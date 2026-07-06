Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Алифанов Кирилл

СОБЫТИЯ


06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 1
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 1
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 1
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены 1
22.09.2025 Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард 1
16.12.2024 Питерские власти обвинили импортозамещение в сбое городских онлайн-сервисов 1
09.12.2024 Годы потрачены впустую. Госкомпании не успели отказаться от иностранного софта в срок, назначенный Путиным 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
21.02.2023 «Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах 1
03.10.2022 «Т-платформы» – банкрот. Окончательно и бесповоротно 1
12.04.2022 «Ростех» купил блокирующую долю в таинственном разработчике «железа» на процессорах «Байкал» 1
31.03.2022 Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации 1
20.12.2021 Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда 1
14.12.2021 На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы» 1
08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России 1
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 2
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 1
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 2
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 2
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1

Публикаций - 84, упоминаний - 87

Алифанов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 13
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
ТОП-Сервис 22 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 12
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 12
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 12
Т-Платформы - T-Platforms 412 12
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 12
SimbirSoft - СимбирСофт 124 11
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 9
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Mankiewicz 7 6
Edelweiss - Эдельвейс 71 6
9594 6
ММК Информсервис 69 6
Транснефть Технологии 21 5
Логика BPM 49 5
АйТи 1519 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 5
СалютДевайсы - Элпитех 41 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 3
Ростелеком 10948 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Naumen - Наумен 752 3
Бакка Софт - Bacca 15 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 36
Почта России ПАО 2370 34
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 28
Русагро Группа Компаний 379 28
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 19
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 17
Ингосстрах СПАО 478 17
АльфаСтрахование СГ 394 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 15
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 15
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 14
Совкомбанк ПАО 316 14
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 13
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 13
ГК ВИК 18 13
Газпром нефть 725 13
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 12
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 12
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 12
Силовые машины 166 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 12
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 12
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 12
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 12
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 11
Газпром бурение 62 11
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 10
Мосэнерго ПАО 132 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Федеральное казначейство России 1949 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Районные суды РФ 196 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 16
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 14
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 9
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 8
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 12
Linx Cloud 92 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 12
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 11
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
1С:Корпорация 57 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
1С Энергетика 9 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 9 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 81 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 19 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Лигачев Глеб 120 27
Суровец Дмитрий 115 26
Сергеев Сергей 179 19
Коптелов Андрей 134 16
Петров Михаил 139 15
Урьяс Вадим 98 15
Михалев Евгений 98 15
Каримов Руслан 66 14
Цыганков Роман 62 14
Бреган Андрей 26 14
Муравьев Владимир 36 14
Панферов Алексей 22 14
Афанасьев Александр 53 13
Осипов Дмитрий 15 13
Ильин Дмитрий 42 13
Гребеник Геннадий 68 13
Чудинов Дмитрий 103 13
Евсеев Артем 55 13
Шиндин Роман 16 13
Мезенцев Роман 41 13
Шершнев Алексей 20 13
Лапенков Вячеслав 22 13
Натрусов Артем 313 13
Шадаев Максут 1210 13
Катамадзе Анна 133 12
Нестеров Александр 52 12
Титов Алексей 62 12
Сурова Надежда 31 12
Ивин Владимир 19 12
Близгарев Юрий 21 12
Трошина Елена 39 12
Золотов Владимир 30 12
Матвейчев Олег 21 12
Чекмарев Анатолий 22 12
Колотев Дмитрий 30 12
Гончар Марьян 29 12
Гришко Олег 25 12
Божор Михаил 23 12
Городецкий Николай 17 12
Балашова Алена 15 12
Россия - РФ - Российская федерация 166163 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 61
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 6
Европа Восточная 3138 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 6
Украина 7928 5
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 58 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
Россия - УФО - Пермский край - ВМКМС - Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей 5 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 33 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1
Казахстан - Республика 6047 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 1
Европа 24962 1
Индия - Bharat 5869 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 12
Черкизон - Черкизовский рынок 178 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 7
Экономический эффект 1342 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 3
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
ComputerWorld 144 1
Фонтанка 39 1
Компьютерра 45 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Банковское обозрение 5 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 38
CNews Инновация года - награда 155 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Harvey Spencer Associates 16 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 39
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 14
CNews FORUM Кейсы 313 13
CNews ИТ-стратегия 32 7
Abbyy Data Capture Forum 4 3
Docflow 148 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще