуальность полетов и качество обслуживания пассажиров в аэропорту; улучшить экологические показатели деятельности аэропорта и авиакомпаний.

Целевой аудиторией соответствующих решений являются аэропорты с пропускной способностью от 500 тыс. человек в год. Таковых в России насчитывается 54. Решения также могут использоваться операторами наземного обслуживания в аэропортах, службами безопасности в аэропортах и авиакомпаниями. Запланирован также экспорт в страны ЕАЭС (Евразийское экономическое содружество).

«Цифровая экосистема аэропорта»

Среди ОЗП, реализуемых в рамках ИЦК «Аэропорты», наиболее сложным является «Цифровая экосистема аэропорта». Продукт разрабатывается компанией «Код открытия», которая ранее была частью МАШ. Продукт построен по модульному принципу, при этом аэропорты могут выбирать только те модули, которые им необходимы. Основной модуль — это Система управления расписаниями (сезонными и оперативными), которая включает в себя модуль допущения и систему нормативно-справочной информации.

Частью продукта является База данных аэропортов (AODB). Она имеет гибкую систему сбора, хранения и обработки данных всего аэропортового комплекса, обеспечивая все службы и системы аэропорта наиболее актуальной и достоверной информацией для своевременной реакции на изменения. Также продукт имеет «уникальную» систему допущений, поддерживает интеграцию всех систем аэропорта и координацию расписаний.

Другой модуль продукта — Система управления ресурсами (RMS). Система предназначена для автоматизации управления ресурсами и персоналом, она поддерживает многоуровневый мониторинг и оптимизацию процессов с помощью цифрового диспетчера. Также система поддерживает расчет времени перемещения и имеет мобильное приложение для сотрудников.

Следующий модуль — Гео-информационная система (GIS). Модуль представляет из себя интерактивную карту аэропортового комплекса с возможностью отслеживать передвижения каждого объекта с привязной к их текущим задачам. Данные о передвижения сохраняются и могут быть доступны в любое время. Также поддерживается оптимальное построение маршрутов.

Еще один модуль — Система информирования. Речь идет о no-code системе визуального информирования пассажиров о состоянии рейсов. Визуальный редактор правил и шаблонов позволяет гибко настроить систему визуальных и звуковых уведомлений. Система имеет визуальный интерфейс, обеспечивает скорость обновления в течении 3 секунд, а также обеспечивает генерацию звуковых объявлений для пассажиров и сотрудников аэропортов с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Частью «Цифровой экосистемы аэропортов» является «Цифровой двойник». Он моделирует в автоматическом режиме все ключевые процессы в аэропорту на год и далее вперед. Модуль интегрирован с другими модулями, что позволяет иметь максимально актуальный расчет. Поддерживается краткосрочное и долгосрочное моделирование, детализация до отдельного рейса, также модуль имеет интуитивно понятный интерфейс.

Искусственный интеллект в аэропортах