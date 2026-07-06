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Алифанов Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 84, упоминаний - 87
Алифанов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Лигачев Глеб 120 27
|Суровец Дмитрий 115 26
|Сергеев Сергей 179 19
|Коптелов Андрей 134 16
|Петров Михаил 139 15
|Урьяс Вадим 98 15
|Михалев Евгений 98 15
|Каримов Руслан 66 14
|Цыганков Роман 62 14
|Бреган Андрей 26 14
|Муравьев Владимир 36 14
|Панферов Алексей 22 14
|Афанасьев Александр 53 13
|Осипов Дмитрий 15 13
|Ильин Дмитрий 42 13
|Гребеник Геннадий 68 13
|Чудинов Дмитрий 103 13
|Евсеев Артем 55 13
|Шиндин Роман 16 13
|Мезенцев Роман 41 13
|Шершнев Алексей 20 13
|Лапенков Вячеслав 22 13
|Натрусов Артем 313 13
|Шадаев Максут 1210 13
|Катамадзе Анна 133 12
|Нестеров Александр 52 12
|Титов Алексей 62 12
|Сурова Надежда 31 12
|Ивин Владимир 19 12
|Близгарев Юрий 21 12
|Трошина Елена 39 12
|Золотов Владимир 30 12
|Матвейчев Олег 21 12
|Чекмарев Анатолий 22 12
|Колотев Дмитрий 30 12
|Гончар Марьян 29 12
|Гришко Олег 25 12
|Божор Михаил 23 12
|Городецкий Николай 17 12
|Балашова Алена 15 12
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.