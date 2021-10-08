Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Алифанов Кирилл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 74
Алифанов Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|Четвернин Алексей 651 32
|Урьяс Вадим 76 15
|Лигачев Глеб 60 13
|Петров Михаил 88 10
|Емельченков Сергей 83 10
|Потапкин Михаил 26 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Михалев Евгений 40 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Панферов Алексей 22 9
|Аршавский Анджей 27 9
|Яфясов Денис 14 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Чевкота Олег 15 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Мясин Антон 10 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Гогленков Александр 13 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Карпов Иван 41 8
|Нагаев Олег 30 8
|Сирота Юрий 38 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Суровец Дмитрий 44 8
|Мосягин Константин 19 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Кучерова Ольга 9 8
|Иванов Андрей 40 8
|Гаврилов Юрий 11 8
|Комаров Илья 9 8
|Халматов Максим 45 7
|Шуваев Ярослав 9 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Ямщиков Владимир 32 6
|Тихонравов Андрей 13 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Соколовский Александр 36 6
|Куликов Александр 16 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|CNews Analytics 1991 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765375, в очереди разбора - 669061.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765375, в очереди разбора - 669061.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru