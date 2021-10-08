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Алифанов Кирилл


08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России 1
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 2
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 3
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 1
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 6
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 6
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 2
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
07.06.2019 «Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
22.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
25.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
20.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
17.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
10.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2019 года 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
23.04.2018 Лидеры сельского хозяйства обсудили планы по «цифровизации» отрасли 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 74

Алифанов Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 15
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Mankiewicz 7 6
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Логика BPM 39 4
АйТи 752 4
Naumen - Наумен 342 3
ICL Services 51 3
3761 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
Программный продукт ГК 92 2
Сибинтек 24 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Телеком-защита 48 1
Facebook 3767 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Вартон - Varton 15 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Северсталь Диджитал 4 1
Veritas Technologies 74 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Т-Платформы 274 1
АФК Система ПАО 996 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Biocad - Биокад 38 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Цифра ГК 116 1
Почта России ПАО 1574 19
Уралкалий ПАО 62 16
АльфаСтрахование СГ 208 15
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 10
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Совкомбанк ПАО 147 9
Уралсиб Банк 390 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 9
Росгосстрах 182 9
Мосэнерго ПАО 50 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
Ингосстрах СПАО 210 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
PepsiCo - Пепсико 95 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Магнит - Сеть магазинов 269 8
UBS AG 119 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 8
Valtec 9 8
Открытие ФК 538 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 7
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
Май - Российская торговая компания 49 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Нордеа Банк 49 6
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 6
Hansa - Ханса 59 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Альфа-Банк 1127 6
Мегаполис ТК 89 5
Черкизово ГК 73 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
Счётная палата РФ 460 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Правительство РФ 2207 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роснано 456 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 16
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
Haulmont CUBA Platform 24 2
Microsoft Office 1946 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Windows 10 6659 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 2 1
Четвернин Алексей 651 32
Урьяс Вадим 76 15
Лигачев Глеб 60 13
Петров Михаил 88 10
Емельченков Сергей 83 10
Потапкин Михаил 26 9
Муравьев Владимир 29 9
Михалев Евгений 40 9
Комстачев Михаил 11 9
Панферов Алексей 22 9
Аршавский Анджей 27 9
Яфясов Денис 14 9
Кравченко Андрей 11 9
Чевкота Олег 15 9
Бикташев Ильдар 10 9
Мясин Антон 10 9
Смирнова Олеся 11 9
Гогленков Александр 13 8
Сергеев Сергей 63 8
Карпов Иван 41 8
Нагаев Олег 30 8
Сирота Юрий 38 8
Кутмириди Ян 9 8
Суровец Дмитрий 44 8
Мосягин Константин 19 8
Васильченко Юрий 10 8
Емелин Дмитрий 14 8
Кучерова Ольга 9 8
Иванов Андрей 40 8
Гаврилов Юрий 11 8
Комаров Илья 9 8
Халматов Максим 45 7
Шуваев Ярослав 9 7
Хмелевский Николай 7 7
Ямщиков Владимир 32 6
Тихонравов Андрей 13 6
Трофименко Владимир 7 6
Соколовский Александр 36 6
Куликов Александр 16 6
Затуловский Аркадий 16 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 39
Россия - Российская федерация - РФ 57544 12
Восточная Европа 1682 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Украина 3378 5
Земля - планета Солнечной системы 874 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - Соликамск 31 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 6
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 29
CNews ИТ-стратегия 13 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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