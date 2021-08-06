«Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ»

По сведениям редакции, входящая в «Ростех» ОПК ведет переговоры о покупке блокирующего пакета долей компании «Эдельвейс» — разработчика «железа» на российских «байкалах». Ситуация выглядит весьма неоднозначно в свете стойкой уверенности рынка в том, что тайным бенефициаром «Эдельвейса» выступает арестованный глава «Т-платформ». Эта компания задолжала государству миллиарды, не осуществив разработки для Минпромторга, в то время как очень похожие по своему содержанию проекты сейчас ведет полуубыточный по своим показателям «Эдельвейс». В дополнение ко всему, есть вероятность, что «Эдельвейс» недавно остался без всех своих разработчиков, превратившись в «пустышку».

«Ростех» заинтересовался «Эдельвейсом»

Как стало известно CNews, входящая в «Ростех» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, управляющая компания холдинга «Росэлектроника») ведет переговоры о приобретении доли российского разработчика электроники — компании «Эдельвейс». Об этом CNews рассказали четыре источника на рынке.

Со слов трех из них, речь идет о покупке так называемого блокирующего пакета организации, который позволит ОПК накладывать вето на определенные решения руководства компании. В случае с «Эдельвейсом», в соответствии с его уставными документами, размер блокпакета составит порядка 25% долей. На данный момент сделка не закрыта, окончательного решения по ней в «Ростехе» не принято.

Представители «Эдельвейса» и «Росэлектроники» прокомментировать CNews информацию о переговорах о покупке доли в компании-разработчике отказались.

Рынок связывает «Эдельвейс» с арестованным главой «Т-платформ»

Компания «Эдельвейс» находится в зоне пристального внимания CNews уже с конца 2020 г., в связи с тем, что множество представителей электронного рынка не сомневаются в том, что ее бенефициаром является основатель знаменитой суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко. Прямо или косвенно об этом CNews в разное время сообщили пять источников.

Напомним, Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Линейку этих чипов разрабатывает теперь уже бывшая «дочка» «Т-платформ» — «Байкал электроникс». Сейчас Опанасенко находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В том, что «Эдельвейс» исторически имеет с «Т-платформами» связи на уровне партнерства, сомневаться не приходится. На сайте организации в разделе «Продукция» уже несколько лет выложена фраза, прямо на это указывающая: «компания является поставщиком и производителем российского оборудования собственной разработки, разработки отечественных компаний и компании АО “Т-платформы”» (см. рис. 2; пунктуация оригинала сохранена; — прим. CNews).

Рис. 1. Сообщение на сайте «Эдельвейса»

О том, что у «Эдельвейса» и «Т-платформ» есть связи куда более тесного характера 12 декабря 2021 г. на своей странице в Facebook «проговорился» ветеран «Т-платформ» Александр Мурашов. Еще в начале апреля 2019 г. он выступал в Калининграде на конференции «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ)» в качестве руководителя департамента технической экспертизы и продвижения продуктов «Т-платформы». Полтора года спустя 26 ноября 2020 г. в Москве на конференции «Байкал электроникс» он был заявлен в качестве руководителя департамента технической экспертизы и продвижения продуктов «Эдельвейс».

Дело тут не в полной идентичности названий должностей в разных организациях, а в том, что уходя из «Эдельвейса» Мурашов написал «сегодня мой последний день работы в группе компаний “Т-платформы”». Один из комментаторов этого поста на Facebook под ником «Евгения Опанасенко» (совпадает с именем жены арестованного бизнесмена) поблагодарил Мурашова, в том числе, за многолетнюю лояльность «лидеру».

Через некоторое время после того, как CNews попытался обсудить с Мурашовым аспекты его увольнения, топ-менеджер удалил свой пост вместе с комментариями к нему, однако у редакции сохранился скриншот с текстом начала сообщения (см. рис. 2).



Рис. 2. Пост сотрудника «Эдельвейса» Александра Мурашова о его уходе из группы «Т-платформы»

Добавим к этому, что практика официального взаимодействия CNews с «Т-платформами» и «Эдельвейсом» показала, что в 2021 г. одновременно в двух этих структурах работали одни и те же люди, выполняя сходные обязанности.

Совсем недавно связка компаний на кадровом уровне укрепилась совсем серьезно, причем теперь уже в официальном публичном поле. В ЕГРЮЛ 22 июля 2021 г. появилась запись о том, что гендиректором «Эдельвейса» стал Кирилл Алифанов, который с 15 января 2021 г. выступает гендиректором также и «Т-платформ». Официальные представители обеих структур сообщили CNews, что Алифанов будет совмещать две эти должности. «Компании занимаются разработками разных продуктовых линеек, но в проектах предполагается совместное использование уникальных специалистов со стороны двух компаний», — добавили собеседники редакции.

Официальная позиция представителя Опанасенко и «Эдельвейса»

Несмотря на мнение рынка по данному вопросу и приведенные выше косвенные свидетельства, официальными подтверждениями связи Всеволода Опанасенко с «Эдельвейсом» редакция в настоящий момент не располагает.

В середине декабря 2020 г. CNews через заслуживающего доверия посредника адресовал запрос на комментарии жене предпринимателя (сам он ограничен в праве общаться с внешним миром) Евгении Опанасенко. На просьбу подтвердить или опровергнуть данные о том, что бизнесмен является скрытым бенефициаром «Эдельвейса», последовал ответ: «адвокаты против любых комментариев до разрешения ситуации с уголовным делом».

Перед выпуском данного материала директор по маркетингу «Эдельвейса» Мария Болотская на аналогичный вопрос редакции сообщила, что данная информация недостоверна. «Всеволод Опанасенко не является бенефициаром ООО “Эдельвейс”, и компания ему неподконтрольна», — заверила она.

На уточняющий вопрос CNews, есть ли у «Эдельвейса» какой-либо бенефициар, кроме прописанной в ЕГРЮЛ Зинаиды Пахоменковой, на момент публикации данного материала Болотская ответить не смогла.

По данным реестра, Пахоменкова числится 100-процентной владелицей ООО «Эдельвейс» с 18 марта 2014 г. (само юрлицо было зарегистрировано 3 сентября 2008 г.). На рынке никто из участников, опрошенных CNews, ее не знает.

Почему важен вопрос о связи с Опанасенко? Дело в деньгах, огромных, государственных

Принципиальное значение вопроса, связан «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству как минимум 3,1 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г.

В частности речь идет о разработке и производстве «Линейки серверов в форм-факторе “блейд” для высокопроизводительных вычислений и дата-центров на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 437 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,3 млрд руб., «Линейки рабочих станций на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 644 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,81 млрд руб., «Линейки рабочих станций в форм-факторе «ноутбук» на базе процессоров x86 и отечественных процессоров в защищенном исполнении» — субсидия в 450 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,1 млрд руб., «Линейки стоечных серверов на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 660 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,54 млрд руб., «Линейки ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 480 млн руб. при общей стоимости проекта в 1 млрд руб., «Линейки гибридных L2/L3-коммутаторов с поддержкой технологии SDN на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 403 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,03 млрд руб.

Все эти проекты должны были быть реализованы до 30 ноября 2019 г., но этого не произошло. Напомним, на фоне уголовного дела в отношении Опанасенко и многих других сопутствующих проблем «Т-платформы» к концу 2019 г. по сути прекратили реальную деятельность.

Правда уже в ноябре 2020 г. CNews стало известно, что «Т-платформы» вышли из процедуры банкротства по иску ФНС и возвращаются к жизни, набирая штат и подыскав себе нового гендиректора — вышеупомянутого Кирилла Алифанова.

Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего Инновации и стартапы

По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принадлежит 75% в уставном капитале «Т-платформ», остальные 25% — ВЭБу, с которым у Опанасенко сейчас идут судебные разбирательства по полуторамиллиардному иску банка.

Таким образом, вопрос владения «Эдельвейсом» очевидно тесно связан с вопросом о том, насколько независим или обременен этот бизнес, а также с тем, является ли компания технологическим наследником «Т-платформ». Последняя явно за несколько лет должна была хоть как-то продвинуться в реализации субсидированных Минпромторгом проектов.

«Эдельвейс»: полуубыточная компания с миллиардными проектами

Рассматривая публичные данные о компании «Эдельвейс» невозможно не обратить внимание на то, что при крайне посредственных финансовых показателях, она ведет проекты, финансовая емкость которых должна составлять сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их субсидиями.

Как следует из выступления упоминавшегося выше Александра Мурашова на конференции в конце ноября 2020 г., на тот момент «Эдельвейсом» была создана линейка персональных компьютеров на базе российских процессоров из линейки «Байкал». Также, по его словам, компания «обладала опытом» разработки на отечественных чипах блэйд-серверных и коммутаторных линеек. Кроме того, в тот момент Мурашов объявил о начале разработки ноутбука на «байкалах» (по данным CNews, в 2021 г. «Эдельвейс» в этом направлении серьезно успел продвинуться).

Названия этих работ идентичны или сходны с несколькими из вышеупомянутых поддержанных государством проектов «Т-платформ». В то же время, по данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка «Эдельвейса» составила 1 млн руб. при чистом убытке в 4 млн руб. По итогам 2020 г. показатели тоже отнюдь не миллиардные: выручка 96,6 млн руб., прибыль — 4,2 млн руб.

Комментируя CNews аспекты финансирования работ «Эдельвейса», Мария Болотская сообщила, что «как можно увидеть из баланса компании, финансирование происходит за счет собственной финансово-хозяйственной деятельности».

Также Болотская заверила редакцию, что работы «Эдельвейса» к субсидированным проектам «Т-платформ» отношения не имеют. «На данный момент “Эдельвейс” не участвует в программах господдержки, в том числе от Минромторга, и ведет полностью независимые проекты», — указала она.

Позиция Минпромторга

По данным одного из источников CNews, уверенного в связи «Эдельвейса» и Всеволода Опанасенко, в Минпромторге об этой взаимосвязи осведомлены уже как минимум с 2020 г.

При подготовке данного материала редакция поинтересовалась у Минпромторга, так ли это на самом деле, изложив при этом приведенные выше факты, косвенно указывающие на преемственность разработок «Эдельвейса» по отношению к субсидированным проектам «Т-платформ».

При этом CNews спросил, не планируется ли в соответствии с какими-либо договоренностями представить результаты работ «Эдельвейса» Минпромторгу в качестве результатов исполнения договоров по субсидиям.

Представители министерства от прямых ответов уклонились, ограничившись указанием на то, что «Минпромторг взаимодействует с компанией “Т-платформы” в соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидии и тех результатов, которые организация направляет в рамках предоставления отчетности».

В «Эдельвейсе» могло не остаться разработчиков

В завершении необходимо подчеркнуть, что «Эдельвейс» совсем недавно лишился своего гендиректора Александра Грищенкова, который после ареста Опанасенко некоторое время выступал временным гендиректором «Т-платформ» — на рубеже 2019-2020 гг. Именно его сменил Кирилл Алифанов.

В 2020 г. Грищенков стал исполнительным директором «Эдельвейса», а затем, в октябре 2020 г. официально его возглавил. По данным ЕГРЮЛ, после ухода из компании он 8 июля 2021 г. зарегистрировал собственную организацию ООО «Элпитех», основным видом деятельности которой заявлено производство электронных печатных плат.

Представитель «Эдельвейса» заверил CNews, что Грищенков ушел из компании бесконфликтно. «Интеллектуальная собственность и рабоче-конструкторская документация на все разрабатываемые продукты принадлежат “Эдельвейсу”, поэтому все наработки остались, безусловно, в компании», — подчеркнул собеседник редакции.

Однако по словам двоих собеседников CNews, знакомых с ситуацией, за Грищенковым из «Эдельвейса» ушел весь коллектив разработчиков — порядка 40 человек, и по сути в организации осталось лишь несколько вспомогательных сотрудников.

Александр Грищенков прокомментировать CNews свой уход из «Эдельвейса» отказался. Мария Болотская сведения о полном исходе сотрудников опровергает. «Это не соответствует действительности, — сказала она. — В “Эдельвейсе” на сегодняшний день работает несколько десятков человек».

Отвечая на вопрос CNews о нынешнем положении дел в «Т-платформах», Болотская сообщила, что штат компании уже сформирован, и некие проекты им ведутся.